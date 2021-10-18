Apple’ın Geliştirdiği En Güçlü Çipler: M1 Pro ve M1 Max

Apple merakla beklenen sonbahar etkinliğinde yeni Macbooklar’ı yeni Airpods ve HomePod’u tanıttı. Ancak tanıtımın yıldızları MacBook bilgisayarlara güç veren yeni M1 Pro ve M1 Max işlemciler oldu.

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Apple bugün Mac için yeni M1 Pro ve M1 Max çipleri tanıttı. M1 Pro, M1’in çok daha geliştirilmiş, güncellenmiş ve daha verimli haline dönüştürülmüş hali diyebiliriz. M1 Max ise M1 Pro’dan daha üstün performans sunmasıyla büyük ilgi ve beğeni topladı. M1 Pro ve M1 Max’te yer alan CPU, M1’e göre %70’e kadar daha hızlı CPU performansı sunuyor. M1 Pro, M1’e göre 2 kata kadar daha hızlı GPU’su; M1 Max ise M1’e göre tam 4 kata kadar daha hızlı GPU’suyla Apple’ın mimari ve işlemciler konusunda ne kadar üzerinde durduğunun kanıtı olarak karşımızda bulunuyor.

M1 Pro ve M1 Max, system-on-a-chip (SoC) mimarisini ilk kez profesyonel sistemlere getiriyor. M1 Pro, 32 GB’a kadar birleşik bellek desteğiyle 200 GBps’ye kadar bellek bant genişliği sunabiliyor. M1 Max ise M1 Pro’dan 2 kat ve M1’den yaklaşık 6 kat daha yüksek olan 400 GBps’ye kadar bellek bant genişliğine ve 64 GB’a kadar birleşik bellek desteğine sahip. MacBook Pro ister prize takılı ister pil gücüyle çalışıyor olsun, M1 Pro ve M1 Max’in mimarisiyle birlikte çipler aynı seviyede performans sunabiliyor.

M1 Pro: Daha fazla güç ve performans

5 nanometre üretim teknolojisinden yararlanan M1 Pro, M1’deki transistör sayısının 2 katından fazlasına ulaşarak 33,7 milyar transistör sunuyor. Sekiz adet yüksek performans çekirdeği ve iki adet yüksek verimlilik çekirdeğine sahip yeni 10 çekirdekli CPU, M1’e göre %70’e kadar daha hızlı. Diğer 8 çekirdekli dizüstü bilgisayarlar ile karşılaştırıldığında, M1 Pro aynı güç seviyesinde 1,7 kata kadar daha fazla CPU performansı sunabiliyor. PC çipinin en yüksek performansına ise M1 Pro; % 70’e kadar daha az güç sarf ederek ulaşabiliyor.

Apple, M1 Pro’nun 16 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU’su M1’e göre 2 kata, 8 çekirdekli dizüstü bilgisayarların çipinde bulunan entegre grafik teknolojisine göre ise 7 kata kadar daha hızlı olduğunu dile getiriyor. Ayrıca Dizüstü PC’lerde kullanılan güçlü bir bağımsız GPU ile karşılaştırıldığında, M1 Pro %70’e kadar daha az güç sarf ederek daha fazla performans sunulduğuda verilen bilgiler arasında. Ek olarak söylenene göre M1 Pro, 200 GBps’ye kadar bellek bant genişliğine sahip 32 GB’a kadar hızlı birleşik bellekle yapılandırılabiliyor.