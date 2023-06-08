Şahsen Razer’ın ürünleri arasında favorim olan Basilisk ailesi V3 ile yenilenmişti. 3 model olarak sunulan Basilisk V3 sürümünde Basilisk V3 kablolu, Basilisk V3 X Hyperspeed kablosuz ve şahane özelliklere sahip en gelişmiş Razer faresi olan Basilisk V3 Pro modeli yer alıyor.

Bizdeki Razer Basilisk V3 Pro modeli, Razer’ın da vurguladığı gibi şimdiye kadar Razer tarafından üretilen en gelişmiş mouse konumunda. Temel olarak baktığımızda Razer’ın 3. nesil optik mouse anahtarları, Hyperspeed özelliği, HyperScroll teknolojisi, kablosuz şarj desteği, Pro 30K sensörü ve elbette Chroma RGB desteğiyle gelen farede gerçekten önemli avantajlar bulunuyor.

Razer Basilisk V3 Pro Tasarımı

İlk olarak tasarım kısmına gelelim. Klasikleşmiş bir Razer Basilisk tasarımını baz alan Basilisk V3 Pro, 11 programlanabilir tuş ile geliyor. Yine sağ baş parmağına denk gelebilecek bir tuş kısmı da bulunan Basilisk V3 Pro, 130 mm uzunluğunda, 75,4 mm genişliğinde ve 42,5 mm yüksekliğinde yapıya sahipken 112 gram da bir ağırlığa sahip.

Razer Optik Anahtarlar

Bir oyuncu faresi için en önemli detaylardan biri sensörler kadar tıklamayı yaptığınız anahtarlar olduğunu unutmamak gerek.

Razer’ın 3. nesil optik anahtarları ise gecikmeyi en yakın rakibinden bile 2 kat daha aza indirmeyi başararak sadece 0,2 milisaniyeye getirmeyi başarıyor. Tekrar edelim; 0,2 saniye değil, milisaniye. Böylece bir nişan sırasında tetiğe, yani sol tuşa dokunma anında bile anında sonuç veriyor.

Bunun yanı sıra klasik switchler 50 milyon basım ömrüne sahipken, Razer 70 milyon olarak sunduğu bir önceki nesildeki süreyi, bu 3. nesil ile beraber 90 milyon tıklama ömrüne çıkarmayı başarıyor.

Razer Hyperspeed Wireless ile Kabloya Veda

Tıklama işini çözdük, sensör kısmını da çözeceğiz ama bir diğer önemli artı ise kabloya gerek olmaması. Bu “kablosuz özgürlük” dediğimiz noktada gerçek bir özgürlüğü yine piyasanın en hızlı kablosuz fare gecikmesiyle ile dikkat çekiyor. Yine en yakın rakibine 3 kat daha hızlı sonuç veren Hyperspeed teknolojisi,

Mevcut kanalları her milisaniyede bir herhangi bir parazit biçimine karşı tarayan yeni, geliştirilmiş Uyarlanabilir Frekans Teknolojisini kullanan bu sistem, hangi frekanslardan kaçınılması gerektiğini anlıyor ve kablosuz bağlantının gecikmemesi veya takılmaması için sonuç verebiliyor.

Razer Hyperscroll Tekerlek ile Kusursuz Kaydırma

Razer’ın Hyper olarak adlandırdığı hızlı teknolojilerine bir yenisi de Hyperscroll ile geliyor. 3 moda sahip Hyperscroll teknolojisiyle hem yakınlaştırma hem kaydırma hareketi yapabildiğiniz tekerlekte Dokunmatik Döngü, Akıllı Dönüş ve Serbest Dönüş moduyla geliyor.

Takılarak giden modda FPS oyunlarındaki silahlar veya beceriler arasında geçiş yapmak için ideal olan yüksek hassasiyetli ve farklı çentikli kaydırma için ayarlanmış. Akıllı mod döndürme hareketindeki basıncınızı ayarlayarak sert döndürdüğünüzde hızlı, yavaş hareket ederken de yavaş gidebiliyor. Serbest kısım zaten bildiğiniz gibi sonsuz döngü yapılabilen kolay hareketler sağlarken. Sanal hızlanma özelliği ile de uzun sayfalarda kaydırma yaparken gitgide hızlanan tarzda bir sonuç sağlıyor.

Razer Focus Pro 30K Optik Sensör

Fare sensörleri konusundaki en güvenilir firmalarından olan Pixart ile işbirliğine giden Razer, her yüzeyde aynı performansı verebilen hatta 4 mm ve daha kalın cam yüzeylerinde bile çalışabilen sensöre sahip.

Bir diğer yandan pürüzlü, düz yüzey fark etmeksizin kullanılan yeri algılayarak kesintisiz bir hareket sağlayan Razer Focus Pro 30K Optik Sensörü 30.000 DPI hassaslık, 750 IPS maksimum hız, 70G hızlanma ve %99,8 doğruluk oranıyla çalışabiliyor.

Razer Mouse Dock Pro, Hem Şarj Hem İletişim

Razer’ın bu şarj standı olan Mouse Dock Pro, sadece kablosuz şarj edebilen klasik bir standdan ziyade birçok bağlantı desteği de sunan bir yapıda geliyor. Kutu içeriğinden çıkan manyetik şarj kısmını fareye taktığınızda rahat bir şarj döngüsü sağlayaibliyor.

Gerçek 4000 Hz Pooling Rate sistemi sağlayan Mouse Dock Pro, Razer farenizin kablosuz bağlantısını da direkt bu sistem üzerinden sağlarken bir diğer yandan tıpkı Razer Basilisk V3 Pro gibi Chroma RGB desteğine sahip.

Böylece hem farenize yakın bir alıcı, hem şarj istasyonu hem de RGB’li şık bir standa sahip olabiliyorsunuz.

Genel olarak baktığımızda tartışmasız en memnun kaldığım Razer ikilisi, hatta en memnun olduğum oyuncu faresi diyebilirim. Fiyat bazında Türkiye ekonomisinden uzun uzun bahsetmemek adına girmiyorum, fakat bu fareyi satın alan herkes fazlasıyla memnun kalacaktır.

İnceleme Basilisk V3 Pro & Mouse Dock Pro 8.3 Puan Genel olarak baktığımızda tartışmasız en memnun kaldığım Razer ikilisi, hatta en memnun olduğum oyuncu faresi diyebilirim. Fiyat bazında Türkiye ekonomisinden uzun uzun bahsetmemek adına girmiyorum, fakat bu fareyi satın alan herkes fazlasıyla memnun kalacaktır. ARTILARI Şık Tasarım

Şık Tasarım Razer Hyperspeed

Razer Hyperspeed Razer Hyperscroll

Razer Hyperscroll Razer Focus Pro 30K Optik Sensör EKSİLERİ Batarya Kullanım Süresi Biraz Kısa Kalmış Editörün Kararı Kullanım Kolaylığı 0

Kablosuz Kullanım Süresi 0

Mouse Dock Pro 0