BUKALEMUN GİBİ TELEFON! | vivo Y53s İncelemesi

Adından sıkça söz ettirmeye başlayan marklardan biri olmayı başaran vivo, bu sefer de başka bie yerli üretim akıllı telefon modeli Y53s ile bizlerle. Daha öncesinde kutu açılışını gerçekleştirmiştik, şimdi de incelemesiyle sizlerle birlikteyiz.

Bakmakta fayda var: vivo Y53s Kutu Açılışı | BU NASIL RENK VİVO!

Birçok akıllı telefon üretici markadan farklı tasarımlar, farklı renkler görmüştük ancak bu sefer vivo bunu bir adım daha ileriye götürerek içerisinde nerdeyse her rengi ışığa göre görebileceğiniz bir arka kapak tasarımıyla geliyor. Derin Deniz Mavisi, Fantastik Gökkuşağı olmak üzere kağıt üstünde “iki rengi” olsa da Fantastik Gökkuşağının gerçekten de fantastik renklere sahip olduğu görülüyor. Tasarım detaylarında ise 164×75,46×8,38 mm ölçülerine sahipken yaklaşık olarak da 191 gram ağırlığında.

Artık orta segmentte sıkça gördüğümüz IPS LCDF ekran vivo Y53s’te de bulunuyor. 6,58 inç büyüklüğündeki ekran FHD+ çözünürlüğün yanında 401 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Damla çentik ve alt çenenin görece kalın olması sebebiyle %84.2 ekran gövde oranı sunuyor. Parlaklık kısmında bir AMOLED ekran kadar olmasa da renkler konusunda kullanıcısını memnun ediyor.

Performans konusunda ise vivo, Y53s modelinde MediaTek ile işbirliği yapıp Helio G80 işlemcisine yer vermiş. Bu işlemciye ek olarak da Mali-G52 MC2 grafik birimi eşlik ediyor. 8GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olmasıyla rahat bir kullanım sunarken hafızadan alınan sanal +4GB RAM ile birlikte toplamda 12 GB RAM şeklinde kullanabiliyorsunuz. Android 11 ve FunTouch 11.1 arayüzüyle akıcı bir deneyim sunan vivo Y53s, sentetik testlerden Antutu’da 256.678 puan 3DMark’ta 1516 puan ve Geekbench5 testinden de 384 tekli çekirdek puanı, çoklu çekirdekte ise 1353 puanı almayı başarıyor. Güncel popüler oyunlardan PUBG’yi Akıcı / Aşırı Yüksek veya HD / Yüksek ayarında, PES 2021’i ise Düşük-Standart ayarlarda 60fps olarak rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

vivo, kamera performansı konusunda her segmentte iddialı telefonlar sunabiliyor. Bulunduğu segmentte ise başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Arka tarafta bulunan üçlü kamera kurulumuna sahip olan Y53s 64MP çözünürlüğünde F/1.79 diyafram açıklığına sahip olan bir ana kameraya sahip. İkinci kamerası ise 2MP çözünürlüğünde F/2.4 diyafram açıklığında olan bir makro kamerası ve son olarak 2MP çözünürlüğünde F/2.4 diyafram açıklığında olan bir derinlik kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 16MP çözünürlük sunan F/2.0 diyafram açıklığına sahip damla çentik içine gizlenen ön kamera bulunuyor. Özellikle gece çekimleri konusunda iddialı olan model, gün ışığında da keskin, net ve kontrastı yüksek görüntüler sağlayabiliyor. Ek olarak da 1080p 30fps videolar çekebiliyor.

vivo Y53s zayıf yanını ses konusunda ortaya çıkarıyor. Orta seviye bir telefonda olması gerekn mono hoparlörün kalitesi vasatı aşamıyor. Ses seviyesi yeterli olsa da verdiği sesin boğuk ve derinden geldiği anlaşılıyor. 3,5mm kulaklık girişine sahip olması ve kutudan çıkan kulaklığıyla ya da kendi kulaklığınızı rahat bir şekilde kullanım imkanı da sunuyor.

Sunduğu yazılım kalitesi ve segmentindeki güçlü işlemcilerinden birine sahip olması sayesinde batarya tarafında da iyi sonuçlar veren Y53s içerisinde 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan gücünü alıyor. Ek olarak da 33W hızlı şarj desteğiyle birlikte yaklaşık 66 dakika da %9’dan %100’e dolum sağlayabiliyor. PCMark testine göre de 21 saati aşan bir sonuç veriyor. Bu da 2 güne varn bir batarya performansı olduğunu kanıtlıyor.

Ağ bağlantıları kısmında da günümüz teknolojilerini içerisinde barındıran model WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantıların destekliyor. Bu sayede bağlantı konusunda da herhangi bir sorun veya eksiklik yaşamıyorsunuz.

4299 TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşan yerli üretim vivo Y53s’i nasıl buldunuz? Siz ce bulunduğu fiyat segmentinde sunduğu özelliklerle başarılı bir model mi? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

Ürün hakkında daha fazla bilgi almak için vivo Türkiye’nin sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.vivo.com/tr/products/y53s