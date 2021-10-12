Yerli Elektrikli Otomobil Girişimi “GÜNSEL” İçin İş İlanları Yayınlandı

Türk halkı olarak hepimiz TOGG hakkında yazıp çizerken; Kıbrıs’taki yerli elektrikli otomobil girişimimiz olarak hepimizi gururlandıran projelerden biri olan “GÜNSEL”, sessiz sedasız başladığı yerli elektrikli otomobil projesini bir adım öteye taşımak için personel arayışına girdi. Araç mühendisliğinden batarya sistem mühendisliğine üretimden bilgi teknolojilerine birçok alanda personel arayışında olan GÜNSEL için, şirketin kariyer sayfasında iş ilanları yayınlandı.

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GÜNSEL nerede ve nasıl kuruldu

Otomobil sektöründe elektrikli motorların yavaş yavaş içten yanmaları motorların yerini almaya başlamasıyla, yeni kalkacak olan bu trene zamanında binebilmek isteyen şirketlerin sayısı da giderek artıyor. TOGG gibi ülkesel bazda neredeyse seferberlik ilan edilerek hayata geçirilen elektrikli otomobil projelerinin yanı sıra; KKTC’de start alan GÜNSEL gibi projeler de elektrikli otomobil sektöründe umut vadeden projeler arasında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in temelini oluşturan ilk çalışmalar ise Yakın Doğu Üniversitesi ve GÜNSEL Ailesi’nin, sektördeki geleceği elektrikli otomobillerde görmesiyle başladı.

2016’da ilk kez GÜNSEL’in ilk modeli %100 elektrikli B9’un konsept modeli tüketicilerin beğenisine sunuldu. Sonraki dönemde bir yandan GÜNSEL B9’un prototipi için çalışmalar devam ederken diğer yandan Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde kurulan “GÜNSEL Üretim Tesisisleri” için yatırımlara başlandı.

20 Şubat 2020’de GÜNSEL B9’un sarı, kırmızı ve mavi renklerde üretilen ilk prototiplerinin lansmanı gerçekleştirildi. GÜNSEL’in ikinci modeli J9’un konsept modeli de aynı etkinlikte tanıtıldı. Şirket bununla da kalmayarak; GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin ve Lefkoşa Dereboyu’ndaki Showroom’unun açılışını Şubat 2020’de gerçekleştirdi. Kasım 2020’de GÜNSEL’in KKTC dışındaki ilk lansmanı ve test sürüşleri İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD Expo 2020’de gerçekleşti. GÜNSEL ailesinin ilk göz ağrısı olan B9, görünümü ve performansıyla, bu etkinlikte insanların dikkatini çekmeyi başardı.

Yerli elektrikli otomobil projemiz GÜNSEL’de yer almak için hangi alanlarda personel aranıyor

GÜNSEL için perseonel arayışı, 9 ana başlıkta toplanmış durumda. Bu 9 ana başlık ise, “termal yönetim, araç mühendisliği, batarya sistem mühendisliği, üretim, tedarik ve satın alma, bilgi teknolojileri, elektronik ve yazılım, tasarım, kurumsal işlevler” şeklinde. Her ana başlık altında ise farklı dallardaki iş ilanlarıyla karşılaşmanız mümkün.

GÜNSEL’in ilk göz ağrısı B9, otomobil kullanıcılarına neler vadediyor

GÜNSEL B9, minimal boyutlardaki kasasıyla 1420 kg ağırlığa sahip ve mevcut bataryasıyla 350 km menzile sahip olacak. 188 beygir üretebilen aracın 0’dan 100 km/h sürate ulaşma süresiyse 7.7 saniye. B9’un son hızıysa 150 km/h olarak yazılım aracılığıyla limitlenmiş durumda. Ayrıca hızlı şarj ile (DC) şarj edildiği zaman 30 dakika gibi bir sürede %80 kapasiteye ulaşabiliyor.

Biz de Hardware Plus ekibi olarak, GÜNSEL’in çıktığı bu zorlu yolculukta büyük başarılar elde etmesini diliyoruz. Umarız GÜNSEL, elektrikli otomobil sektörüne öncülük ederek; uluslararası arenada göğsümüzü kabartacak bir marka haline gelir ve bizler de Türk halkı olarak GÜNSEL marka yerli üretim elektrikli araçları sürme şerefine nail oluruz.