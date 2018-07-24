Yeni nesil Xbox ailesi iki farklı cihazdan oluşacak

Microsoft’un Xbox oyun konsolunun geleceği konusunda ciddi girişimleri olduğu spekülasyonları özellikle son dönemde medyada sıkça yer almaya başladı. Bu spekülasyonların resmi anlamda ilk kez doğrulanması da geçtiğimiz ay gerçekleşen E3 fuarında bir nevi gerçekleşmişti. Teknoloji devi bulut tabanlı bir oyun yayın hizmeti üzerinde çalıştığını kullanıcılara açıklamıştı. Thurrott.com adlı siteden gelen raporlara göre ise yakın zamanda yeni nesil Xbox ailesi için iki farklı konsol göreceğiz. Konsollardan biri de oyun yayını için özel olarak tasarlanmış olacak.

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Yeni nesil Xbox ailesi ne zaman tanıtılacak?

Sitenin yayınladığı habere göre konsollardan biri önceki nesil Xbox’ların halefi olarak yeni nesil Xbox ailesinin bir parçası olacak. Bu cihazın çıkış tarihi olarak da 2020 yılı gösteriyor. Bu tarihin de rakip şirket Sony’nin PlayStation modeli için yeni bir cihaz duyurması beklenen yılın tam bir yıl sonrası olduğunu belirtmek gerek.

Diğer cihazın ise daha uygun fiyatlı olacağı gelen bilgiler arasında. Dolayısıyla donanım tarafında daha giriş seviyesi özellikleri olacağını söylemek mümkün. Bu cihazın çalışma prensibi ise diğerine göre daha farklı. E3’te duyurulan bulut hizmetinden yararlanarak oyunları internet üzerinden oynamamıza imkan verecek olan konsol bazı temel işlevleri de kendi donanımı üzerinden yürütebilecek. Bu sayede çevrimiçi hizmetlerde sıklıkla yaşanılabilen gecikme sorununun da önüne geçilmesi planlanıyor.

Maliyet anlamında oyuncular için klasik, güçlü donanıma sahip birinci konsolu almaktan daha uygun bir seçenekmiş gibi görünse de oyuncuların bulut hizmetine kaydolması gerekeceğinden uzun vadede Microsoft için daha kârlı bir cihaz olacağı aşikâr.

Cihazlar başka ne gibi özellikler sunacak?

Ek olarak Microsoft’un E3 fuarında yeni nesil Xbox ailesi için sanal gerçeklik ya da benzer deneyimleri sunmayacağını açıklamış olmasından da bahsetmek gerek. Bu durumda yeni nesil Xbox modelleri için geliştirilmiş donanımları sayesinde yüksek çözünürlüklü, yüksek yenileme hızları sunan bir oyun deneyiminden daha fazlasını beklemek çok doğru değil gibi görünüyor.

Önümüzdeki birkaç yıl oyuncular için takip etmesi oldukça keyifli olacağa benziyor. Çünkü bu gidişle iyi bir oyun deneyimi için donanıma olan mutlak ihtiyaç yakın zaman içinde ortadan kalkacak.