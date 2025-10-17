Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğu için tarihi bir eşik olan 5G yetkilendirme ihalesi sonucunda, Turkcell yine lider operatör oldu. 16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde Turkcell, 1 milyar 224 milyon dolar teklif karşılığında toplamda 160 MHz ile en geniş frekans bandının sahibi oldu. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye 5G’yi Turkcell gücüyle yaşayacak

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin 5G vizyonunu ve hazırlıklarını paylaştığı basın toplantısında, “2016’da çıktığımız 5G yolculuğumuzda çok anlamlı bir günü yaşıyoruz. 5G ihalesinde en güçlü kapsama ve frekans bantlarını aldık. Üretimden eğitime, ulaşımdan sağlığa kadar, her alanda yeni bir çağın eşiğindeyiz. 5G, tüm sektörlerde ve sosyal hayatta köklü bir dönüşümü tetikleyecek. Turkcell olarak bu teknolojiyi ülkemizin dört bir yanına taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. En hızlı, en güçlü ve en kapsamlı 5G’yi ülkemize sunmak için hazırız. Türkiye, 5G deneyimini Turkcell gücünde yaşayacak” dedi.

Turkcell’den 5 ayrı paket için toplam 1 milyar 224 milyon dolar

Turkcell 5G ihalesi kapsamında, A1 soyut paketini 429 milyon dolar, B1 soyut paketini 214 milyon dolar, B4 soyut paketini 187 milyon dolar, B5 soyut paketini 186 milyon dolar, B6 soyut paketini ise 208 milyon dolar bedelle satın aldı. Böylece Turkcell ihale kapsamında teknik olarak satın alabileceği paketlerin tamamı olan 5 ayrı frekans paketinin kullanım hakkını kazandı.

Turkcell’in 5G ihalesinde en güçlü kapsama ve frekans bantlarını alarak, lider operatör kimliğini koruduğunu ifade eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin 5G vizyonunu ve hazırlıklarını bir basın toplantısı ile paylaştı.

“5G gibi dönüştürücü bir teknolojiyi ülkemizin her köşesine taşıyacağız”

Turkcell’in frekans bantları için 1 milyar 224 milyon dolar ödeyeceğini ifade eden Dr. Ali Taha Koç, şu mesajları verdi: “16 Ekim tarihi ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adımı simgeliyor. Ankara’da gerçekleşen 5G yetkilendirme ihalesi sonucunda, en güçlü kapsama ve frekans bantlarını alarak, lider kimliğimizi bir kez daha perçinlemiş olduk.

5G yalnızca yüksek hız değil; düşük gecikme, yüksek kapasite, yazılım tabanlı mimari ve yapay zekâ destekli ağ yönetimiyle iletişimin doğasını değiştirecek bir devrim. 4.5G’de 30-40 milisaniye olan gecikme süreleri, 5G’de 1-5 milisaniyelere düşüyor. Bu fark uzaktan cerrahi, otonom araçlar gibi kritik uygulamaları mümkün kılıyor. 4.5G bir kilometrekarede binlerce cihazı desteklerken, 5G’de 1 milyona kadar cihaz aynı anda bağlanabiliyor. Bu da nesnelerin interneti çağının altyapısı anlamına geliyor. Turkcell olarak böylesine dönüştürücü bir teknolojiyi ülkemizin her köşesine taşıyacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

“Hem geniş kapsama hem de yüksek hız ve kapasiteyi aynı anda sunacağız”

Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, ihalede Turkcell’in aldığı frekans paketlerini de değerlendirdi: “İhale sonucunda aldığımız 700 MHz’lik paketin en önemli avantajı geniş kapsama sağlaması. Özellikle kırsal bölgelerde ve kapalı alanlarda sinyalin daha iyi yayılmasını sağlıyor. Daha geniş alanları kapsamayı mümkün kılıyor. 3.5 GHz ise yüksek frekanslı bandımız. Yüksek kapasite ve hız sunuyor. Özellikle şehir merkezlerinde ve mobil veri trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hızlar için kritik öneme sahip. Turkcell olarak bu iki bandı birlikte kullanarak hem geniş kapsama hem de yüksek hız ve kapasiteyi aynı anda sunacağız. 4.5G’de attığımız doğru adımlar bugün bizi 5G’ye bu denli güçlü bir başlangıç yapma noktasına getirdi. Türkiye’nin 81 ilinde Turkcell gücünde 5G deneyimi sunmaya hazırız.”

“Türkiye, en kaliteli ve en güçlü 5G deneyimini Turkcell farkıyla yaşayacak”

Turkcell’in bugüne kadar Türkiye’ye 30 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını hatırlatan Koç şöyle diyor: “5G’ye geçiş için hazırlıklarımız 2016’dan bu yana büyük hızla devam ediyor. 5G’nin küresel standartlarını belirleyen uluslararası kuruluşlarda aktif görev üstlendik. 2018’de Türkiye’de ilk 5G testini yaptık. Uzun yıllardır örnek saha uygulamalarıyla 5G’yi gerçek ortamlarda test ediyoruz. 2020’den bu yana şebekemizi modernize ediyor, yazılım tabanlı altyapıya geçişi hızlandırıyoruz. Finansal hazırlıklar kapsamında ise 5G yatırımları için şirket tarihinin en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdik. Global ve ulusal markalarla stratejik iş birliklerine imza attık. Uluslararası finansman kaynaklarımızla bu dönemin tüm gerekliliklerini karşılayacak güçteyiz. Son 10 yılda yaptığımız yatırımlarla, Türkiye’nin en geniş kapsama alanına, en yüksek mobil hızlarına ve en güçlü altyapısına ulaştık. Bugün şebekemizin büyük bölümü, 5G’ye hazır durumda.”

Sürdürülebilirlik ve güvenlikten ödün vermeden Turkcell gücünde 5G deneyimi

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell’in 5G döneminde sürdürülebilirlik ve güvenlik konularında yürüttüğü çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi: “Bu kadar güçlü ve güvenli bir altyapıyı kurarken, bir diğer önemli sorumluluğumuzun da verimlilik ve sürdürülebilirlik olduğunun bilincindeyiz. Akıllı, yazılım tabanlı yönetimi sayesinde, aynı miktarda veriyi çok daha düşük enerji ile taşıyabiliyoruz. Yapay zekâ destekli optimizasyon sistemleri, şebekedeki trafiği gerçek zamanlı izleyip baz istasyonlarını çok daha dinamik şekilde yönetiyor. Yoğun olmayan saatlerde kapasite otomatik olarak düşürülüyor, böylece gereksiz enerji tüketimi önleniyor. Biz Turkcell olarak bu dönüşümü ‘Daha fazla bit, daha az watt’ felsefemizle destekliyoruz.

2026 sonuna kadar yaklaşık 240 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali (GES) yatırımımız tamamlanmış olacak. Ankara, Uşak, Van ve Yozgat’taki güneş santrallerimiz şu an faaliyette; yenileri de yolda. Hedefimiz; dijitalde olduğu gibi, enerjide de kendi kendine yeten bir Turkcell.

Bir diğer odak noktamız da güvenlik. Milyarlarca cihazın, sensörün, sistemin aynı anda veri alışverişi yaptığı bu dönemde, güvenlik artık bir seçenek değil, zorunluluk. 5G’nin güvenlik mimarisi; önceki nesillere göre çok daha katmanlı, esnek ve akıllı. En önemlisi ağın her katmanında özel güvenlik önlemleri almak mümkün. Bu da uçtan uca denetlenebilirlik ve tam kontrol sağlıyor.

Kısacası sürdürülebilirlik ve güvenlikten asla ödün vermeden, yerli ve milli bileşenleri önceliklendirerek, en kaliteli 5G deneyimini Turkcell farkıyla yaşatmaya kararlıyız.”

“5G çağında da farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz”

Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç sözlerini şöyle tamamladı: “Güçlü altyapımız, güvenilir bağlantımız, geniş kapsama alanımız ve gelişmiş teknolojimizle biz 5G’ye hazırız. Amacımız; ülkemizin bu büyük dönüşümüne öncülük ederken, 5G döneminde de hem teknoloji hem hizmet kalitesi anlamında sektördeki liderliğimizi güçlendirerek sürdürmek. Bugüne kadar mobil iletişimin her evresinde öncü olduk. Şimdi aynı kararlılıkla, 5G çağında da farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz.”

5G ile gelen yenilikler

“5G ile artık yalnızca bireylerin değil; makinelerle, sensörlerle, şehirlerle gerçek zamanlı iletişim kurulan bir çağa giriyoruz. 4.5G’de iletişim vardı; 5G’de etkileşim var diyoruz. Milyarlarca cihazın aynı anda birbirine bağlanmasından ve milisaniyeler içinde iletişim kurmasından söz ediyoruz. Böylesine güçlü bir teknoloji beraberinde çok önemli yenilikleri de getiriyor:

Sabit Kablosuz Erişim (Fixed Wireless Access)

Turkcell olarak ihale sonucunda aldığımız her iki bandı birlikte kullanarak hem geniş kapsama hem de yüksek hız ve kapasiteyi aynı anda sunacağız. Bu strateji, özellikle sabit kablosuz erişim (FWA) tarafında da büyük bir fırsat yaratıyor. Bildiğiniz üzere Turkcell Türkiye’yi Superbox teknolojisiyle tanıştırmıştı. 5G ile, fiber altyapının ulaşmadığı bölgelerde, fiber hızında sabit internet hizmetini bu yolla sunabileceğiz. Aynı zamanda mobilde de 1000 Mbps ve daha yüksek hızlara ulaşan bir deneyim sağlayacağız. Kısacası; 4.5G’de attığımız doğru adımlar bugün bizi güçlü bir 5G başlangıç noktasına getirdi. 5G ihalesinde aldığımız frekanslar ve altyapı hazırlıklarımız sayesinde, Türkiye’nin her yerinde Turkcell gücünde 5G deneyimi sunmaya hazırız.

Mimari Dönüşüm

Geleneksel hücresel şebekelerde, tüm veri trafiği, merkezdeki çekirdek ağdan geçiyor. 5G’de ise bu yapı bulut tabanlı ve yazılım odaklı bir çekirdek üzerine inşa ediliyor. Yani artık şebeke; esnek, yazılımla yönetilen, ihtiyaca göre şekil değiştiren bir yapıya sahip oluyor. Bu da 5G’yi yalnızca hızlı değil, akıllı ve ölçeklenebilir bir mimariye dönüştürüyor.

Şebeke Dilimleme (Network Slicing)

5G’nin en çarpıcı yetkinliklerinden bir diğeri Network Slicing. Yani, şebeke dilimleme kavramı. Artık tek bir fiziksel şebeke üzerinden, farklı sektörlere özel sanal ağlar kurulabiliyor. Örneğin bir dilim, sağlık sektörü için ultra düşük gecikmeli çalışırken; bir diğeri, yayıncılık için yüksek bant genişliğiyle hizmet verebiliyor. Böylece aynı altyapıyla, birden fazla sektöre özel çözümler sunmak mümkün oluyor.

Uç Bilişim (Edge Computing)

Bir diğer fark da veriyi merkeze göndermeden, kullanıcıya en yakın noktada işleme imkânı sağlayan ‘Edge Computing’ yani ‘uç bilişim’ yaklaşımı. 5G’de veriler, kullanıcının ya da cihazın yakınındaki küçük veri merkezlerinde işleniyor. Veri dolaşımı minimum olduğu için gecikme milisaniyelere iniyor. Fabrikalar üretim hatları, hastaneler operasyonları ve şehirlerin trafik akışını gerçek zamanlı verilerle yönetilebiliyor.

Özel Şebekeler (Private Network)

Özellikle de kritik sektörlerde faaliyet gösteren kurumların iletişimde ekstra güvenlik, düşük gecikme ve yüksek kapasite ihtiyacı doğuyor. Private network sayesinde bu kurumlar kendi kapsama alanlarını belirliyor, veriyi kendi ağlarında tutuyor ve güvenlik standartlarını kendileri belirliyor. 5G bu konuda bir dönüm noktası. Zira 5G teknolojisi network slicing (şebeke dilimleme) ve yazılım tabanlı mimari sayesinde her kurumun kendi bağımsız altyapısını oluşturmasına olanak tanıyor. Düşük gecikme, yüksek hız ve kapasiteyle özel ağlar artık çok daha verimli hale geliyor.

5G hayatımızda neleri değiştirecek?

“5G’de asıl dönüşümün üretim, ulaşım, eğitim, sağlık gibi endüstriyel alanlarda yaşanmasını bekliyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse, sanayide 5G’nin düşük gecikme ve yüksek güvenilirlik özellikleri sayesinde, fabrikalar tamamen bağlantılı hale geliyor. Akıllı sensörler, otonom robotlar ve üretim hatları gerçek zamanlı veriyle yönetiliyor. Bu da hem üretkenliği artırıyor hem de arıza durumlarını önceden tespit etmeyi sağlıyor.

Sağlıkta ise 5G uzaktan cerrahi gibi en hassas uygulamaları mümkün kılıyor. Milisaniyelik gecikmeler sayesinde bir doktor, yüzlerce kilometre uzaktaki bir ameliyatı gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebiliyor. Yüksek bant genişliği sayesinde tıbbi görüntüler anında aktarılıyor; bu da teşhis ve müdahale hızını artırıyor.

Ulaşımda, otonom araçlar ve akıllı trafik sistemleri için 5G hayati öneme sahip. Araçlar birbiriyle ve trafik altyapısıyla anlık veri paylaşımı yapabiliyor. Bu sayede daha güvenli yollar, daha akıcı trafik ve daha düşük karbon salımı mümkün oluyor.

Eğitimde ise 5G destekli artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, öğrencilerin sınıf ortamını aşarak dünyanın dört bir yanına bağlanmasını sağlıyor. Gerçek zamanlı çeviri, uzaktan laboratuvar çalışmaları veya simülasyonlar artık kesintisiz şekilde yapılabiliyor.

Kamu hizmetlerinde ve akıllı şehirlerde, milyonlarca sensörle donatılmış altyapılar sayesinde enerji, su ve ulaşım sistemleri anlık olarak yönetilebiliyor. Bu da hem hizmet kalitesini artırıyor hem de kaynak kullanımında ciddi tasarruflar sağlıyor.

Kısacası 5G, hayatın her alanında çok köklü değişimleri beraberinde getirecek güçte bir teknoloji.”

Turkcell’den 5G uyumlu cihaz seferberliği

“Ülkemizde 5G uyumlu telefonlar oranı yüzde 25 civarında. Turkcell olarak önceliklerimizden biri, bu teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak. 5G’nin hızla yaygınlaşmasını sağlamak. Bu kapsamda müşterilerimizin 5G uyumlu cihaz erişimi için ilk çözüm yine bizden geldi. Dünyanın önde gelen üreticileriyle iş birliği yaparak, 5G uyumlu cihazların yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Müşterilerimiz, 5G uyumlu akıllı cihazları Turkcell kanallarından avantajlı koşullarla edinebiliyor.”