BİM Playstation 4 satacak!

Son zamanlarda BİM ve A101 gibi marketlerin teknoloji ürünleri satması gündeme geliyor. Son olarak uygun bir fiyattan iPhone X satan Bim şimdide Playstation 4 satmaya hazırlanıyor.

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Oyuncu kulaklığı da satışa çıkıyor

Çok konuşulacak bir işe daha imza atmak isteyen BİM, 1 Şubat’tan itibaren Playstation 4 satmaya başlayacak. Mağazalara asılan broşürle birlikte bu haberi duyuran BİM mağazalarının hangi stokla bu cihazı satacağı bilinmezken, fiyat kısmında 1.999 TL gibi bir etiket yer alıyor. Ayrıca bu cihazın fiyatına dahil olarak Red Dead Redemption 2 oyunu da hediye ediliyor.

Şu anki piyasada PS4’ü almak için ödeyeceğiniz miktar 2200 TL civarında bulunurken, Red Dead Redemption 2 oyununun fiyatı ise 400 TL civarında. Yani dışarıdan bu ikiliyi satın almak isterseniz yaklaşık 2600 TL gibi bir fiyatı gözden çıkarabilirsiniz.

BİM yayınladığı broşürde ayrıca Turst’un oyuncu ulaklığı Carus’da yer alıyor. Bu kulaklığın fiyatı ise 125 TL olarak görünüyor.