Yeni kanalımız Adventure İstanbul, yayına başladı ve aktif bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Eğer uzun yıllardır motosiklet kullanıyorsanız veya motosiklete başlamayı düşünüyorsanız; kanalımızı mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Tıpkı Hardware Plus’ta olduğu gibi bilgilendirici ve eğitici birçok içeriğin yanı sıra, sohbet, kullanıcı deneyimleri ve motosiklet incelemelerini Adventure İstanbul kanalımızda görebileceksiniz.

Kanalımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Seyahat, kamp, uzun yolculuk, yeni rotalar ve ötesi

Motosikletlerle alakalı teknik videoların yanı sıra kanalımızda seyahat ve kampla ilgili de birçok içerik yer alıyor. Kamp yaparken yanımıza neler almak lazım, motosikletle kampa gitmek; yeni rotalar keşfetmek ve benzeri birçok içeriği Adventure İstanbul’da bulabilmeniz mümkün. Yeni kanalımızın, kolektif bir yapıya sahip olduğunu da belirtelim. Böylece, her şeyi tek bir ağızdan duymak yerine, çok sesli bir yapı oluşturuyoruz ve birçok farklı kullanıcının tecrübelerine ve düşüncelerine yer veriyoruz. Bu sayede, hatalarımızdan ders çıkararak; sizlerin daha az hata yapmasını da amaçlıyoruz.

Ayrıca, boyum motosiklet kullanmaya yeterli mi? Doğru başlangıç motosikleti ne olmalı? Bu yaşımdan sonra motosiklete başlayabilir miyim? vb. birçok sorunun da cevabını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Motosiklet üzerine ilgisi olan veya olmayan herkesi, yeni kanalımıza bekliyoruz.

Motosiklet dünyasına, kadın gözünden de bakmak lazım

Motosiklet kullanan veya kullanmayı düşünen kadınlar için de, Özge Özbek’in sunumuyla birçok içerik mevcut. Kamp, uzun seyahatler ve daha birçok içeriği, kadın gözüyle de görebileceğiz. Ülkemizdeki kadın motorcu sayısının da artması dileklerimizle…