Elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye pazarındaki iddiasını yeni modellerle güçlendirmeye devam ediyor. Markanın şarj edilebilir hibrit (PHEV) segmentindeki başarılı temsilcisi BYD Seal U DM-i, şimdi de dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemiyle donatılmış versiyonuyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Yüksek donanım, gelişmiş teknolojiler ve güven veren sürüş karakteristiği ile dikkat çeken bu yeni versiyon, SUV segmentinde önemli bir alternatif olmayı hedefliyor. Peki BYD Seal U DM-i AWD fiyatı ne kadar? BYD Seal U DM-i AWD özellikleri neler?

BYD Seal U DM-i AWD Özellikleri Neler?

BYD‘nin öncü şarj edilebilir hibrit teknolojisi, BYD Seal U modelinin yeni AWD versiyonunda daha da ileriye taşınıyor. Mevcut modelin şık tasarımını koruyan araç, turbo destekli benzinli motoruna ek olarak çift elektrikli motor ile güçlendirilmiş durumda. Bu kombinasyon, özellikle uzun yolculuklarda ve değişken yol koşullarında daha dinamik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Sistemin toplam gücü 238 kW (324 PS) seviyesine ulaşırken, bu güç BYD Seal U modelinin 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,9 saniyede çıkmasını mümkün kılıyor.

Yeni eklenen Kum ve Çamur sürüş modları, dört tekerlekten çekiş sistemiyle birleşerek farklı zeminlerde üstün kontrol ve adaptasyon yeteneği sunuyor. Bu özellikler, BYD Seal U AWD’yi hem şehir içi kullanımda hem de hafif arazi koşullarında yetenekli bir SUV haline getiriyor. BYD mühendisleri, performans artışına rağmen enerji verimliliğinden ödün vermemiş. Elektrikli ve benzinli motorların uyumlu çalışması, hem performansı hem de yakıt ekonomisini optimize ediyor.

Enerji yönetimi konusunda da iddialı olan yeni BYD Seal U AWD, tam elektrikli modda 70 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu menzil, birçok kullanıcının günlük şehir içi ulaşım ihtiyacını tamamen elektrikle, sıfır emisyonla karşılamasına olanak tanıyor. Hibrit modda ise içten yanmalı motor ve elektrik motorlarının birlikteliğiyle toplam menzil 870 kilometreye ulaşıyor, bu da uzun yolculuklarda menzil endişesini ortadan kaldırıyor.

BYD‘nin devrim niteliğindeki Blade Batarya teknolojisi, bu yeni versiyonda da görevine devam ediyor. 18,3 kWsa kapasiteli batarya, markanın öncelik verdiği yüksek güvenlik standartlarını ve verimliliği bir arada sunuyor. Ayrıca, hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın doluluk oranı yüzde 30’dan yüzde 80’e yaklaşık 35 dakikada ulaşabiliyor. Bu da kullanıcılara şarj molalarında önemli bir zaman tasarrufu sağlıyor.

BYD Seal U DM-i AWD Teknik Özellikleri

Motor Tipi: Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV)

Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) Çekiş Sistemi: Dört Tekerlekten Çekiş (AWD)

Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) Motorlar: Turbo Benzinli + Çift Elektrik Motoru

Turbo Benzinli + Çift Elektrik Motoru Sistem Gücü: 238 kW (324 PS)

238 kW (324 PS) 0-100 km/s Hızlanma: 5,9 saniye

5,9 saniye Batarya Kapasitesi: 18,3 kWsa

18,3 kWsa Batarya Teknolojisi: BYD Blade Batarya

BYD Blade Batarya Tam Elektrikli Menzil (WLTP): 70 km

70 km Toplam Hibrit Menzil (WLTP): 870 km

870 km Hızlı Şarj (DC %30-%80): Yaklaşık 35 dakika

Yaklaşık 35 dakika Sürüş Modları: Eco, Normal, Sport, Kum, Çamur

BYD Seal U DM-i AWD Fiyatı Ne Kadar?

Lansman Fiyatı (Mayıs 2025): 2.845.000 TL

BYD Seal U modelinin bu yeni AWD versiyonu, Mayıs ayı başından itibaren BYD bayilerinde yerini alacak ve lansmana özel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 2.845.000 TL olarak belirlendi.

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