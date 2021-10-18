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Apple’ın Geliştirdiği En Güçlü Çipler: M1 Pro ve M1 Max
Apple merakla beklenen sonbahar etkinliğinde yeni Macbooklar’ı yeni Airpods ve HomePod’u tanıttı. Ancak tanıtımın yıldızları MacBook bilgisayarlara güç veren yeni M1 Pro ve M1 Max işlemciler oldu.
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Apple bugün Mac için yeni M1 Pro ve M1 Max çipleri tanıttı. M1 Pro, M1’in çok daha geliştirilmiş, güncellenmiş ve daha verimli haline dönüştürülmüş hali diyebiliriz. M1 Max ise M1 Pro’dan daha üstün performans sunmasıyla büyük ilgi ve beğeni topladı. M1 Pro ve M1 Max’te yer alan CPU, M1’e göre %70’e kadar daha hızlı CPU performansı sunuyor. M1 Pro, M1’e göre 2 kata kadar daha hızlı GPU’su; M1 Max ise M1’e göre tam 4 kata kadar daha hızlı GPU’suyla Apple’ın mimari ve işlemciler konusunda ne kadar üzerinde durduğunun kanıtı olarak karşımızda bulunuyor.
M1 Pro ve M1 Max, system-on-a-chip (SoC) mimarisini ilk kez profesyonel sistemlere getiriyor. M1 Pro, 32 GB’a kadar birleşik bellek desteğiyle 200 GBps’ye kadar bellek bant genişliği sunabiliyor. M1 Max ise M1 Pro’dan 2 kat ve M1’den yaklaşık 6 kat daha yüksek olan 400 GBps’ye kadar bellek bant genişliğine ve 64 GB’a kadar birleşik bellek desteğine sahip. MacBook Pro ister prize takılı ister pil gücüyle çalışıyor olsun, M1 Pro ve M1 Max’in mimarisiyle birlikte çipler aynı seviyede performans sunabiliyor.
M1 Pro: Daha fazla güç ve performans
M1 Max: Profesyonel Kullanıcılar için En Yüksek Güç
Apple’ın dedğine göre M1 Pro ile aynı güçlü 10 çekirdekli CPU’ya sahip olan M1 Max, 32 çekirdekli GPU’su ile M1 çipe kıyasla 4 kata kadar daha hızlı grafik performansı sunuyor. M1 Pro’ya göre %70, M1’e göre ise 3,5 kat daha fazla transistöre sahip olan M1 Max, 57 milyar transistörüyle bugüne kadar Apple’ın geliştirdiği en büyük çip. Ayrıca bu performansını en güçlü dizüstü bilgisayarlardan 100 watt’a kadar daha az güç sarf ederek sağlıyor. Böylece yeni MacBook Pro daha az ısı üretiyor. Hal böyle olunca da fanlar sessiz bir şekilde ve daha az çalışıyor ve pil ömrüne katkıda bulunuyor. M1 Max grafiklerin yoğun olarak kullanıldığı iş akışlarında da farkını ortaya koyuyor.
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