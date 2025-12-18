Bu videoda günlük hayatta telefonunda en sık kullandığı uygulamaları tek tek göstern Eren, hem iş hem de kişisel kullanım tarafında nelerden faydalandığını anlatıyor. Sosyal medya, içerik üretimi, fotoğraf–video düzenleme ve verimlilik uygulamaları başta olmak üzere, telefonda geçirdiği zamanı gerçekten işe yarayan uygulamalarla nasıl değerlendirdiğine değiniyor.

Peki siz hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Siz de kendi kullandığınız uygulamaları yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Instagram #Youtube #Facebook