Giyilebilir Teknoloji
Yeni Nesil AirPods!
Apple bugün uzamsal ses teknolojisine sahip, gelişmiş özellikler ve yeni konturlu tasarımıyla sihirli bir deneyim sunan üçüncü nesil AirPods’u duyurdu.
H1 Çipten gücünü alan ve akustik sistemle birlikte tasarlanan yeni AirPods, bilişimsel ses teknolojisini kullanarak Adaptif EQ özelliği sunuyor. Kullanıcılar Apple Music’te, fimlerde ve TV programlarında Dolby Atmos özellikli uzamsal ses teknolojisinden dinamik kafa izleme özelliğiyle birlikte kullanabilecek. Tere ve suya dayanıklı olan bu yeni AirPods’da, müziği ve telefon aramalarını kolay ve pratik bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan bir kuvvet sensörü bulunuyor. Daha uzun pil ömrü, 6 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Yeni şarj kutusuyla toplam dinleme süresi 30 saate kadar ulaşıyor. AirPods (3. nesil), bugünden itibaren sipariş edilebilecek ve 26 Ekim Salı gününden itibaren mağazalarda yerini alacak.
İçindekiler
Tasarım
Yeni tasarımıyla birlikte AirPods, konfor sağlamak ve sesi kulağa yönlendirmek için en doğru açıyla kulağa oturması için tasarlanmış. Bir önceki nesle göre daha kısa olan alt uç, hem daha kompakt ve ergonomik bir görünüm sunuyor hem de medya denetimi için AirPods Pro’da da bulunan kullanışlı kuvvet sensörüyle birlikte geliyor.
Tere ve Suya Dayanıklılık
Tere ve suya dayanıklı yeni AirPods, kulaklıklar ve şarj kutusu için IPX4 derecesine sahip. Böylelikle sporculara ve müzik tutkunlarına daha güvenli ve sağlam bir deneyim sunacağa benziyor.
Ses Özellikleri
Harika ses kalitesi sunması beklenen AirPods, AirPods (3. nesil) ile bu özelliğini daha da geliştirerek özel sürücüsü sayesinde temiz, net, yüksek ve güçlü baslar sunuyor. Akustik ağ dokusuyla kaplı mikrofon, rüzgar sesinin azaltılmasını sağlıyor. Böylece, aramalarda konuşan kişinin sesi net bir şekilde iletiliyor. AirPods aynı zamanda FaceTime aramalarında net ve doğal iletişim sağlayan ve Full HD ses kalitesi sunan üstün konuşma codec’i AAC-ELD’ye sahip.
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Yeni AirPods’da, Adaptif EQ ve dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses teknolojisi gibi, daha önce AirPods Pro ve AirPods Max’te kullanılan bilişimsel ses özelliği kullanılıyor.
Uzamsal ses teknolojisi, sesi mekan içinde neredeyse her yere yerleştirerek üç boyutlu, sinematik bir deneyim yaratıyor. Dolby Atmos ile AirPods, şimdiye kadarki en yüksek ses kalitesini sunuyor. Gelişmiş uzamsal ses algoritmaları kullanarak ve her kulağın aldığı frekansları detaylı bir şekilde ayarlamak için yönlendirmeli ses filtreleri uygulayarak sesi kullanıcıyı her yönden saracak şekilde yerleştirebiliyor.
Fiyat
AirPods (3. nesil) 1.999 TL’den satışa sunulacak ve bugünden itibaren ABD’de ve 26’dan fazla ülke ve bölgede Apple Store’dan ve Apple Store uygulamasından sipariş edilebilecek; 26 Ekim Salı gününden itibaren de satın alınabilecek.
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