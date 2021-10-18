Yeni Nesil AirPods!

Apple bugün uzamsal ses teknolojisine sahip, gelişmiş özellikler ve yeni konturlu tasarımıyla sihirli bir deneyim sunan üçüncü nesil AirPods’u duyurdu.

H1 Çipten gücünü alan ve akustik sistemle birlikte tasarlanan yeni AirPods, bilişimsel ses teknolojisini kullanarak Adaptif EQ özelliği sunuyor. Kullanıcılar Apple Music’te, fimlerde ve TV programlarında Dolby Atmos özellikli uzamsal ses teknolojisinden dinamik kafa izleme özelliğiyle birlikte kullanabilecek. Tere ve suya dayanıklı olan bu yeni AirPods’da, müziği ve telefon aramalarını kolay ve pratik bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan bir kuvvet sensörü bulunuyor. Daha uzun pil ömrü, 6 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Yeni şarj kutusuyla toplam dinleme süresi 30 saate kadar ulaşıyor. AirPods (3. nesil), bugünden itibaren sipariş edilebilecek ve 26 Ekim Salı gününden itibaren mağazalarda yerini alacak.

Yeni tasarımıyla birlikte AirPods, konfor sağlamak ve sesi kulağa yönlendirmek için en doğru açıyla kulağa oturması için tasarlanmış. Bir önceki nesle göre daha kısa olan alt uç, hem daha kompakt ve ergonomik bir görünüm sunuyor hem de medya denetimi için AirPods Pro’da da bulunan kullanışlı kuvvet sensörüyle birlikte geliyor.

Tere ve Suya Dayanıklılık

Tere ve suya dayanıklı yeni AirPods, kulaklıklar ve şarj kutusu için IPX4 derecesine sahip. Böylelikle sporculara ve müzik tutkunlarına daha güvenli ve sağlam bir deneyim sunacağa benziyor.