Yeni Nesil AirPods!

Uzamsal ses teknolojisi, sesi mekan içinde neredeyse her yere yerleştirerek üç boyutlu, sinematik bir deneyim yaratıyor. Dolby Atmos ile AirPods, şimdiye kadarki en yüksek ses kalitesini sunuyor. Gelişmiş uzamsal ses algoritmaları kullanarak ve her kulağın aldığı frekansları detaylı bir şekilde ayarlamak için yönlendirmeli ses filtreleri uygulayarak sesi kullanıcıyı her yönden saracak şekilde yerleştirebiliyor.

Fiyat