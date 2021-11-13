YENİ NESİL KAMERA SAVAŞLARI! | OPPO Reno 5 vs VİVO V21 vs POCO F3 | Kör Randevu #5

Kör Randevu #5 serimiz yeni nesil cihazlar ile devam ediyor. Sevgili Cem Kıvırcık’ın profesyonel gözle cihazları bilmeden yaptığı yorumlar ile seçtiğimiz üç telefonun detaylarına bakıyoruz. Yurtdışında sıkça yapılan “Blind Test” formatında olan serimizin ismi “Kör Randevu” oldu.

Kör Randevuda her zaman yaptığımız gibi sizlere cihazların neler olduğunu söylemeden ancak fotoğraf kapağında verdiğimiz tüyo ile videonun işleyişi hakkında bir bilgi verdik. Fakat bunu Cem Kıvırcık videonun sonunda öğrenmek zorunda. Yaptığımız bu fotoğraf kıyaslamasında birçok farklı açı, bir çok farklı lens ve mod kullandık. Bu modlardan bazılarının norma çekim, ön kamerada portre çekimi, arka kamerada portre çekimi, ön kamerada ve arkada kamerada gece modu ile gece çekimleri diyebiliriz.

Ayrıca Cem Kıvırcık, fotoğraf çekim tekniklerinin nasıl olması gerektiğini ve nasıl olmaması gerektiğinden bahsetti. Telefonların kameralarının ne kadar iyi olsa da yazılımının da fotoğraf çekiminde bir o kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Aynı zamanda fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları her bir kamera modu için ayrı ayrı yorumladı. Bu tekniklerin başında; kadraja giren nesnelerin şekli, ışığın lense vuruş açısı, etraftaki nesnelere vuran ışık ve diğer nesnelerle olan uyumu, renk şemasının karmaşık olup olmaması gibi etmenler mevcut.

Aslında kamera konusunda üst seviye cihazlar kadar iddialı modeller olmasa da bu telefonları tercih edenlerin telefon seçiminde en büyük kriterlerinin başında kamera performansı yer alıyor. Hepsinin birbirinden farklı kamera kurulumları, yapıları ve fotoğrafları işleyişleri var.

Kör randevuda bulunan üç telefona Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/174e26f6

Kör randevuda bulunan üç telefona Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/wd569lfk4d