Popüler sohbet uygulaması Telegram, sonsuz tepkiler ve Emoji durumları gibi yeni özelliklerle güncellendi. İşte yeni sürümün getirdiği mesajlaşma uygulamasına yeni eklenen özellikleri aşağıda daha detaylı inceleyelim.

Sonsuz Tepkiler

Artık tüm kullanıcılar, diğerlerinin yanı sıra Telegram Premium tepkilerine erişebilir. Telegram, yeni emojilere uyum sağlamak için tepki panelini yeniden tasarladı. En çok kullanılan tepkiler artık en üstte gösterilecek.

Premium kullanıcılar sonsuz sayıda özel emoji arasından seçim yapabilir. Binlerce emoji arasından seçim yapmak için artık mesaj başına en fazla üç tepki ekleyebilirler.

Şu anda gruplar ve bire bir sohbetler, tepkiler için bu ayarlamaları kullanabilir. Özel yanıtlar, grup yöneticilerinin onayına tabidir.

İfade Durumları

Premium kullanıcılar, diğerlerinin nasıl olduklarını bilmelerini sağlamak için adlarının yanına animasyonlu bir emoji durumu ekleyebilir. Bu, sohbet listesinde, profilde ve gruplarda Premium Rozetinizin yerini alır.

Kullanıcılar, rengi Telegram temalarına uyacak şekilde değiştiren 7 temel durumdan birini ayarlayabilir veya özel emoji kullanabilir.

İyileştirilmiş Giriş Akışı

Sık sık çıkış yapan ve tekrar giriş yapan kullanıcılar, artık giriş kodlarını e-posta, Apple veya Google ile Oturum Açma yoluyla alabilir. Yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü ve eğlenceli animasyonlar ile iOS’ta Telegram’a kaydolmak veya oturum açmak çok daha kolay.

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Yeni Kullanıcı Adı Bağlantıları

Tüm Telegram @kullanıcı adları, herkese açık profilinizi, grubunuzu veya kanalınızı paylaşmayı kolaylaştıran t.me/kullanıcı adı bağlantılarına sahiptir.

Android’de İndirmeleri Önceliklendirme

Etkin indirmeler, Arama’nın “İndirilenler” sayfasından veya konuşma listenizdeki İndirilenler Android simgesine dokunarak kontrol edilebilir. Yeniden düzenlemek ve önce en üstteki dosyayı indirmek için herhangi bir liste öğesini basılı tutabilirsiniz. Bu özellik, iOS için Telegram’da zaten mevcuttu.

Android Hediyeleri

Android Media’nın açılması, kapanması ve değiştirilmesi artık güzel animasyonlar içeriyor.

Android 13 veya daha yeni sürüm kullanıcıları; telefonlarının karanlık mod ayarlarına ve vurgu rengine otomatik olarak uyan bir tematik Telegram simgesi seçebilirler.

Kaynak: Telegram