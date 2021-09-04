Apple, İki Eski Mercedes Mühendisini İşe Aldı!

“Apple Car” üzerinde çalıştığı söylenen Apple, beklenti ve söylentilere paralel olarak iki eski Mercedes mühendisini işe aldı.

İşe alınan yeni mühendisler daha önce Mercedes‘te çalıştı ve araçların seri üretimine, araç direksiyonuna, dinamiklere ve yazılım ve proje yönetimine yönelik çalışan takımlarda bulundu. Şimdi Apple‘da “Özel Projeler Grubu”nda Ürün Tasarım Mühendisi olarak çalışacak olan ve işe alınan kişi, daha önce Porsche‘de de çalışmış ve benzer sorumluluklar üstlenmişti. Daha önce Mercedes‘te çalışan ikinci bir mühendisin de yakın zamanda Apple tarafından şirkete kabul edildiği öğrenildi.

Aslında “Project Titan” olarak adlandırılan ‌Apple Car‌, şirketin en gizli projelerinden biridir. Sayısız söylentiye rağmen, Apple‘ın otomotiv alanındaki nihai hedefi belirsizliğini koruyor. Apple tarafından en son işe alınan kişiler, Cupertino teknoloji devinin dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bazılarından yararlandığı eski mühendisler ve yöneticiler listesine katılıyor.

Şirket, bir araba üretmek ve geliştirmek için gereken beceri ve yeteneklerle işgücü oluşturmaya devam ederken, Apple da çeşitli aksilikler yaşadı. Şirket, yıl boyunca “Project Titan”dan birkaç üst düzey yöneticiyi kaybetti ve potansiyel olarak bir “Apple Car” için zaman çizelgesini rayından çıkardı. Apple Watch üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan Kevin Lynch, “Project Titan”ı yönetmeye yardımcı oluyor.

Apple geçtiğimiz yıllarda kendi bünyesindeki yeteneklere yatırım yapmış olsa da aracın tekerleklerini hareket ettirmesine yardımcı olması için üçüncü taraflara da güvenmesi gerekecek. Apple‘ın en önemli şirketi Foxconn ve otomobil üreticileri de dahil olmak üzere birçok tedarikçiyle ortaklık konusunda görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. Görüşmeler ve tartışmalar şu ana kadar herhangi bir resmi anlaşmaya dönüşmedi.

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iPhone’un seri üreticisi olarak hizmet veren Foxconn’un, en az on yıl uzakta olduğu söylenen bir Apple Car tedarik zincirinde bir rol oynaması muhtemel. Apple‘ın en son bahsedilen işe alımlarından biri, daha önce Mercedes otomobillerinin seri üretim sürüm programında, şirket için bir varlık olabilecek sorumluluklar üstlendi. Apple Car‘a dair henüz net bir bilgimiz olmasa da büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen bir proje olduğu ortada.

Kaynak: MacRumors