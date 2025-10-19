Spotify, aile hesaplarında çocukların dinlediği müzikleri kontrol etmeyi çok daha kolay hale getiriyor. Platform, Premium Family abonelerine özel olarak geliştirdiği yönetilen hesaplar özelliğini ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya ve Hollanda’da resmen kullanıma sundu. Bu sistem sayesinde ebeveynler, 13 yaş altındaki çocuklarının müzik deneyimini doğrudan yönetebilecek.

Spotify ebeveyn kontrolü geldi! Ne işe yarıyor?

Yeni sistem, ebeveynlere çocuklarının dinleyebileceği içerik üzerinde tam kontrol sağlıyor. Artık aile planı yöneticileri:

Uygunsuz içerikleri filtreleyebiliyor,

İstenmeyen şarkı veya sanatçıları tamamen engelleyebiliyor,

Şarkılarla birlikte oynatılan videoları gizleyebiliyor.

Spotify, bu hesaplarda etkileşim özelliklerinin sınırlı olduğunu söylüyor. Yani çocuklar diğer kullanıcılarla mesajlaşamıyor ve yaş sınırlı içeriklere erişemiyor. Bu sistem, Spotify Kids uygulamasından farklı olarak çocukların doğrudan ana Spotify uygulamasında ama kontrollü şekilde müzik dinlemesini sağlıyor.

Sanatçı engelleme özelliği

Ebeveynlerin en çok beklediği yeniliklerden biri de sanatçı engelleme özelliği oldu. Artık sadece belirli şarkılar değil, bir sanatçının tüm müzik kataloğu da tek tıklamayla engellenebiliyor. Bu sayede çocukların yaşlarına uygun olmayan müziklere erişmesi tamamen önlenebiliyor.

Yönetilen hesaplar, çocuklara da özel bir müzik deneyimi sunuyor. Çocuklar kendi listelerini oluşturabiliyor, favori şarkılarını ekleyebiliyor ve dinleme alışkanlıklarına göre kişisel öneriler alabiliyor. Üstelik bu öneriler, ana hesap sahibinin algoritmasını etkilemiyor. Yani ebeveynin “Haftalık Keşif” listesi artık çocuğun dinlediği müziklerle dolmayacak.

Spotify Premium Aile aboneliği zorunlu

Yeni ebeveyn kontrolü sistemi yalnızca ABD’de Spotify Premium Aile abonelerine sunuluyor. Ancak ne yazık ki şu anda bu özellik Türkiye’de aktif değil.

Bir aile yöneticisi, hesap ayarları sayfasındaki “Üye Ekle” seçeneğine tıklayarak yeni bir dinleyici ekleyebiliyor.

Burada “13 yaş altı dinleyici ekle” seçeneği seçilerek yönetilen çocuk hesabı oluşturulabiliyor.

Spotify, bu özelliği ilerleyen dönemde diğer ülkelere de getirmeyi planlıyor.

Peki sizce Spotify’ın bu hamlesi çocuklar için yeterince güvenli mi? Ebeveynler artık çocuklarının müzik zevkini ne kadar kontrol etmeli? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.