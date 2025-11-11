AirPods Pro kullanıcıları için heyecan dorukta. Apple, geçtiğimiz sonbaharda AirPods Pro 3 modelini piyasaya sürmesine rağmen, teknoloji dünyasında konuşulan bir sonraki AirPods Pro versiyonu, Apple’ın ses deneyimini tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Peki, Apple kullanıcıları bu yeni modelde hangi özellikleri görecek, tasarım ve fiyat açısından neler değişecek?

Yeni AirPods Pro özellikleri sızdırıldı!

Yeni nesil AirPods Pro, Apple’ın klasik tasarım çizgisini korurken, kullanıcı deneyiminde önemli adımlar atıyor. En dikkat çekici yenilik, entegre IR kameralar olacak. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, bu kameralar sayesinde Apple Intelligence yetenekleri cihazın içinde çalışacak ve kullanıcıların sesle etkileşimi, ortam algısı ve otomatik ayarlamalar daha akıllı hale gelecek.

AirPods Pro artık yalnızca müzik dinlemekle kalmayacak, kişisel asistan deneyimini de yeni bir boyuta taşıyacak. Apple, bu modelle birlikte ürün serisinde de farklı bir strateji izliyor. Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen yeni model, artık doğrudan AirPods Pro 4 olarak adlandırılmayacak, bunun yerine Pro 3’ün daha üst segment bir versiyonu olarak sunulacak.

Bu durum, kullanıcıların yüksek teknolojiye sahip bir seçenekle karşılaşacağı anlamına geliyor. Kulaklığın iki farklı versiyonla gelmesi bekleniyor: Kamera destekli ve kamerasız modeller. Böylece kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre tercihte bulunabilecek.

İlginizi Çekebilir: Yeni Audi Q3 Türkiye’de satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Yeni AirPods Pro fiyatı ne kadar?

Fiyatlandırma da bu değişiklikten nasibini alıyor. Standart Pro 3 modeli hâlâ 249 dolar seviyesinde kalacak, ancak yeni AirPods Pro fiyatı 279 dolardan başlayacak ve modelin özelliklerine göre 299 dolar veya daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor. Bu, Apple’ın ses deneyimini daha üst segmente taşımak için fiyat politikasını da güncellediğini gösteriyor.

Cihaz, kablosuz bağlantı teknolojileri, gelişmiş aktif gürültü engelleme (ANC) ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesini koruyacak. Yeni kulaklık, özellikle Apple ekosistemine entegre cihazlar için optimize edilmiş bir deneyim sunacak ve Türkiye’deki kullanıcılar için de cazip bir seçenek haline gelecek.

İlginizi Çekebilir: iPhone 18 Pro tasarımı ortaya çıktı! Apple şaşırtacak

Apple, yeni kulaklık ile ses deneyimini yeniden tanımlamayı hedefliyor. IR kameralar ve gelişmiş yapay zeka yetenekleri sayesinde, kullanıcılar sadece dinlemeye değil, cihazla daha interaktif bir deneyime de adım atacak. Tasarım, kullanıcı konforu ve teknolojik yenilikler açısından yeni kulaklık, sınıfındaki rakiplerine karşı ciddi bir fark yaratacak gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni kulaklığın Apple ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce IR kameralar ve yüksek teknoloji özellikleri kullanıcı deneyimini yeterince artıracak mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!