Fransa, çevrimiçi porno içeriklere erişimi düzenlemek amacıyla, kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için yüz tanıma sistemi gibi teknolojileri içeren yeni bir yasa yürürlüğe koydu. Bu yasa, kullanıcıların kimliklerini ifşa etmeden yaşlarını doğrulamalarını sağlayan “çift kör” (double-blind) yöntemleri zorunlu kılıyor. Artık yetişkin içeriklere yüz tanıma sistemi zorunluluğu getiriliyor.

Fransa yetişkin içeriklere yüz tanıma sistemi zorunluluğu getiriyor!

Fransa yetişkin içeriklere yas kısıtlaması getiriyor. Fransız medya düzenleyicisi Arcom, Ocak 2025’te yürürlüğe giren yasayla, ülkede faaliyet gösteren tüm porno sitelerinin kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için en az bir yüz tanıma yöntemi uygulamasını zorunlu hale getirdi.

Bu yöntem, kullanıcıların kimlik bilgilerini paylaşmadan yaşlarını doğrulamalarını sağlıyor. Örneğin, yüz tanıma sistemi kullanılarak, kullanıcıların yaşları tahmin ediliyor, ancak bu veriler ne siteye ne de doğrulama sağlayıcısına veriliyor. Yani AB’nin sıkı gizlilik önlemleri burada da etkin olacak.

Bu yeni düzenleme, özellikle yüz tanıma sistemi gibi biyometrik verilerin kullanımı konusunda mahremiyet endişelerini de beraberinde getiriyor. Kullanıcıların kişisel verilerinin korunması, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında önemli bir konu olarak ele alınıyor.

Fransa‘nın uygulamaya koyduğu sistemler, kullanıcıların verilerini anonimleştirerek, hem mahremiyeti korumayı hem de çocukların uygunsuz içeriklere erişimini engellemeyi amaçlıyor.

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