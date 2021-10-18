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Apple, Yeni HomePod Mini’yi Tanıttı!
Apple bugün sarı, turuncu ve mavi olmak üzere üç yeni renk seçeneğiyle sunulan yeni HomePod mini’yi tanıttı.
Yeni renk seçenekleri, kullanıcıların kişiliklerini ve tarzlarını her alanda ifade etmelerini sağlayacak daha çeşitli olanaklar getiriyor. HomePod mini, harika bir müzik dinleme deneyiminin yanı sıra akıllı Siri özellikleri ve akıllı ev becerileri ile de ön plana çıkıyor. HomePod mini, Kasım ayından itibaren $99 fiyatıyla beyaz ve uzay grisinin yanı sıra yeni renk seçenekleriyle ve uyumlu renklerdeki dokunmatik yüzeyi ile satışa sunulacak.
İçindekiler
Kompakt Boyutta Yüksek Ses
HomePod mini, zengin ve ayrıntılı bir müzik deneyimi sağlamak ve üstün performans göstermek için önemli ses iyileştirmeleriyle geliyor. Apple S5 çip kullanan HomePod, gerçek zamanlı olarak karmaşık ayarlama modelleri uygulayıp ses yüksekliğini optimize ediyor, dinamik aralığı ayarlıyor, sürücünün ve pasif radyatörlerin hareketini kontrol ediyor. HomePod mini’nin birinci sınıf neodimyum mıknatısı ve iki adet force-cancelling özellikli pasif radyatörü, güçlü bas ve canlı tiz frekanslar elde edilmesini sağlıyor.
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HomePod akustik dalga havuzu, ses akışını hoparlörün alt kısmından aşağı ve dışarı doğru yönlendirerek 360 derece ses deneyimi yaşatıyor. Üçlü mikrofon dizilimi “Hey Siri” komutunu dinliyor, dördüncü bir iç kısım mikrofonuysa hoparlörden çıkan sesin engellenmesine yardımcı olarak Siri’nin müzik çalarken sesli komutları daha iyi duyabilmesini sağlıyor.
Apple Music Voice
HomePod mini; Apple Music, Apple Podcasts ve Pandora ile Deezer gibi birçok popüler müzik hizmetiyle birlikte geliyor. Apple Music, özel olarak seçilen 90 milyondan fazla şarkı, Apple Music Voice Planı için özel olarak hazırlanan yüzlerce çalma listesi dahil özel seçilmiş binlerce çalma listesi, 25.000’den fazla özel radyo programı bölümü içeriyor. Bu yeni üyelik planının sunulmasıyla birlikte, daha da fazla insan yalnızca Siri’ye komut vererek ellerini kullanmadan bu kataloğa erişim sağlayabilecek.
Akıllı Ev Denetimi
HomePod mini; Siri’ye belirli zamanlarda ışıkları kapatması, sıcaklığı değiştirmesi, kapıları kilitlemesi veya aygıtları denetlemesi için basit komutlar verebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, HomePod’u yeni bir akıllı ev kiti gibi kullanabiliyor. Yeni HomePod; iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve CarPlay ile birlikte çalışabiliyor.
Cihazımı Bul Özelliği
HomePod mini’yi kullanarak Siri’den, bulamadığınız iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch veya AirTag’inizin yerini göstermek için bir ses çalarak aygıtınızı bulmanıza yardımcı olmasını isteyebileceksiniz.
Apple TV 4K Desteği
HomePod mini, Apple TV 4K ile eşleştirilebiliyor. Bilişimsel ses teknolojisinden yararlanan HomePod mini, sesi sürekli analiz edip performansı modelleyerek diyalogları olağanüstü netlikle aktarıyor.
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