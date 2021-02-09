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Milli Uzay Programı tanıtıldı: Ay’a gidiyoruz!
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ülkemizin 10 yıllık uzay çalışmalarına yön verecek Milli Uzay Programı’nı duyurdu. Milli Uzay Programı, uydumuz Ay’a ilk yerli uzay aracının gönderilmesi konusunda iddialı bir hedef belirledi!
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Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı’nı duyurdu!
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde Türkiye’nin uzay hedefleri açıklandı. 10 yıla yayılacağı belirtilen “Milli Uzay Programı” kapsamında uzay çalışmaları için önemli hedefler dikkat çekiyor. Bu kapsamda 10 ayrı hedef belirlenirken, 2023 yılına kadar ilk yerli uzay roketinin üretileceği belirtiliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında fırlatılması planlanan roketin görevi Ay’a sert iniş gerçekleştirmek. Sonrasında ise 2028 yılında düzenlenmesi beklenen ikinci fırlatmada yumuşak iniş denemesi yer alıyor.
Basın toplantısında uzay bağımsızlığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belirlenen programın Türkiye’nin ihracatına da katkı sağlayacağını ifade etti. Bu amaçla kurulacağı belirtilen Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi, uzay teknolojilerinin üretim ve geliştirme üssü olacak. Ayrıca uzaya erişimin kolaylaşması adına roket fırlatma tesisi hazırlığı ve bağımsız uzay limanı çalışmaları da Milli Uzay Programı kapsamında değerlendiriliyor.
Milli Uzay Programı, son aşamada ise bir Türk astronotun uzaya çıkmasını hedefliyor. Bunun için öncelikli olarak kamuoyunda uzaya karşı farkındalık oluşturulmasına odaklanılıyor. Daha sonra ise astronot adayları uluslararası programlara dahil edilerek uzay görevlerine hazır hale gelecek. Son olarak uzay havası ve uzay nesnelerinin takibi konusunda da deneyimli bilim adamlarının yetiştirilmesinin planlandığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon X65, 10 Gbps hız sunuyor!
Qualcomm‘un en yeni 5G bağlantı destekli modemi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon X60‘ın yerini alan Snapdragon X65‘tir. Snapdragon X60, Snapdragon 888 yonga setine entegre bir şekilde çalışıyor. Yeni Snapdragon X65 ise hem bağımsız hem de bağımsız olmayan 5G ağlarda 10 Gbps’ye kadar yüksek hız sağlayacak. Qualcomm, 5G modem çalışmalarında lider konumda ve oldukça başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle şirketin 5G hızındaki gelişimi, bağlantıyı destekleyecek baz istasyonlarını geride bırakıyor.
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Qualcomm Snapdragon X65, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Qualcomm Snapdragon X65, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen X60’ın 7.5 Gbps indirme hızını geçecek. Yeni modem, 10 Gbps’ye kadar indirme hızına olanak sağlayacak. Bununla birlikte, bu hız teorik bir değerdir. Çünkü, henüz böyle bir hızı destekleyecek 5G ağ mevcut değil. Ancak kullanıcılara sağlanan bu hız, gelecekte 5G ağlar yüksek hızları desteklediğinde aktif bir şekilde kullanıma hazır olacak.
Qualcomm, Snapdragon X65‘in 3GPP Sürüm 16‘yı destekleyen ilk modem olduğunu iddia ediyor. 3GPP Sürüm 16, “5G aşama 2”nin kod adı olarak geçiyor. Bu sürüm, yüksek verimlilikte güç tüketimi, devasa MMO bağlantısı ve bazı iyileştirmeler içeriyor. Qualcomm Snapdragon X65, yükseltilebilen bir mimari kullanarak yeni özelliklerin eklenmesi için yer açacak. Bununla birlikte, yeni modem daha uzun süre güncel kalacak.
Şirket ayrıca Qualcomm 545 mmWave adlı yeni antenini duyurdu. Anten, boyut olarak sabit kalsa da iletim gücü olarak önemli iyileştirmelere sahip. Snapdragon X65‘in yakın zamanda piyasaya çıkması beklenmiyor. 2021 yılının aralık ayında duyurulacak olan yeni yonga setinde, yeni 5G modemin kullanılacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Lenovo K13 modelinin tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı!
Çin merkezli teknoloji üreticisi Lenovo markasının, giriş seviye yeni telefonu K13 modelinin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekecek.
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Yakın zamanda resmiyet kazanması beklenen Lenovo K13’ün teknik özelliklerini ve görüntülerini basına sızdı. Lenovo K12’nin halefi olarak piyasaya sürülecek akıllı telefon mavi ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor. Ayrıca söz konusu cihaz birkaç gün önce Bluetooth SIG tarafından onaylanmıştı.
Lenovo K13 modeli, 6.5 inç büyüklüğünde damla çentikli 1600 × 720 piksel HD+ çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın önünde bulunan söz konusu çentikte ise 5 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun arka panelinde ise; 13 + 5 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi görev yapacak.
Lenovo K13 modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, HD+ (1600 x 720 piksel)
- İşlemci: Henüz belirlenmedi
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB (microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 5 MP
- İşletim Sistemi: Android 10
- Batarya: Henüz belirtilmedi
- Ağırlık: 200 gram
Lenovo K13 modeli için 2 GB RAM ve 32 GB’lık depolama alanı sızdırılan detaylar arasında. Ayrıca parmak izi okuyucusunu arka tarafta tutan telefonun pil kapasitesi ve fiyat etiketi konusunda bir bilgi yok. Sonuç olarak tüm özelliklere bakıldığında K13 modeli, bütçe dostu modeller arasında yer alacak.
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Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G10 ve Moto G30 telefonlarının özellikleri ortaya çıktı
Motorola’nın Moto G10, Moto G30, Moto E7 Power ve Moto G40’ı piyasaya süreceği bilgisi ortaya çıkmıştı. Son olarak XDA ve TechnikNews, bu akıllı telefonların görsellerini ve teknik özelliklerini yayınladı.
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Cihazların özelliklerine bakalım
Motorola Moto G10 (Capri)
Moto G10; 6,5 inç boyutunda, 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Cihaz Snapdragon 460 yonga ve Adreno 610 GPU ile çalışacak. Telefonda 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi olacak. Ek olarak Moto G10, microSD kart yuvası da sunacak. Kamera tarafında ise 48MP ana, 8MP ultra geniş açılı, 2MP derinlik algılayıcı ve 2MP makro kameralar olacak. Bunun yanında cihazın 8MP bir selfie kamerası da olacak.
Moto G10’un bağlantı noktasındaki özellikleri Dual 4G VoLTE, 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC. Diğer özellikleri ise 3.5mm jack girişi, Google Assistant butonu, arka tarafta bulunan parmak izi okuyucu, 5.000 mAh pil.
Motorola Moto G30 (Capri Plus)
Moto G30 da 6,5 inç, 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Ancak G10’dan farklı olarak G30’ekranı 90Hz yenileme hızına sahip olacak. Telefon Snapdragon 662 yonga ve Adreno 610 GPU ile çalışacak. 4GB RAM- 64GB / 128GB depolama ve 6GB RAM-128GB depolama seçenekleri olacak. Cihazın depolama kapasitesi microSD kart aracılığıyla arttırılabilecek. Telefon 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP derinlik algılayıcı ve 2 MP makro kameralara sahip olacak. Ek olarak cihazda 8 MP çözünürlükte bir de selfie kamerası olacak.
Moto G30, bağlantı noktasında kullanıcılara Dual 4G VoLTE, 802.11 ac (2.4GHz|5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C desteği verecek. Ayrıca cihazda 3.5mm jack girişi, Google Assistant butonu ve arka tarafta bulunan parmak izi okuyucu da mevcut. Moto G30, enerjisini 20W sarj destekleyen 5.000 mAh pilinden alacak.
Son olarak, cihaz Phantom Black ve Pastel Sky renk seçenekleri sunacak. Ayrıca Moto G30‘un 179 Euro‘luk fiyattan satışa çıkarılacağı beklentisi mevcut.
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