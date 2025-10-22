BTK son kararıyla Türkiye’deki mobil iletişim piyasasına adeta yeni bir denge getirdi. Peki bu karar tam olarak ne anlama geliyor? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aboneleri bundan nasıl etkilenecek? 5G’ye geçiş sürecinde operatörler zam yapabilecek mi, yoksa BTK fiyatları sabit mi tutacak?

BTK faturalar için tavan fiyat açıkladı!

BTK, yayımladığı yeni düzenlemeyle, Türkiye’de faaliyet gösteren üç büyük operatörün belirlenen üst sınırların üzerinde ücretlendirme yapamayacağını duyurdu. Bu kararla birlikte, şirketlerin 5G altyapı yatırımları veya ihale bedellerini öne sürerek yüksek oranlı zamlar uygulamasının önüne geçildiği duyuruldu.

Yeni düzenlemeyle birlikte, belirlenen tavan ücretler 2026 yılına kadar geçerli olacak. Buna göre; yurtiçi arama dakikası 4,11 TL, yurtdışı arama dakikası 48,68 TL, yurtiçi SMS 2,93 TL, yurtdışı SMS ise 8,54 TL olacak. Ayrıca bilinmeyen numaralar servisi için dakikası en fazla 11,65 TL alınabilecek. Bu sınırlar, kullanıcıların 5G’ye geçiş sürecinde fiyat artışlarıyla karşılaşmaması için getirildi.

BTK ayrıca SIM kart ve hat işlemlerine de yeni bir çerçeve çizdi. Garanti kapsamında yapılan SIM kart değişiklikleri ücretsiz kalırken, kullanıcı kaynaklı (kayıp, çalıntı veya hasar) durumlarda işlem ücreti 180,06 TL olarak belirlendi. Hat açma veya kapama işlemleri ise 183,68 TL olacak. Bu düzenleme, hem operatörlerin maliyetlerini dengelemeyi hem de kullanıcıları olası suistimallerden korumayı amaçlıyor.

Bir diğer dikkat çeken yenilik ise taahhütsüz abonelere getirilen zam sınırı. Kurumun 1 Ekim 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek kararıyla, taahhüt süresi biten abonelere uygulanacak yeni tarifelerde en fazla yüzde 32 artış yapılabilecek. Örneğin, mevcutta 150 TL ödeyen bir kullanıcının yeni paket ücreti 200 TL’yi geçemeyecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kurumun yeni fiyat sınırları ve 5G dönemi düzenlemelerini kullanıcı açısından yeterli buluyor musunuz?