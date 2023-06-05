Apple, her yılın Haziran ayında düzenlenen Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (Apple Worldwide Developers Conference – WWDC) etkinliğinde heyecan doruktaydı. Etkinlik kapsamında Apple ürünlerine ait yeni güncellemelerin yanı sıra, dikkat çeken ürünlerden biri de yeni Mac Pro oldu. Yeni Mac Pro, önceki modelin başarısını sürdürmek adına M2 Ultra işlemci ile güçlendirildi. Apple, en son 2019 yılında düzenlenen WWDC etkinliğinde Mac Pro modelini tanıtmıştı. Şirket, 4 yılın ardından bu etkinlikle serisine yeni bir üye ekledi. Ayrıca ürün, çift SSD depolama yuvası ile daha fazla depolama seçeneği sunuyor. Tasarım açısından incelendiğinde, yeni Mac Pro’nun önceki modeline oldukça benzediği görülüyor.

Mac Pro’da modüler genişletme için sekiz Thunderbolt bağlantı noktası ve altı PCI yuvası bulunuyor. Temel model konfigürasyonlu Mac Pro 6999 dolardan başlıyor.

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M2 Ultra özellikli Mac Pro’da 24 çekirdekli CPU, 76 çekirdeğe kadar GPU ve 192 GB RAM bulunuyor. Ayrıca iki HDMI bağlantı noktası, çift 10 gigabit Ethernet ve makine öğrenimi görevleri için 32 çekirdekli Neural Engine bulunuyor.

Ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 ile en yeni kablosuz bağlantı özelliklerine sahip.

Yeni Mac Pro bugün siparişe açılıyor ve önümüzdeki hafta gönderilmeye başlanacak. M2 Ultra Mac Pro’nun piyasaya sürülmesiyle Apple Silikon geçişi tamamlanmış oldu.