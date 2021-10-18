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Apple’ın Geliştirdiği En Güçlü Çipler: M1 Pro ve M1 Max

M1 Pro

Apple merakla beklenen sonbahar etkinliğinde yeni Macbooklar’ı yeni Airpods ve HomePod’u tanıttı. Ancak tanıtımın yıldızları MacBook bilgisayarlara güç veren yeni M1 Pro ve M1 Max işlemciler oldu.

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Apple bugün Mac için yeni M1 Pro ve M1 Max çipleri tanıttı. M1 Pro, M1’in çok daha geliştirilmiş, güncellenmiş ve daha verimli haline dönüştürülmüş hali diyebiliriz. M1 Max ise M1 Pro’dan daha üstün performans sunmasıyla büyük ilgi ve beğeni topladı. M1 Pro ve M1 Max’te yer alan CPU, M1’e göre %70’e kadar daha hızlı CPU performansı sunuyor. M1 Pro, M1’e göre 2 kata kadar daha hızlı GPU’su; M1 Max ise M1’e göre tam 4 kata kadar daha hızlı GPU’suyla Apple’ın mimari ve işlemciler konusunda ne kadar üzerinde durduğunun kanıtı olarak karşımızda bulunuyor.

M1 Pro ve M1 Max, system-on-a-chip (SoC) mimarisini ilk kez profesyonel sistemlere getiriyor. M1 Pro, 32 GB’a kadar birleşik bellek desteğiyle 200 GBps’ye kadar bellek bant genişliği sunabiliyor. M1 Max ise M1 Pro’dan 2 kat ve M1’den yaklaşık 6 kat daha yüksek olan 400 GBps’ye kadar bellek bant genişliğine ve 64 GB’a kadar birleşik bellek desteğine sahip. MacBook Pro ister prize takılı ister pil gücüyle çalışıyor olsun, M1 Pro ve M1 Max’in mimarisiyle birlikte çipler aynı seviyede performans sunabiliyor.

M1 Pro: Daha fazla güç ve performans

5 nanometre üretim teknolojisinden yararlanan M1 Pro, M1’deki transistör sayısının 2 katından fazlasına ulaşarak 33,7 milyar transistör sunuyor. Sekiz adet yüksek performans çekirdeği ve iki adet yüksek verimlilik çekirdeğine sahip yeni 10 çekirdekli CPU, M1’e göre %70’e kadar daha hızlı. Diğer 8 çekirdekli dizüstü bilgisayarlar ile karşılaştırıldığında, M1 Pro aynı güç seviyesinde 1,7 kata kadar daha fazla CPU performansı sunabiliyor. PC çipinin en yüksek performansına ise M1 Pro; % 70’e kadar daha az güç sarf ederek ulaşabiliyor.
Apple, M1 Pro’nun 16 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU’su M1’e göre 2 kata, 8 çekirdekli dizüstü bilgisayarların çipinde bulunan entegre grafik teknolojisine göre ise 7 kata kadar daha hızlı olduğunu dile getiriyor. Ayrıca Dizüstü PC’lerde kullanılan güçlü bir bağımsız GPU ile karşılaştırıldığında, M1 Pro %70’e kadar daha az güç sarf ederek daha fazla performans sunulduğuda verilen bilgiler arasında. Ek olarak  söylenene göre M1 Pro, 200 GBps’ye kadar bellek bant genişliğine sahip 32 GB’a kadar hızlı birleşik bellekle yapılandırılabiliyor.

M1 Max: Profesyonel Kullanıcılar için En Yüksek Güç

Apple’ın dedğine göre M1 Pro ile aynı güçlü 10 çekirdekli CPU’ya sahip olan M1 Max, 32 çekirdekli GPU’su ile M1 çipe kıyasla 4 kata kadar daha hızlı grafik performansı sunuyor. M1 Pro’ya göre %70, M1’e göre ise 3,5 kat daha fazla transistöre sahip olan M1 Max, 57 milyar transistörüyle bugüne kadar Apple’ın geliştirdiği en büyük çip. Ayrıca bu performansını en güçlü dizüstü bilgisayarlardan 100 watt’a kadar daha az güç sarf ederek sağlıyor. Böylece yeni MacBook Pro  daha az ısı üretiyor. Hal böyle olunca da fanlar sessiz bir şekilde ve daha az çalışıyor ve pil ömrüne katkıda bulunuyor. M1 Max grafiklerin yoğun olarak kullanıldığı iş akışlarında da farkını ortaya koyuyor.

Apple’a göre M1 Max, yüksek bant genişlikli bağlantılara sahip ve M1 Pro’nun bellek arayüzünü ikiye katlayarak yaklaşık 400 GBps’ye ulaştırıyor veya M1’in bellek bant genişliğinin yaklaşık 6 kat fazlasını sunabiliyor. Bu sayede M1 Max, 64 GB’a kadar birleşik bellek ile yapılandırılabiliyor. Sunduğu performansıyla M1 Max, bugüne kadar profesyonel bir dizüstü bilgisayar için Apple’un geliştirilmiş en güçlü çipi olarak karşımızda bulunuyor.
iMac bilgisayarlarına geçtiğimiz ilkbaharda M1 işlemcileri getiren Apple bu seferde daha güçlü bir şekilde geri döndü. Peki sizin için Apple tarafından paylaşılan bu verilere göre yeni M1 Pro ve M1 Max işlemcileri ne kadar güçlü? Yeni bir MacBook satın alma sürecinde iseniz siz hangi işlemciyi tercih edersiniz?

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Eren İmdat

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