Samsung Galaxy Book Tablet Modeli Windows 10 ile Gelecek

Samsung’un yeni tablet modeli Galaxy Book, Android işletim sistemi ile değil Windows 10 işletim sistemiyle karşımıza çıkacak.

Samsung’un yeni tableti Windows işletim sistemine sahip olan Galaxy TabPro’nun yeni modeli olarak çıkacak. Şirket Windows uygulama marketinde Book Ayarları isimli bir uygulama yayınladı. Uygulamada AMOLED ekran, stylus, desen kilidi ve batarya modu gibi ayarlar yer alıyor.

Şirketin 2012 yılında tescillenmiş Galaxy Book isimli bir de Windows 10 uygulaması bulunuyor. Bu uygulama hem telefon hem de tabletler için. Stylus desteği cihazın Microsoft Surface benzeri gibi 2’si 1 arada olacağının işareti olabilir. Önümüzdeki hafta şirket Mobile World Congress’te bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Galaxy S8 modelini görmeyeceğimizi biliyoruz. Belki de tablet hakkında daha fazla detay yayınlanır.