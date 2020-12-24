Genel
Yerli eSIM, Türk Telekom tarafından duyuruldu!
Türk Telekom, yerli dijital sim kart eSIM’i müşterilerinin kullanımına sundu. Böylece Türkiye, eSIM teknolojisini yüzde yüz yerli teknoloji ile üretmeyi başarabilen ilk dört ülkeden biri oldu.
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Yerli eSIM ile, bu teknolojiye adım atan 4 ülkeden biri olmayı başardık
eSIM üzerine açıklamalar yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yüzde yüz yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kurumsal müşterilerimiz için de özellikle otomotiv alanında sunduğumuz eCall hizmeti ve bağlantılı araçlara yönelik çalışmalarımız; yerli eSIM ile hızlanarak devam edecek” dedi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak; tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen eSIM teknolojisi, kullanıcıların SIM kart deneyimini dijitalleştirmeyi amaçlıyor. Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için birden fazla aboneliğe sahip olan kullanıcıların kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda da çevre dostu bir teknoloji.
Türk Telekom’un hem bireysel hem kurumsal müşterileri, mevcut SIM kartlarını bu teknolojiyi destekleyen cihazları için ek ücret ödemeden eSIM ile değiştirebilecekler. Ayrıca kullanıcılar, Türk Telekom bünyesindeki yeni aboneliklerde de, eSIM’i tercih edebilecekler. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Samsung Galaxy Buds Pro teknik özellikleri sızdırıldı!
Samsung Galaxy Buds Pro modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. Firmanın yakında tanıtacağı yeni kulaklığının satış fiyatı da ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy Buds Pro teknik özellikleri belli oldu!
Samsung gerçek kablosuz kulaklık piyasasına yeni ürünler sokmayı planlıyor. Çoğu akıllı telefon üreticisinin aktif olarak yer aldığı rekabette önemli bir konuma sahip olan firma, Galaxy Buds Pro ile kullanıcılarını karşılamayı planlıyor. Adından da anlaşılacağı gibi serinin en güçlü modeli olması beklenen gerçek kablosuz kulaklık ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Twitter’da teknik özellikleri paylaşılan gerçek kablosuz kulaklık, aktif gürültü engelleyici özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bu özelliğin Galaxy Buds Live modelinden daha farklı olacağı öğrenilirken, firmanın akıllı gürültü engelleyici teknolojisi Pro modelde bizleri bekliyor olacak.
Çift taraflı hoparlör desteğine sahip olacak olan Samsung Galaxy Buds Pro, IPX7 su geçirmezlik sertifikası ile piyasaya çıkacak. Tek seferde 8 saatlik müzik dinleme performansına sahip olacağı öğrenilen gerçek kablosuz kulaklığın, yine tek seferde tam 4.5 saat telefon görüşmesi yapabilme yeteneğine sahip olacağı öğrenildi. Ayrıca müzik dinleme süresi cihazın kutusu ile birlikte kullanıldığında 28 saate kadar ulaşabildiği ortaya çıktı. Aynı şekilde telefonla görüşme süresi de 15 saate yakın uzatılabilir olacak. 199 dolarlık fiyat etiketiyle serinin en pahalı üyesi olacak olan cihaz, Bixby sesli asistan desteğini de kullanıcılarına sunacak. 14 Ocak tarihinde firmanın en önemli markası olan Galaxy S serisi ile bizleri karşılayacak olan kulaklık bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Apple App Store’dan binlerce uygulama kaldıracak
Apple, Çin’deki App Store’dan binlere uygulamayı kaldıracak. Çin hükümetinin baskılarına daha fazla dayanamayan şirket, bu bölgenin kurallarına uymayan tüm uygulamaları Çin uygulama marketinden silecek.
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Apple, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri. Şirket neredeyse dünyanın her ülkesinde faaliyet gösteriyor. Faaliyet gösterdiği her ülkede uyması gereken kurallar bulunan Apple, bunlara uymakta çoğu zaman bir sorun yaşamıyor. Ancak Çin gibi katı kuralları ve sert uygulamaları olan ülkelerde, zaman zaman problemler olabiliyor. Apple, aldığı son kararla beraber Çin’deki App Store’unda bulunan binlerce oyunu ve uygulamayı mağazasından kaldırma kararı kaldı.
Lisans almayan uygulamalar kaldırılacak
Çin hükümetinin isteği üzerine Apple, Çin’deki uygulama mağazasında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından lisans verilmemiş ya da bu ülkenin kurallarına aykırı sayılacak hiçbir uygulama ya da oyunu bulundurmayacak. Bu uygulamalar ve oyunlar tespit edildiği andan itibaren App Store sayfasından kaldırılacak. Oldukça katı kurallara sahip ülkedeki müşteri potansiyelinin büyüklüğü nedeniyle Apple, bu kurallara uymak zorunda. istenilen bütün uygulamaları mağazasından kaldıracak. Kaldırılacak yazılımlar arasında, pek çok oyun ve aralarında harita gibi işlevleri olan uygulamalar da var. Google da kısa süre öncesinde benzer bir süreç yaşamış, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kaldırılması istenilen Plague Inc isimli oyun gibi yasaklı yazılımları mağazasından kaldırmıştı.
2019 yılında çıkan bir yasaya göre
2019 yılında Çin, uygulama onaylama programını ortaya çıkarmıştı. Buna göre ülkede, Çin anayasasını tehdit eden, şiddet içeren, ırkçılık ve benzeri söylemlerde bulunan, Uyuşturucu, kumar içeren, kültürel ve politik hakaretler içeren oyunların ve uygulamaların lisans almasına izin verilmeyecek. Yayınlanan raporlara göre Apple, App Store üzerinden 2020 yılında 94.000 uygulama kaldırdı. Bu rakam geçen yıl sadece 25.000 adetti. Aynı zamanda kaldırılan uygulamaların %80 kadarı indirme sayısı olarak 10 bin indirmenin altında. Ülkelerin yasaları ne kadar sert olursa olsun, Apple gibi dünya devleri bile bu bölgelerde satış yapmak istiyorsa bu kurallara ayak uydurmak zorunda.
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Genel
Son VW e-Golf, üretim bandından indi
VW Golf‘ün tamamen elektrikli varyasyonu e-Golf‘ün son örneği, 23 Aralık itibariyle Dresden tesisindeki banttan indi. 2014 yılından beri üretilen e-Golf, 2017 yılından beri Dresden‘de üretiliyordu. Golf, VW için oldukça kilit ve sevilen bir model. Bu yüzden elektrikli araç hamlesini onun üzerinden yapması oldukça mantıklı bir hareketti. Fakat çoğu kişi için Golf, her zamanki haliyle kalması gereken bir model olacak gibi görünüyor.
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Dresden tesisi şefi Danny Auerswald, “VW e-Golf’ün sonu aynı zamanda ID.3 için son hazırlıkların başlangıcı. Yalnızca birkaç hafta içinde Şeffaf Fabrika için bir sonraki aşamayı açacağız. Zwickau’dan sonra Avrupa’da, yeni modüler elektrikli mimariyi kullanan ikinci tesis burası olacak. Böylelikle VW, elektrikli araçların üretiminde Sakson fabrikalarının önemini arttıracak.” diyor.
Dresden tesisi, 2001 yılında çalışmaya başladı. 2001-2016 yılları arasında toplam 84 bin 235 adet VW Phaeton‘ün üretiminde kullanıldı. 2005-2006 ve 2013-2014 yılları arasında 2186 adet Bentley Flying Spur da üretildi burada. Ve haberimize konu olan VW e-Golf ise sadece Dresden’de, Urano Grisi renkli son örneği de dahil olmak üzere toplam 50 bin 401 adet üretildi.
2014‘te piyasaya sürülen e-Golf, 2017 yılında makyajlanmıştı. Makyajla birlikte WLTP döngüsüne göre 231 km menzili bulunan araç, 134 beygirlik motora ve 35.9 kWh bataryaya sahipti. Toplamda 145 bin 561 adetlik üretim hacmi ile ömrünü dolduran aracın yerini, ID.3 modeli alacak.
Kaynak: Carscoops
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