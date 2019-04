Xiaomi‘nin yeni ve bağımsız alt markası olan Redmi, saflarına başka bir telefon daha eklemek istiyor. Geçtiğimiz ay Wi-Fi sertifikası alan ve yeni gelecek olan Redmi Y3, Xiaomi’nin Hindistanlı CEO’su Manu Kumar Jain tarafından atılan bir tweet ile, eğlence konusu oldu.

Mi fans! I got my hands on upcoming #Redmi phone & it is amazing! Went on a selfie rampage & the results are totally incredible.🤳

‘Y’ am I taking so many selfies? BTW I clicked ’32’ selfies with 32 @XiaomiIndia colleagues! 😉

Can’t wait to share more details with you. #Xiaomi pic.twitter.com/GSP7xhIpNS

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 10 April 2019