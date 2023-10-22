Apple’ın son iPhone modellerinden biri olan iPhone 15 Pro, birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunlardan biri, Eylem düğmesi ile birlikte durum çubuğunda yer alan yeni bir sessizlik modu simgesi. Ancak, bazı kullanıcılar için bu simge istenmeyen bir ekran kalabalığına neden olabiliyor. Neyse ki, Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları için bu simgeyi gizlemenin basit bir yolunu sunuyor. iPhone 15 Pro sessiz modu simgesi nasıl gizlenir bu yazımızda anlattık!

iPhone 15 Pro Sessiz Modu Simgesi Nasıl Gizlenir?

Apple cephesi bu ayarı aslında pek de görünür bir yere koymamış olsa da, iPhone 15 Pro sessiz modu gizleme ayarı bazı kullanıcılar tarafından fark edilmiş durumda. Apple’ın bu ayarı biraz gizlemesinin ardında yatan sebep bu yılki en büyük yeniliklerden biri olan eylem butonu olmuş gibi görünüyor.

İşte sessiz mod simgesini nasıl gizleyeceğinizi gösteren adımlar:

1. iPhone 15 Pro veya Pro Max cihazınızda Ayarlar uygulamasını açın.

2. En üstteki “Sesler ve Dokunuşlar” öğesini seçin.

3. “Sessiz zili gizlemek için Durum Çubuğunda Göster” seçeneğine dokunun.

Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, sessiz mod simgesi artık durum çubuğunda görünmeyecektir. Bu sayede daha temiz bir görünüm elde edebilir ve istenmeyen ikonlardan kurtulabilirsiniz.

Eylem düğmesini özelleştirmediyseniz, Ayarlar > Eylem düğmesi bölümüne giderek yeni düğme için seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz. Bu seçenekler arasında şu eylemler bulunuyor:

– Sessiz mod (varsayılan)

– Odak modu

– Kamera

– El feneri

– Sesli Not

– Kısayol

– Büyüteç ve daha fazlası gibi erişilebilirlik özellikleri

– Eylem Yok

– Çeviri (bu yıl içinde bir güncelleme ile gelecek)

Eylem düğmesini sessiz moddan başka bir işlevi etkinleştirecek şekilde değiştirirseniz, sessiz modu hala Kontrol Merkezi veya Ayarlar > Sesler ve Dokunmalar bölümünden açıp kapatabilirsiniz. Yani eylem tuşu sessize almaya atanmamış olsa bile ayarlar üzerinden sessiz alma modunu açıp kapatmak mümkün. Keşke Apple bunun için Kontrol Merkezi’ne bir buton ekleseydi, ama Apple yine Apple’lığını yaparak bunu ayarlara gizlemeyi tercih etmiş.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce sessize alma ikonun durum çubuğunda görünmesi rahatsız edici bir özellik mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!