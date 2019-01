Yerli oyunlar tatile özel indirimle Playstore’da

Playstore, Türkiye’de geliştirilmiş yerli oyunları oyun severlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda yerli oyun kataloğunu genişleten Playstore, yarıyıl tatilinde bu kategoriye özel yüzde 50 indirim fırsatını oyunseverlere sunuyor. Yarıyıl tatili kampanyası kapsamında en uygun fiyatlarla sunulan yerli oyunlara, internet faturasına ilave 12 aya varan taksitlerle ulaşılabilecek.

İnternet faturasına ek alınabilecek

Türkiye’de geliştirilmiş yerli oyunları oyunseverlerle buluşturan Playstore, sevilen oyunlarda sömestre özel yüzde 50 indirim kampanyası başlattı. 04 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında; dünya genelindeki satışlarıyla Türkiye’de oyun ihracatı şampiyonu olan Mount and Blade serisinin yanında Kristal Piksel Video oyun ödüllerinde Tasarımı ödülü alan ve oyun severlerin beğenisini kazanan platform oyunu Remnants of Naezith.

Yenilikçilik ödülünü alan eğlenceli ve baş döndürücü platform oyunu Swaps and Traps, Gelecek Vaadeden Geliştirici ödülü alan, bir kurdun hayatını oynamanızı sağlayan Wildwolf, Yılın Oyunu ödülü sahibi, korkuyu görsel bir şölen halinde hissetmenizi sağlayacak Conarium, Görsel ve İşitsel Sanat ödülü alan, korku macera ve bulmacayı birleştiren etkileyici yapım No70: Eye of Basir, Oyun Tasarımı ödülü alan sürükleyici platform oyunu Alchemist’s Castle oyunlarının yanı sıra FPS tabanlı savaş oyunu Soldiers of the Universe, hikayesiyle benzerlerinden ayrılan farklı bir açık dünya hayatta kalma oyunu olan Soul Searching, psikolojik gerilim türünün iyi örneklerinden olan Morphine, adından çok söz ettiren sinematik bulmaca platform oyunu Monochroma ve yine FPS tabanlı savaş oyunu Dark Raid’in yer aldığı kampanya ile oyunseverler, bu güzel yapımları indirimli fiyatların yanı sıra internet faturasına ek 12 aya varan taksit imkanı ile satın alınabilecekler.

Playstore’da kampanyaya dahil olan oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.