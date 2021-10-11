Hızlı Şarj, Pilinizin Katili Mi? | 65W vs 66W vs 67W

Pil teknolojisinde herhangi bir ilerleme göremesek de; son zamanlarda hızlı şarj teknolojisi çok hızlı bir ilerleme gösterdi. Yükselen şarj değerleriyle bugün birçok cihazda 60W değerinin üstünde hızlı şarj destekleri olduğunu görüyoruz. Peki hızlı şarj, telefonunuz için ne kadar sağlıklı, hızlı şarj zamanla etkisini kaybediyor mu ve büyük bataryaları bile yüksek hızlı şarj değerleriyle kaç dakikada tam şarja ulaştırabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok soruyu yayınladığımız videoda sizler için cevaplıyoruz.

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Oppo Reno4 Pro, Huawei Mate 40 Pro ve Poco X3 GT karşı karşıya!

Şuanda ülkemizde aktif olarak satılan ve en yüksek hızlı şarj değerine sahip olan akıllı telefonlar Oppo Reno4 Pro, Huawei Mate 40 Pro ve Poco X3 GT. Sırasıyla Oppo Reno4 Pro 65W, Huawei Mate 30 Pro 66W ve Poco X3 GT de 67W hızlı şarj değerlerine sahip. Biz de, farklı dönemlerde farklı koşullar altında kullanılmış olan bu 3 cihazla, bir hızlı şarj testi gerçekleştirdik.

Gerçekleştirdiğimiz testte en büyük kapasiteli bataryaya sahip olmasına rağmen Poco X3 GT hepimizi şaşırtarak 45 dakika içinde tam şarja ulaşmayı başararak 1. oldu. Onun ardından yaklaşık 60 dakikalık bir süreyle Reno4 Pro gelirken; yaklaşık 70 dakikalık süreyle tam şarja ulaşan Mate 40 Pro da 3. oldu.

Elde ettiğimiz sonuçlara göre, cihazların eskime payı ve sürekli olarak şarj döngüsüne girdikleri göz önüne alındığında; hızlı şarjın zamanla etkisini kaybetmeye başladığını görüyoruz. Bu durumu tespit etmemizde en önemli etkenlerden biri de; 65W’lık Reno4 Pro’yu Eray’ın kullanımında 1 saatten kısada sürede fulleyebilmesi ve aynı şekilde Mate 40 Pro’yu da Aydoğan’ın 1 saatten daha kısa sürelerde fulleyebilmesiydi. Öte yandan bu 2 cihazdan çok daha büyük bir bataryaya sahip olan Poco X3 GT, aralarındaki en yeni cihaz olduğu için tam şarja en hızlı şekilde ulaşan cihaz oldu.