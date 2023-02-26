Lamborghini, Huracan STO’nun türünün tek örneği olan Lamborghini Huracan STO Time Chaser_111100 versiyonunu tanıttı. Lamborghini, Lamborghini Huracan STO Time Chaser_111100 sanat otomobili ve Time Gazer heykelini yaratmak için Japon sanatçı Ikeuchi ile ortaklık kurdu.

Tasarımcı Ikeuchi, Lamborghini’nin Countach 25. Yıldönümü, Diablo SE30, Murciélago 40. ve Aventador LP 720-4 50. dahil olmak üzere önceki yıldönümü sürümlerinden orijinal parçalar kullanılmış.

Lamborghini, 53 farklı ülkedeki 180 bayiden oluşan güçlü ağıyla birlikte, 60. yıldönümünü kutlamak için farklı pazarların uluslararası üne sahip sanatçılarla işbirliği yapacağı kesitsel bir proje düzenlemeye karar verdi. Şirket, Lamborghini’nin geçmişte, günümüzde ve gelecekte de bir referans olarak her zaman ayırt edici olan temel değerlerini her biçimde keşfetmek için sanatsal bir platform oluşturdu. Bu ilk Japon işbirliği Tokyo’da IKEUCHI ile birlikte sunulacak.

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Lamborghini Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stephan Winkelmann, “Bu unutulmaz 60. yıl dönümünde IKEUCHI ile birlikte bu sanat eserini sunmaktan gurur duyuyoruz. Lamborghini Huracán STO Time Chaser_111100, Lamborghini’nin değerlerini mükemmel bir şekilde somutlaştırırken gelenek ve yeniliği, geçmiş ve geleceği gerçekten harmanlıyor. Lamborghini, 60. yılımızın bu dönüm noktasında, kendisine meydan okumaktan asla vazgeçmeyen, cesur ve alışılmadık bir marka olarak büyümeye devam edeceğine söz veriyor.”

Eserler, İtalyan otomobil üreticisinin 2023’teki 60. yıldönümünü kutlama çabalarının bir parçası. Bu eserler Tokyo’da sergilenecek.