Volkswagen yeni ID 3 elektrikli aracını tanıttı, araç makyajlandı ve bir önceki modele göre bir dizi yükseltme aldı.

Araç 12 inçlik yeni bir dokunmatik ekranla geliyor ve ayrıca bazı tasarım yükseltmelerinin yanı sıra yeni özelliklere de sahip.

Yeni tasarım, daha kaliteli malzemeler ve en yeni nesil yardımcı sistemler ile beraber geliyor. Yeni ID.3. İlk neslin piyasaya sürülmesinden iki buçuk yıl sonra, Volkswagen’in tamamen elektrikli en çok satan modeli şimdi kapsamlı bir güncellemeyle piyasaya çıkıyor.

En son yazılımın yanı sıra kompakt elektrikli otomobil keskinleştirilmiş bir dış ve rafine edilmiş bir iç tasarıma sahip. Renk yelpazesi, Koyu Olivin Yeşili de dahil olmak üzere yeni renklerle genişletildi. Yüksek kaliteli, hayvansız ve sürdürülebilir malzemeler Volkswagen’in tamamen elektrikli ID. ailesine yönelik stratejisini yansıtıyor.

Ayrıca bkz: Lamborghini Huracan STO Time Chaser_111100 Tanıtıldı

Melda Labbé, Volkswagen Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Yönetim Kurulu Üyesi: “ID.3’ün ikinci nesli ile ID. ailemizin başarı öyküsünü sürdürüyoruz. Tasarım olgunlaştı ve iç mekandaki malzemeler önemli ölçüde geliştirildi. Yeni ID.3 kalite, tasarım ve kullanışlılık konusundaki kararlılığımızı net bir şekilde ortaya koyuyor ve müşterilerimizin isteklerini sistematik bir şekilde dikkate aldık.” Yeni ID.3, VW’nin 2026 yılına kadar piyasaya süreceği on elektrikli modelden biri.

Bu yeni Volkswagen ID.3’e güç veren, daha önce arka tekerlekleri tahrik eden aynı 204hp motora sahip. 58kWh bataryaya sahip ID.3 Pro veya 77kWh bataryaya sahip ID.3 Pro S arasında seçim yapabiliyor.

Beklenildiği gibi, menzil aynı kalıyor. Pro versiyonundaki daha küçük batarya bir şarjla 264 mil gidebilirken, Pro S 339 mil menzile sahip. Bu modellerin her ikisi de DC hızlı şarj cihazında yaklaşık 30 dakika içinde %5’ten %80’e kadar şarj olabiliyor.

Yeni Volkswagen ID.3 fiyatı ve çıkış tarihi

Yeni Volkswagen ID.3 ilkbaharda satışa sunulacak. Bu yeni modele eklenen yükseltmelerle birlikte fiyatın biraz yükselecek. Mevcut ID.3 39,425 sterlinden başlıyor.