Yerli eSIM, Türk Telekom tarafından duyuruldu!

Türk Telekom, yerli dijital sim kart eSIM’i müşterilerinin kullanımına sundu. Böylece Türkiye, eSIM teknolojisini yüzde yüz yerli teknoloji ile üretmeyi başarabilen ilk dört ülkeden biri oldu.

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Yerli eSIM ile, bu teknolojiye adım atan 4 ülkeden biri olmayı başardık

eSIM üzerine açıklamalar yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yüzde yüz yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kurumsal müşterilerimiz için de özellikle otomotiv alanında sunduğumuz eCall hizmeti ve bağlantılı araçlara yönelik çalışmalarımız; yerli eSIM ile hızlanarak devam edecek” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak; tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen eSIM teknolojisi, kullanıcıların SIM kart deneyimini dijitalleştirmeyi amaçlıyor. Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için birden fazla aboneliğe sahip olan kullanıcıların kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda da çevre dostu bir teknoloji.

Türk Telekom’un hem bireysel hem kurumsal müşterileri, mevcut SIM kartlarını bu teknolojiyi destekleyen cihazları için ek ücret ödemeden eSIM ile değiştirebilecekler. Ayrıca kullanıcılar, Türk Telekom bünyesindeki yeni aboneliklerde de, eSIM’i tercih edebilecekler. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!