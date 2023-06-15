Razer, hiper-taşınabilir 14 inç oyuncu dizüstü bilgisayarının hem klasik mat siyah hem de çarpıcı cıva beyazı renk gruplarıyla en son evrimi olan Razer Blade 14’ü duyurdu. AMD Ryzen 9 7940HS işlemciye, en yeni NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi dizüstü grafik kartına ve daha hızlı DDR5-5600MHz SO-DIMM belleğe sahip olan Blade 14, zorlu oyun ve yaratıcı iş yüklerinin üstesinden kolayca gelebilir. Üstelik kullanıcılar bu gücü, büyüleyici renk derinliği ve kontrastı ile sürükleyici 16:10 en boy oranlı QHD+ 240 Hz ekran aracılığıyla deneyimleyecek.

68.1 Wh pil ile donatılmış olan yeni Razer Blade 14, kullanıcılara tüm gün sürecek çalışma veya oyun seansları geçirmeleri için 10 saate kadar batarya ömür sağlar. Fişe takılı kalmayı seven kullanıcılar için ise Razer Synapse üzerinden, pilin şarj kapasitesini sınırlama ve yıllar boyunca sağlığını daha iyi koruma olanağı sağlayan yeni bir Pil Sağlığı Optimize Edici özelliği eklendi. Hareket halindeki çoğu mobil kullanıcı için ise bir prize bağlı şekilde daha az zaman harcanmasını sağlamak için 1 saatte %80 şarja ulaşabilen USB-C ile hızlı şarj da destekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Oyuncular İçin Muhteşem İkili: Razer Basilisk V3 Pro ve Mouse Dock Pro

Mobil tasarımı, mobile öncelik veren özelliklerle birleştirmek Blade 14’ü, hareket halindeyken maksimum üretkenlik ve performansa ihtiyaç duyan oyuncular, içerik üreticileri ve profesyoneller için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Oyuncular, birlikte verilen bir aylık Xbox Game Pass Ultimate aracılığıyla yüzlerce yüksek kaliteli oyuna erişerek hemen oynamaya başlayabilecekler.

Bu yeni dizüstü bilgisayarın kalbinde, 5.2 GHz’e kadar hızlanan ve Windows x86 işlemci üzerinde dünyanın ilk özel yapay zekâ motoru olan AMD Ryzen AI özelliğine sahip, dünyanın en hızlı ultra ince işlemcisi yeni AMD Ryzen 9 7940HS bulunur. AMD Ryzen AI donanımı, AI iş yüklerini olabildiğince hızlı ve verimli bir şekilde işlemek için doğrudan işlemciye entegre edilmiş.

CPU ve GPU’yu geleneksel, AI olmayan görevler için serbest bırakır. Ryzen AI, oyunculara ve içerik oluşturuculara yapay zekâ destekli teknolojiye erişim sağlayarak hızlandırılmış çoklu görev, artırılmış üretkenlik, gelişmiş işbirliği ve iyileştirilmiş verimlilik sunar. İşlemciyle tümleşik güvenlik trendini sürdüren Blade 14, evde, ofiste veya cihaz kaybolduğunda veya çalındığında kullanıcıların verilerini daha iyi korumak için Microsoft Pluton özelliğine de sahip.

Mobil olduğu kadar güçlü olan yeni Blade 14, inç küp başına diğer tüm 14 inç oyuncu dizüstü bilgisayarlarından daha fazla grafik gücü sağlamak için 140 W TGP’ye kadar çıkabilen tamamen yeni GeForce RTX 4070 dizüstü bilgisayar GPU’suna sahiptir. Ham gücün ötesinde, Blade 14’ün RTX 40 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU’su, performansı daha da artırmak için yapay zekâ destekli NVIDIA DLSS 3 çerçeve neslinden yararlanır.

Bir yenilik mirasını sürdüren Blade 14, genel kompakt form faktörünü korurken CPU soğutma performansını %5’e kadar artırmak için dünyanın en ince egzoz kanatçıklarına (.05 mm) sahip özel bir buhar odası soğutma çözümüne sahip.

Yeni Blade 14, 32 GB’a kadar olağanüstü hızlı DDR5-5600 MHz bellekle birlikte gelir, ancak Blade 14 deneyimlerini bir üst düzeye taşımak isteyen kullanıcılar için yuvalı bellek, 64 GB’a kadar yükseltilebilir. Daha fazla depolama kapasitesi arayan kullanıcılar ayrıca 1 TB NVMe SSD’yi 4 TB’a yükseltebilir. Bu hem oyuncuların hem de içerik oluşturucuların sistemlerini kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecekleri ve yeni zirve noktalarına ulaşabilecekleri anlamına gelir.

Yeni Blade 14, muhteşem oyun deneyimi için inç başına daha fazla piksel içeren modern bir 16:10 QHD+ ekrana sahiptir. 240 Hz’lik hızlı yenileme hızı, inanılmaz derecede düşük 3 ms’lik düşük yanıt süresi ve AMD FreeSync (TM) Premium ile net, kusursuz bir oyun deneyimi garanti eder. İçerik oluşturucuları da zengin, ayrıntılı görseller için 500 nit maksimum parlaklık ve %100 DCI-P3 renk alanı kapsamına ulaşan canlı, özel olarak kalibre edilmiş ekrana sahip olacak.

İçindekiler Yeni Razer Blade 14 özellikleri

Yeni Razer Blade 14 özellikleri

AMD Ryzen 9 7940HS İşlemci (8 Çekirdek/16 Thread/5.2 GHz)

NVIDIA GeForce RTX 4060/4070 Laptop GPU (140 W TGP)

32 GB DDR5-5600 MHz RAM’e kadar seçenek (64 GB’a kadar yükseltilebilir)

14” 16:10 QHD+ 240Hz Ekran (500 nit’e kadar; 100% DCI-P3; <3 ms tepkime süresi)

17.99 mm (0.71”) incelik; 1.84 kg (4.05lbs) ağırlık

Matte Black (Mat Siyah) | Mercury White (Cıva Beyaz)