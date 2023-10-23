Apple, Mart 2024’te yeni nesil iPad modellerini tanıtma planları yapıyor, en muhtemel güncellemeler arasında 11. nesil iPad, yedinci nesil iPad Mini ve altıncı nesil iPad Air yer alacak. Yeni bir iPad Pro olasılığı da mevcut, ancak bu kesin değil.

Yeni nesil iPad ve Mac Mart’ta gelecek

Mark Gurman’a göre, Apple’ın gelecekteki iPad’lerinde Lightning konektörünü kullanmamaya karar vermesi nedeniyle dokuzuncu nesil iPad ile birlikte birinci nesil Apple Pencil’ı sonlandırma olasılığı bulunuyor. Ancak bu değişiklik hemen gerçekleşmeyecek.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro sessiz modu simgesi nasıl gizlenir?

Ayrıca, Apple, bu ay sonuna kadar bir Mac odaklı ürün lansmanına hazırlanıyor. Bu etkinlik, yenilenmiş 24 inç iMac modelinin piyasaya sürülmesini içerebilir. Bu adım, yüksek talep ve sınırlı stoklarla karşı karşıya kalan iMac’lerin ve MacBook Pro’ların talebine bir yanıt olacak.

Mevcut 24 inç iMac’in M1 yongasıyla desteklenen bir güncellemesinin beklendiği belirtiliyor. Mark Gurman, yeni iMac’in M3 çipi taşıyacağına inanıyor, ancak bu bilgi henüz doğrulanmış değil.

Gurman, yeni Mac’lerin duyurulabileceği tarihin 30 veya 31 Ekim olduğunu ve ardından 2 Kasım’da Apple’ın kazanç açıklamasının yapılacağını öne sürüyor. Bu yeni Mac’lerin yeni işlemcilere sahip olması beklenirken, büyük tasarım değişiklikleri beklenmiyor, ancak ekranlarda bazı küçük iyileştirmeler olabilir.

Söylentilere göre, yeni nesil MacBook Air modelleri, M3 çipini taşıyan versiyonlarıyla 2024’ün başlarında piyasaya sürülebilir. Ayrıca, iMac’in daha büyük ve yeni tasarıma sahip bir “pro” versiyonunun 2024 sonlarında veya 2025’te çıkması bekleniyor.