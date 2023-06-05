iPhone sahiplerinin merakla beklediği iOS 17 güncellemesi WWDC 23 etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. iPhone’lara yeni özellikler ekleyecek olan bu güncellemenin detaylarına gelin yakından bir göz atalım.

İçindekiler iOS 17 ile gelen yenilikler

iOS 17 ile gelen yenilikler

Apple büyük bir yenilik olarak arama ekranında fotoğrafların Memojiler ile değiştirilebileceğini arayan kişinin görselini yeni şekilde gösterebileceğinizi anlattı. Telefon uygulaması tarafında görüşmeleri canlı olarak metine dönüştürme özelliği de tanıtıldı. Bu özellik erişilebilirlik tarafında büyük kolaylık sunacak gibi görünüyor.

Mesaj tarafında ise Apple arama kısmını daha detaylı hale getiriyor. Bu sayede grup sohbetlerinde mesajlarınıza daha hızlı ulaşabileceksiniz. Bir diğer özellik ise sesli mesajları yazıya dönüştürme oluyor. Bu sayede sesli mesajı dinlemek yerine okuyabileceksiniz. Mesajlaşma tarafına ayrıca sticker özelliği geliyor.

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iMessage kullananlar artık uygulamayı WhatsApp gibi verimli ve eğlenceli kullanabilecek. Ayrıca canlı fotoğrafları çok kolay bir şekilde sticker yapabileceksiniz.

AirDrop tarafında ise nihayet hızlı bir şekilde kişi paylaşma özelliği geliyor. Apple Watch’tan iPhone’a bile kolayca paylaşım yapabileceksiniz. Ayrıca SharePlay özelliği ile dinlediğiniz müziği başka iPhone ile paylaşabileceksiniz. Bu API olarak sunulacağı için Spotify da bu özelliği kullanabilecek.

Klavye tarafında da yenilikler yapılıyor. Artık otomatik düzeltme Android’deki gibi kullanım alışkanlıklarınıza göre düzenlenecek. Ancak tek bir farkla güvenli olarak. Apple’ın bir diğer büyük yeniliği ise Günlük oluyor. Günlük uygulaması ile artık kullanıcılar 3. parti uygulamalara gerek duymadan çok kolay bir şekilde notlarını alabilecek.

Apple Standby adını verdiği özellik ile artık telefonu yan koyduğunuz zaman size farklı bir ekran sunuyor ve bu sayede iPhone’unuzu masa saati gibi kullanabiliyorsunuz. Bu noktada Google’dan esinlenilmiş diyebiliriz. Aşağıdan bu ekranın nasıl göründüğüne ulaşabilirsiniz. Bu özellik muhtemelen iPhone 14 Pro ve üzerinde çalışacak. Umarız hep açık ekran özelliğine sahip olmayan modellere de gelir.

Apple Hey Siri komutunu değiştiriyor ve sadece Siri demeniz yeterli olacak. Ayrıca Haritalar uygulaması Google Haritalar gibi çevrimdışı da çalışabilecek.

Güncelleniyor….