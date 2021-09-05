Otomotiv
Yeni Renault Megane E-Tech, tanıtımı öncesinde ortaya çıktı
Bir süre önce Renault, yeni bir içten yanmalı motora sahip Megane neslinin gelmeyeceğini açıklamıştı. Bu modelin tamamen tarihe karıştığını düşündüğümüz sıralarda ise %100 elektrikli bir crossover olarak geleceği, prototip görselleriyle birlikte duyurulmuştu. Dün ise Megane E-Tech olarak adlandırılacak olan bu modele ait resmi fotoğraflar paylaşıldı.
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Megane E-Tech, SUV ile tombul bir hatchback arasında kalmış tasarımıyla, geçen sene tanıtılan Megane eVision konsepti üzerine çalışılmış bir model. Kendisi Nissan Ariya ile CMF-EV mimarisini ve aynı elektrikli güç aktarma sistemlerini taşıyor. Tasarım oranlarına bakıldığında Ariya ile neredeyse benzer bir şekle sahip olduğu da görülüyor.
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Megane E-Tech’in bilinen teknik detayları
İspanyol Forococheselectricos sitesinin haberine göre Megane E-Tech, karşımıza ilk olarak 40 ve 60 kWh değerinde batarya seçenekleriyle çıkacak. 60 kWh‘lik bataryanın WLTP‘ye göre 470 km menzile sahip olduğu belirtilirken, ön aksa yerleştirilen elektrik motorunun ise 215 beygir gücünde olduğu açıklanıyor. Tabi Renault’nun ilk başlarda, 60 kWh‘lik model ile 450 km menzil sunduğunu söylediğini de hatırlatalım. Bu 20 km’lik artış gerçekten var mı yoksa menzili iddialı gösterip, gündelik hayatta fabrika verilerini yakalamak zordur diyerek geçiştirilecek mi? Bunu araç satışa çıktığında hep birlikte öğreneceğiz.
Fransız üretici, Nissan Ariya‘da kullanılan 389 beygir güç ve 600 Nm tork sunan dört tekerlekten çekişli e-4ORCE modelinin, 90 kWh değerindeki batarya ile birlikte çalışıp çalışmadığını henüz açıklamadı. Eğer bu gerçekleşirse Megane E-Tech’te 580 km menzil ve 5.1 saniyelik 0-1oo km/s değeri görebileceğiz.
Megane E-Tech’in kabinine ait bilinenler
Paylaşılan resmi görsellere baktığımızda aracın kabininde fiziksel buton miktarının büyük oranda azaltıldığı görülüyor. Sık ihtiyaç duyulan özelliklerin butonları, ortadaki ekranın altında konumlandırılmış. Butonların altında ise kablosuz telefon şarjı alanı bulunuyor. Son zamanların klasiklerinden dijital gösterge paneli ve büyük bilgi-eğlence ekranı ikilisi Megane E-Tech’te de yerini almış. Bu iki ekranın arasında kalan kısma ise Renault’un kart sisteminin soketi yerleştirilmiş. Ayrıca kare formlu direksiyon ise dikkat çeken diğer bir unsur.
Megane E-Tech’in tanıtım ve satış tarihi
Yarın, 2021 Münih Otomobil Fuarı‘nda tanıtılacak olan Megane E-Tech, Fransız üreticinin Kuzey Fransa‘da yer alan fabrikasında üretilecek. Mevcut içten yanmalı Megane modelleriyle birlikte satılacak olan araç, 2022’nin ilk yarısında Avrupa’da satışa çıkacak.
Kaynak: Forococheselectricos, Carscoops
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Genel
Resmileşti: Xiaomi Otomobil Üretecek!
Dünyadaki en hızlı büyüyen teknoloji markalarından bir tanesi olan Xiaomi, artık otomobil üretmeye başlayacak. Spekülasyon olarak uzun zamandır konuşulan Xiaomi’nin araba üreteceği haberleri gerçek oldu.
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Xiaomi’nin CEO’su leijun Twitter üzerinden yaptıkları açılamada markanın artık otomobil üreteceğini söyledi. Yaptığı açıklamada ise “Bugün bir dönüm noktası anını duyurmaktan gurur duyuyorum. Xiaomi’nin Elektrikli Araç İşletmesi (Xiaomi EV Company Limited), 10 milyar RMB başlangıç sermayesi ile resmi olarak tescil edildi ve şirketin yasal temsilci olarak benim.” açıklamasını yaptı.
Today I’m very proud to announce a milestone moment. Xiaomi’s Electric Vehicle business (Xiaomi EV Company Limited) has been officially registered, with a starting capital of RMB 10 billion and myself as the legal representative. pic.twitter.com/aySngRUlQW
— leijun (@leijun) September 1, 2021
Bildiğiniz üzere Xiaomi sadece bir akıllı telefon markası olmasının yanında ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, scooter, tartı, diş fırçası tırnak makası masa lambası, dizüstü bilgisayarlar ve televizyonlarda üretiyor.
Kendi ülkesinde (Çin’de) bu ürünleri milyonlarca kişinin kullandığını ve bu ürünleri kullanan Mi Fanların da mutlu olduğu düşünülünce yeni bir otomobil fikri hiçte kötü bir fikir olarak gözükmüyor. Ek olarak otomotiv sektörünün de giderek büyüyen ve evrilen bir sektör olduğunu düşününce Xiaomi gibi bir markanın özellikle elektrikli bir araç üretme fikri hem markayı sevenler için sevindirici bir haber hem de sektör için yeni bir rakip ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Sizce Xiaomi otomobil üretme işinde başarılı olabilir mi?
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Haber
Tesla Model 3, Park Halindeki Bir Polis Arabasına Çarptı!
2019 Tesla Model 3 sürücüsü, cumartesi sabahı 5’te (ET) Orlando, Florida’da bir polis arabası ve bir Mercedes SUV ile çarpıştı. Memurlara, kaza sırasında Tesla’nın gelişmiş sürücü yardım sistemi olan oto pilotunu kullandığını söyledi. Olay sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma henüz tamamlanmadı. Tesla’nın oto pilotunun olaya neden olup olmadığı veya olaya katkıda bulunup bulunmadığı henüz belirlenmedi.
Florida Otoyol Devriyesinden (FHP) yapılan açıklamaya göre, olay sırasında bir polis, Orlando’daki Interstate 4 (I-4) otoyolunun kenarında 2012 Mercedes GLK 350’si devre dışı kalan bir sürücüye yardım etmek için durdu. Polis, Tesla Model 3 çarpmadan önce, park halindeki polis aracı olan 2018 Dodge Charger’dan indi.
Tesla’nın sağ ön tarafı polis arabasının sol tarafına çarptı ve ardından Mercedes SUV’ye çarptı.
FHP’nin Cumartesi günü yaptığı basın açıklamasına göre, polis olay hakkında Tesla’yı ve Ulusal Karayolu Trafik ve Güvenlik İdaresi’ni bilgilendiriyor. Tesla, yorum talebine hemen yanıt vermedi. Kaza, Tesla’nın gelişmiş sürücü yardım sistemlerinin federal incelemesinin ortasında geldi.
Ulusal Karayolu Trafik ve Güvenlik İdaresi, sistemin son birkaç yılda ilk müdahale araçlarıyla 17 yaralanmaya ve ölüme yol açan bir dizi Tesla çarpışmasında kullanıldığını belirledikten sonra Tesla’nın oto pilot özelliği hakkında bir soruşturma başlattı.
Bu soruşturmanın ortaya çıkmasından sonra, iki Demokrat senatör, Connecticut’tan Richard Blumenthal ve Massachusetts’ten Ed Markey, Federal Ticaret Komisyonu’ndan Tesla’nın oto pilot ve “Tam Kendi Kendine Sürüş” yetenekleri hakkındaki iddialarını araştırmasını istedi.
Tesla, oto pilotu tüm yeni araçlarında standart bir teklif olarak içeriyor. Şirket ayrıca, ‘Tam Kendi Kendine Sürüş’ (FSD) takma adıyla satılan birinci sınıf bir sürücü yardım sistemi de satıyor. FSD, ABD’deki aboneler için aylık 10.000 ABD doları veya aylık 199 ABD doları tutarında.
Hem otomatik pilot hem de FSD, sürücülerin her zaman direksiyon başında dikkatli olmasını gerektiriyor. Kendi başlarına, Tesla araçlarını bağımsız yapamazlar. Yani bu özellikler aktifken bile sürücü koltuğunda bir şoförün bulunması gerekiyor.
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