Xiaomi‘nin yeni ve bağımsız alt markası olan Redmi, saflarına başka bir telefon daha eklemek istiyor. Geçtiğimiz ay Wi-Fi sertifikası alan ve yeni gelecek olan Redmi Y3, Xiaomi’nin Hindistanlı CEO’su Manu Kumar Jain tarafından atılan bir tweet ile, eğlence konusu oldu.

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Manu Kumar Jain’in Redmi Y3 tweeti;

Mi fans! I got my hands on upcoming #Redmi phone & it is amazing! Went on a selfie rampage & the results are totally incredible.🤳 ‘Y’ am I taking so many selfies? BTW I clicked ’32’ selfies with 32 @XiaomiIndia colleagues! 😉 Can’t wait to share more details with you. #Xiaomi pic.twitter.com/GSP7xhIpNS — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 10 April 2019

Yeni gelecek Redmi modelinin, Android Pie ile MIUI 10‘da çalışacağını, geçen ay yapılan belgelendirmeden biliyorduk. Manu Kumar Jain’in bugünkü tweeti ise, muhtemel bir 32 MP sensörlü ön kamerayı işaret ediyor. Böylece bunu da Redmi Y3 beklentileri arasına ekleyebiliriz. Genel spekülasyonlar, telefonun hali hazırda mevcut olan Redmi 7’nin Pro değişkeni olarak gelebileceğini gösteriyor.

Telefonun fiyatlandırması ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş olsa da, Manu Kumar Jain‘in tweetinden sonra daha fazla detayı çok yakında öğrenebileceğimizi söyleyebiliriz.