Yeni Nesil Rolls-Royce Ghost Türkiye’de!

Apple TV+’ın sevilen dizisi Ted Lasso, ikinci sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. Platformun sevilen dizisi, yaz aylarında geliyor.

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Apple, geçtiğimiz yıl dijital yayın işine girerek Apple TV+ isimli servisi duyurdu. Şirket, Netflix’in adeta sahibi olduğu pazarda başarılı olabilmek ve kullanıcı kazandıracak orijinal yayınlar için oldukça ciddi yatırım gerçekleştirdi. Özellikle dünyaca ünlü yönetmenler ve yıldızlarla anlaşan şirket, kullanıcılarını bu platforma çekmek istiyor. Ancak platformun en çok beğenilen dizisi büyük yıldızların olduğu, ünlü yönetmenlerin yönettiği bir yapım değil. Oldukça mütevazi bir iş olarak başlayıp kısa sürede popülerliğini arttıran Ted Lasso oldu. Peki TedLasso, ikinci sezon ne zaman? Oldukça beğenilen dizinin ikinci sezon çekimleri başladı.

Time to start warming those biscuits. Production for @TedLasso Season 2 has officially begun! pic.twitter.com/EHZWbwiY58 — Apple TV (@AppleTV) January 15, 2021

Ted Lasso ikinci sezon çekimleri başladı

Apple TV+’ın, en sevilen yapımlarından biri olan Ted Lasso, ikinci sezon ile geri dönüyor. Amerika’dan gelen bir Amerikan Futbolu koçunun, Premier Lig’de mücadele eden bir futbol takımının başına geçmesini konu alan yapım, kısa sürede izleyicilerden büyük beğeni topladı. Hatta dizi o kadar çok beğenildi ki Apple TV+’a abone olan kullanıcıların %20’lik bir kısmı, bu diziyi izlemek için platforma üye oldu. Dizi özellikle başarılı senaryosu ve izleyicilere hissettirdiği pozitif duygular sebebiyle çok beğeniliyor. Apple TV+, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda ikinci sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. Peki dizinin ilk sezonunda neler oldu?

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İlk sezon özeti

Ted Lasso, ikinci sezon haberlerine sevinen kullanıcılar, ilk sezonda neler olduğunu hatırlamakta zorlanıyorsa işte olanlar. Lasso, ilk sezonda Richmond isimli Premier lig takımının başına geçmiş ve takımı başarıya ulaştırmak için elinden geleni yapmıştı. Hem futbolculardan, hem de takımın sahibinden kaynaklı sorunlarla boğuşan Koç Lasso, tüm çabalara rağmen başaramadı ve takım ikinci lige düştü. Yeni sezonda ise, takımın yükselme savaşını izleyeceğiz. Bakalım Koç Lasso bu sezon nasıl bir mücadele sergileyecek. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…