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Yeni kanalımız: Adventure İstanbul | Motosiklete dair her şey burada!
Yeni kanalımız Adventure İstanbul, yayına başladı ve aktif bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Eğer uzun yıllardır motosiklet kullanıyorsanız veya motosiklete başlamayı düşünüyorsanız; kanalımızı mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Tıpkı Hardware Plus’ta olduğu gibi bilgilendirici ve eğitici birçok içeriğin yanı sıra, sohbet, kullanıcı deneyimleri ve motosiklet incelemelerini Adventure İstanbul kanalımızda görebileceksiniz.
Kanalımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Seyahat, kamp, uzun yolculuk, yeni rotalar ve ötesi
Motosikletlerle alakalı teknik videoların yanı sıra kanalımızda seyahat ve kampla ilgili de birçok içerik yer alıyor. Kamp yaparken yanımıza neler almak lazım, motosikletle kampa gitmek; yeni rotalar keşfetmek ve benzeri birçok içeriği Adventure İstanbul’da bulabilmeniz mümkün. Yeni kanalımızın, kolektif bir yapıya sahip olduğunu da belirtelim. Böylece, her şeyi tek bir ağızdan duymak yerine, çok sesli bir yapı oluşturuyoruz ve birçok farklı kullanıcının tecrübelerine ve düşüncelerine yer veriyoruz. Bu sayede, hatalarımızdan ders çıkararak; sizlerin daha az hata yapmasını da amaçlıyoruz.
Ayrıca, boyum motosiklet kullanmaya yeterli mi? Doğru başlangıç motosikleti ne olmalı? Bu yaşımdan sonra motosiklete başlayabilir miyim? vb. birçok sorunun da cevabını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Motosiklet üzerine ilgisi olan veya olmayan herkesi, yeni kanalımıza bekliyoruz.
Motosiklet dünyasına, kadın gözünden de bakmak lazım
Motosiklet kullanan veya kullanmayı düşünen kadınlar için de, Özge Özbek’in sunumuyla birçok içerik mevcut. Kamp, uzun seyahatler ve daha birçok içeriği, kadın gözüyle de görebileceğiz. Ülkemizdeki kadın motorcu sayısının da artması dileklerimizle…
Sizden Gelenler
Gelmiş geçmiş en başarısız telefon modeli? | Sorun Söyleyelim #6
Sorun Söyleyelim #6 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
İlginizi çekebilir; Cuma Raporu #136: Türksat 5A, İYS, WhatsApp verileri ve dahası
Gelmiş geçmiş en başarısız telefon modeli? | Sorun Söyleyelim #6
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Bu hafta yakın çekimleri Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile yaptık.
Note 20 Ultra ile yapılan çekimlerin 4K 30 pfs’te 2X olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın.
Cuma Raporu
Cuma Raporu #136: Türksat 5A, İYS, WhatsApp verileri ve dahası
Cuma Raporu #136 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #136: Türksat 5A, İYS, WhatsApp verileri ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
00:25 Türksat 5A SpaceX Falcon 9 ile fırlatıldı / Elon Musk, en zengin insan oldu
10:50 Samsung Exynos 2100 Yonga Seti 12 Ocak’ta Tanıtılacak
(Bahsi geçen haber; https://hwp.com.tr/samsung-galaxy-s21-serisinin-fiyatlari-yanlislikla-aciklandi-170570 )
18:55 2020 yılının en çok satan otomobil markaları belli oldu
21:31 AMD, masaüstü CPU pazarında Intel’i geride bıraktı
24:57 WhatsApp: “Verilerinizi artık Facebook ile paylaşmak zorundasınız”
34:50 İstenmeyen SMS ve mailler için İleti Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu
45:00 Redmi Note 9T geliyor
48:40 Trump’ın sosyal medya hesapları askıya alındı
01:02:10 DXOMARK yılın enlerini açıkladı
Cuma Raporu #136 bölümünde detay çekimlerine akıllı telefon eklemek istedik. Bu nedenle bu haftaki çekimde OPPO Find X2 modelini kullanıyoruz. OPPO Find X2 modeliyle yapılan çekimler 4K 30 fps ayarında ve 2x zoom özelliği ile çekildi. Böylece DSLR kamerasının yaptığı çekimler ile diğer akıllı telefonların 4K 30 fps çekimlerini kıyaslayabilecek ve ne kadar iyi ya da eksik olduğunu fark edebileceksiniz. İlerleyen haftalarda farklı telefonlar ile beraber farklı çekimler de olacak. Sizler de istediğiniz bir telefon olması durumunda yorumlar bölümünden istediğiniz telefonu belirtebilirsiniz.
Aksesuar
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Logitech MK295 Silent Wireless Combo incelemesiyle karşınızdayız. Logitech’in tamamen sessizlik odaklı kablosuz klavye ve fare seti olan MK295, fiyat/performans noktasında tam aradığınız set olabilir.
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Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Klavye ve mouse gürültüsünün %90’ından fazlasını ortadan kaldıran özel bir Logitech teknolojisi olan SilentTouch’a sahip Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Kombinasyonu fark yaratıyor. Rahatsız edici tıklama ve yazma sesleri olmadan dünyanın en çok satan setiyle aynı tıklama ve yazma hissine sahip olan model, özel olarak geliştirildi.
Tam boy klavye ve orta boyutlarda faresi ile gelen bu sette 10 metre kullanım mesafesi sağlayan güçlü, güvenilir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yer alıyor. 36 ay klavye ve 18 ay mouse pil ömrü sayesinde pil değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmadan aylarca kullanabilirsiniz.
Detayları videomuzda!
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