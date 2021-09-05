Yeni Renault Megane E-Tech, tanıtımı öncesinde ortaya çıktı

Bir süre önce Renault, yeni bir içten yanmalı motora sahip Megane neslinin gelmeyeceğini açıklamıştı. Bu modelin tamamen tarihe karıştığını düşündüğümüz sıralarda ise %100 elektrikli bir crossover olarak geleceği, prototip görselleriyle birlikte duyurulmuştu. Dün ise Megane E-Tech olarak adlandırılacak olan bu modele ait resmi fotoğraflar paylaşıldı.

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Megane E-Tech, SUV ile tombul bir hatchback arasında kalmış tasarımıyla, geçen sene tanıtılan Megane eVision konsepti üzerine çalışılmış bir model. Kendisi Nissan Ariya ile CMF-EV mimarisini ve aynı elektrikli güç aktarma sistemlerini taşıyor. Tasarım oranlarına bakıldığında Ariya ile neredeyse benzer bir şekle sahip olduğu da görülüyor.

Megane E-Tech’in bilinen teknik detayları

İspanyol Forococheselectricos sitesinin haberine göre Megane E-Tech, karşımıza ilk olarak 40 ve 60 kWh değerinde batarya seçenekleriyle çıkacak. 60 kWh‘lik bataryanın WLTP‘ye göre 470 km menzile sahip olduğu belirtilirken, ön aksa yerleştirilen elektrik motorunun ise 215 beygir gücünde olduğu açıklanıyor. Tabi Renault’nun ilk başlarda, 60 kWh‘lik model ile 450 km menzil sunduğunu söylediğini de hatırlatalım. Bu 20 km’lik artış gerçekten var mı yoksa menzili iddialı gösterip, gündelik hayatta fabrika verilerini yakalamak zordur diyerek geçiştirilecek mi? Bunu araç satışa çıktığında hep birlikte öğreneceğiz.

Fransız üretici, Nissan Ariya‘da kullanılan 389 beygir güç ve 600 Nm tork sunan dört tekerlekten çekişli e-4ORCE modelinin, 90 kWh değerindeki batarya ile birlikte çalışıp çalışmadığını henüz açıklamadı. Eğer bu gerçekleşirse Megane E-Tech’te 580 km menzil ve 5.1 saniyelik 0-1oo km/s değeri görebileceğiz.

Megane E-Tech’in kabinine ait bilinenler

Paylaşılan resmi görsellere baktığımızda aracın kabininde fiziksel buton miktarının büyük oranda azaltıldığı görülüyor. Sık ihtiyaç duyulan özelliklerin butonları, ortadaki ekranın altında konumlandırılmış. Butonların altında ise kablosuz telefon şarjı alanı bulunuyor. Son zamanların klasiklerinden dijital gösterge paneli ve büyük bilgi-eğlence ekranı ikilisi Megane E-Tech’te de yerini almış. Bu iki ekranın arasında kalan kısma ise Renault’un kart sisteminin soketi yerleştirilmiş. Ayrıca kare formlu direksiyon ise dikkat çeken diğer bir unsur.

Megane E-Tech’in tanıtım ve satış tarihi

Yarın, 2021 Münih Otomobil Fuarı‘nda tanıtılacak olan Megane E-Tech, Fransız üreticinin Kuzey Fransa‘da yer alan fabrikasında üretilecek. Mevcut içten yanmalı Megane modelleriyle birlikte satılacak olan araç, 2022’nin ilk yarısında Avrupa’da satışa çıkacak.

Kaynak: Forococheselectricos, Carscoops