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Apple, İki Eski Mercedes Mühendisini İşe Aldı!
“Apple Car” üzerinde çalıştığı söylenen Apple, beklenti ve söylentilere paralel olarak iki eski Mercedes mühendisini işe aldı.
İşe alınan yeni mühendisler daha önce Mercedes‘te çalıştı ve araçların seri üretimine, araç direksiyonuna, dinamiklere ve yazılım ve proje yönetimine yönelik çalışan takımlarda bulundu. Şimdi Apple‘da “Özel Projeler Grubu”nda Ürün Tasarım Mühendisi olarak çalışacak olan ve işe alınan kişi, daha önce Porsche‘de de çalışmış ve benzer sorumluluklar üstlenmişti. Daha önce Mercedes‘te çalışan ikinci bir mühendisin de yakın zamanda Apple tarafından şirkete kabul edildiği öğrenildi.
Aslında “Project Titan” olarak adlandırılan Apple Car, şirketin en gizli projelerinden biridir. Sayısız söylentiye rağmen, Apple‘ın otomotiv alanındaki nihai hedefi belirsizliğini koruyor. Apple tarafından en son işe alınan kişiler, Cupertino teknoloji devinin dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bazılarından yararlandığı eski mühendisler ve yöneticiler listesine katılıyor.
Şirket, bir araba üretmek ve geliştirmek için gereken beceri ve yeteneklerle işgücü oluşturmaya devam ederken, Apple da çeşitli aksilikler yaşadı. Şirket, yıl boyunca “Project Titan”dan birkaç üst düzey yöneticiyi kaybetti ve potansiyel olarak bir “Apple Car” için zaman çizelgesini rayından çıkardı. Apple Watch üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan Kevin Lynch, “Project Titan”ı yönetmeye yardımcı oluyor.
Apple geçtiğimiz yıllarda kendi bünyesindeki yeteneklere yatırım yapmış olsa da aracın tekerleklerini hareket ettirmesine yardımcı olması için üçüncü taraflara da güvenmesi gerekecek. Apple‘ın en önemli şirketi Foxconn ve otomobil üreticileri de dahil olmak üzere birçok tedarikçiyle ortaklık konusunda görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. Görüşmeler ve tartışmalar şu ana kadar herhangi bir resmi anlaşmaya dönüşmedi.
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iPhone’un seri üreticisi olarak hizmet veren Foxconn’un, en az on yıl uzakta olduğu söylenen bir Apple Car tedarik zincirinde bir rol oynaması muhtemel. Apple‘ın en son bahsedilen işe alımlarından biri, daha önce Mercedes otomobillerinin seri üretim sürüm programında, şirket için bir varlık olabilecek sorumluluklar üstlendi. Apple Car‘a dair henüz net bir bilgimiz olmasa da büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen bir proje olduğu ortada.
Kaynak: MacRumors
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Akıllı Telefonlar
POCO X3 GT Oyun Testi | Bu Telefon Isınmıyor!
POCO X3 serisi herkes tarafından çok sevilen serilerin başında geliyor. Özellikle fiyat performans oranı yüksek olan bu serinin yeni ve en güçlü üyesi X3 GT içerisinde MediaTek Dimesity 1100 işlemcisini bulunduruyor. Peki bu MediaTek’in amiral seviyesine konumlandırdığı işlemci oyunlarda nasıl bir performans gösteriyor?
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POCO X3 GT sunmuş olduğu özelliklerle dikkat çekiyor. bunlardan bazıları 120 Hz ekran yenileme özelliğine sahip olması, MediaTek Dimensity 1100 işlemcisini bulundurması, 67W hızlı şarj destekleyen 5000 mAh büyüklüğünde batarya bulundurması ve siz oyunlarda akıcı bir şekilde oynarken telefonun ısınmasını engellemek için içerisinde bulunan Liquid Cool 2.0 soğutma teknolojisini barındırması.
POCO X3 GT’yi ilk başta %35 kalan pilini 67W hızlı şarj aletiyle şarj ettik ve 32 dakika 30 saniyede %100 seviyesine ulaştı.
Bu özellikleri en iyi şekilde test edebilmek için 2 saat boyunca PUBG oynadık. İlk bir saatlik dilimde Akıcı ayarlarda 90FPS olarak oynarken, ikinci bir saatlik dilimde de telefonun desteklediği en yüksek ayar olan HDR modunda oynadık. Ayrıca her 30 dakikada bir POCO X3 GT’nin hem ön yüzeyi hem de arka yüzeyinin sıcaklığını ölçtük.
İlk yarım saatlik 90fps değerinde oynadığımızda sıcaklığın ekran tarafında 41.8 derece olduğunu gördük. Arka tarafta ise 41.7 değerini gözlemledik. İkinci yarım saatlik süreçte yani 1 saat sonunda ön taraftaki sıcaklığın 43.6, arka tarafta ise 41.5 olarak ölçümledik.
HDR moduna geçtikten sonra 90 dakikalık oyun sonunda ise sıcaklığın aşağı düştüğünü ve ön tarafta en fazla 39 derece olduğunu gözlemledik. Arka tarafta ise 38.7 derece olduğunu gördük. İki saatlik oyunun sonunda ön tarafta en yüksek 40.1 sıcaklığın olduğunu ve arka tarafta ise 38.6 olduğunu görmüş olduk. İki saatlik oyun deneyimi sonunda %61’e düşen POCO X3 GT’nin bataryasını yine kutu içerisinden çıkan 67W hızlı şarj aletiyle 22 dakika 33 saniyede %100 seviyesine ulaştırmış olduk.
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Haber
Eski NFL Yıldızı Terrell Owens, OnlyFans’e Katıldı!
Eski Ulusal Futbol Ligi (NFL) yıldızı, fitness seanslarına ev sahipliği yapmak, kariyerini özetlemek ve saha dışı iş uğraşlarını göstermek için sitede bir kanal başlatacak. Owens’ın OnlyFans ile yaptığı anlaşmanın belirli şartları açıklanmadı. Ancak bilindiği üzere platformdaki içerik oluşturucular aboneliklerden para kazanıyor ve kazançları OnlyFans ile paylaşıyor.
Perşembe günü yaptığı bir röportajda Owens, adının, imajının ve benzerliğinin kullanımı için de ücret alacağını söyledi. Anlaşma sorulduğunda “İş adamı olmaya çalışıyorum” dedi. “Bu şartlar benim ve OnlyFans’in yasal kuralları ile işlenecek.”
Londra merkezli OnlyFans, 2016 yılında kuruldu. Şirket, 130 milyon kullanıcısı ve 1,5 milyondan fazla içerik oluşturucusu olduğunu söylüyor. Bloomberg’e göre, 2020’de 400 milyon doların üzerinde gelir elde etti. OnlyFans, PitchBook’a göre 1,4 milyar dolar değerinde bir şirket olan yazılım firması Fenix International Limited’a ait.
OnlyFans, siteyi popülerleştirmeye yardımcı olan cinsel içerik üreticiler de dâhil olmak üzere içerik üreticilere 5 milyar doların üzerinde ödeme yaptığını söylüyor. 20 Ağustos’ta OnlyFans, müstehcen videoları yasaklayacağını söyledi. Kurucu Tim Stokely, The Financial Times’a kararın arkasında bankaların haksız muamelesinin olduğunu söyledi. Ancak kullanıcı tepkisinden sonra OnlyFans yasağı tersine çevirdi.
Owens’ın geçen ay OnlyFans’e katılması planlanıyordu. Ancak kısa süreli yasak nedeniyle duyuruyu erteledi. Owens, pandemi sırasında patlayan platformdaki diğer eğlence figürlerine katılıyor. Endeavor’a ait Ultimate Fighting Championship dövüşçüsü Sean O’Malley’nin bir hesabı var. Şarkıcı Cardi B’nin de aylık 4,99 dolarlık bir abonelik paketi var. Owens, sayfasına abone olmanın ne kadara mal olacağını söylemedi.
47 yaşındaki Owens, OnlyFans’i “benzersiz bir platform” olarak nitelendirdi. “Sağlayacağım herhangi bir cinsel içerik olmayacak.” diye ekledi. “Diğer sosyal medya platformlarına ek olarak hayranlarımla etkileşim kurmak için başka bir platform.”
NFL’e geri dönüş?
Spotrac’e göre Owens, 16 yıllık kariyerinde vergiler ve acente ücretleri öncesi yaklaşık 79 milyon dolar kazandı. San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles ve Dallas Cowboys gibi takımlarda oynadı. NFL günlerini, “kötü deneyimler” olarak belirten Owens, finansal okuryazarlık eksikliği nedeniyle NFL kazançlarının neredeyse tamamını kaybettiğini söyledi. Yanı sıra, gelir düşüşünden yetersiz temsil ve mali tavsiyeyi sorumlu tuttu. NIL alanına girmeye hazırlanan genç sporculara yardım etmek istediğini açıklayan Owens, “Hiçbir çocuğun benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum” dedi. “Doğru soruları sormak için daha uygunum” diye ekledi.
Owens, kariyerini 219 maçta 15.934 yarda, NFL tarihinde üçüncü ve 158 touchdown ile dördüncü olarak bitirdikten sonra 2018’de Pro Football Hall of Fame’e girdi. Yarı emekli olmasına rağmen, Owens hala oynamak istiyor. Bir NFL takım sahibinin kendisine hazır kalmasını söylediğini belirtti. Sahibi sorulduğunda, Owens bir takım ismi vermedi. Ancak eski takımlarından birinden ilgi görmediğini söyledi.
Owens, “Yarışmayı özlüyorum” dedi. “Oyundan ayrıldığımda asla kendi şartlarımda ayrılmadım. Bu (NFL’ye dönüş) ortaya çıktığı zaman katılmak ve en iyi şekilde yararlanmak için bir fırsat.”. 2021 NFL sezonu önümüzdeki hafta başlıyor. Cowboys, 9 Eylül’de Super Bowl şampiyonu Tampa Bay Buccaneers ile karşılaşacak. Gelecek sezondaki favorisi sorulduğunda, Owens, Green Bay Packers, Kansas City Chiefs’i seçti. “Ayrıca, Buffalo Bills’i de göz ardı edemezsiniz” dedi.
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