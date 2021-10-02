Yenilenmiş ikinci el telefonda KDV %1’e düştü? Peki ya fiyatlar?

Yenilenmiş telefon satışında KDV oranmı %1’e indirildi. Peki bu ne anlama geliyor?

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Hatırlarsanız bir süre önce Ticaret Bakanlığı’nın yenilenmiş ikinci el yenilenmiş telefon satışı konusunda bazı şirketleri yetkilendirdiğini duyurmuştuk. Eylül ayının son günü de 4517 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılarak yetkilendirilmiş şirketlerin cep telefonu satışlarını %18 yerine %1 ile yapabilecekleri duyuruldu. Böylece tam listesine aşağıda ulaşabileceğiniz yedi şirket artık yenilenmiş ikinci el telefonları %1 KDV ile satmaya başlayacak.

Aradaki yüzde 17 fark 4000 TL’lik bir telefonda 680 lira gibi bir indirime neden oluyor. Yani teorik olarak bugün piyasada 4000 lira fiyatla satılan ikinci el telefonun fiyatının 3.320 TL’ye düşmesi gerekiyor.

Bu videoyu çekmeden önce yetkilendirilmiş şirketlerden bazılarıyla, cep telefonu markalarının satış yöneticileriyle, ülkenin büyük servis ağları ile ve dağıtım kanallarında çalışan tanıdıklarımızla görüştüm.

Ortak görüş şöyle;

* KDV indiriminin fiyatlara yansımasının hemen olmayacağı, yetkilendirilmiş şirketlerin %18 KDV ile aldıkları cep telefonları nedeniyle bir ayı aşkın bir süre daha fiyatların düşmeyeceği.

* Sonrasında %17 olmasa bile yenilenmiş cep telefonlarında büyük indirimlerin yaşanacağı.

* Rekabet nedeniyle iyi durumdaki ikinci el telefonların son kullanıcılardan daha yüksek fiyatlarla satın alınabileceği.

* Ticaret Bakanlığı’nın yenilenmemiş ikinci el telefon satışlarına kısıtlama getirerek yetkilendirdiği şirketlerin önünü açacağı.

Ticaret bakanlığı tarafından yenilenmiş telefon satışı için yetkilendirilen firmalar:

GARANTİLİ TEKNOLOJİ İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

EASYCEP BİLİŞİM VE TİCARET A.Ş.

HB BİLİŞİM SERVİS HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.

VESTEL TİCARET A.Ş. AVCILAR VENÜS ONARIM ŞUBESİ

KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

BDH BİLİŞİM DESTEK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.