OPPO Reno5 Pro+ tanıtıldı: Sony sensör, 66W hızlı şarj ve dahası!

OPPO’nun yeni amiral gemisi OPPO Reno5 Pro+ bugün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı. Şirketin en yeni amiral gemisi, bünyesinde Qualcomm Snapdragon 865 ve Sony’nin IMX766 görüntü sensörü gibi üst düzey özelliklerle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

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Türkiye’de fabrika kurarak üretim ağının önemli bir kısmını İstanbul ve Kocaeli’ye taşıyacağını duyuran OPPO, bugün anavatanında bir konferans düzenledi. Konferansında en yeni amiral gemisi Reno5 Pro+ 5G’yi tanıtan OPPO, bir de Sony ile yaptığı işbirliğini de duyurdu.

OPPO Reno5 Pro+, Sony’nin üst seviye görüntü sensörü IMX766’ya ev sahipliği yapıyor

OPPO Reno5 Pro+, Sony’nin en son teknolojilerle donattığı IMX766 görüntü sensörüne ev sahipliği yapıyor. Sony ile yaptıkları işbirliği kapsamında IMX766 sensörünü telefonun arka kameralarına entegre ettiklerini belirten OPPO yetkililerinin açıklamasına göre, bu sensör önceki nesil IMX586 sensörüne kıyasla %63,8 daha fazla ışık alabiliyor.

OPPO’nun yeni amiral gemisi Reno5 Pro+ ile birlikte son kullanıcıya hizmet verecek olan IMX766, 1.0μm büyüklüğünde piksel değerine sahip. Sahip olduğu bu büyüklüğü hasebiyle IMX766 sensörü daha fazla ışığa ev sahipliği yapabiliyor; bu da, OPPO Reno 5 Pro+’ın piyasadaki rakiplerine kıyasla çok çok daha kaliteli fotoğraf ve video çekebileceği anlamını ihtiva ediyor.

Reno5 Pro+’ın arka taraftaki kameralarından da kısaca bahsedelim. Cihazın arka tarafında; 50 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens, 13 megapiksel telefoto sensörü ve 2 megapiksel makro kamera sensörü bulunuyor. Bu arada telefoto lensinin 5x hibrit yakınlaştırma desteğine sahip olduğunu da küçük bir bilgi olarak ekleyelim. Bununla birlikte de Reno5 Pro+, kayıt esnasında dinamik aralığının genişlemesini ve dolaylı olarak görüntü/video kalitesinin artmasını sağlayan DOL-HDR teknolojisini de destekliyor.

Reno5 Pro+ delikli kamera tasarımını benimsiyor

OPPO Reno5 Pro+, delikli tasarıma ev sahipliği yapan ön tarafında bir adet 32 megapiksel değerinde kamera barındırıyor. 2×2 piksel yapısı sayesinde de ön tarafta daha hızlı ve daha doğru odaklama yapabilme yeteneğine sahip olan bu telefon, çok yönlü odaklama yeteneğiyle de taçlandırılıyor. Tüm bu özellikleri sayesinde Reno5 Pro+, kullanıcılara video çekerlerken daha iyi sabitleme performansı sunabilmek adına kendisini ilgili görüntüye kilitleme yeteneğine de sahip.

OPPO Reno5 Pro+ teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 865

RAM: 12 GB LPDDR5

Dahili hafıza: 256 GBUFS 3.1

Ekran: 6.55 inç FHD+ OLED

Ekran yenileme hızı: 90Hz

Dokunmatik örnekleme hızı: 180Hz

OPPO Reno5 Pro+’ın arka kamera kurulumu:

50MP ana kamera: IMX766, OIS, F1.8

16MP ultra geniş açı: IMX481, F2.2

13MP telefoto: S5K3M5, 2X, F2.4

2MP makro

Ön kamera: 32 MP – IMX615 F2.4

Batarya: 4500mAh

65W Super hızlı şarj 2.0

Çift hoparlör

7.99mm incelik

184 gram ağırlık

159.9 x 72.5 x 7.99mm

Wi-Fi 6

OPPO Reno5 Pro+ fiyat

Reno5 Pro+, 8GB RAM ve 128GB depolama varyantı için 612 dolar (4.634,75 Türk Lirası + vergiler); 12GB RAM ve 256GB depolama için de 690 dolar (5.225,45 Türk Lirası + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Resmi olarak 29 Aralık 2020’de satışa çıkacak olan telefonun, siyah veya beyaz renk seçenekleriyle geleceğini de belirtelim.