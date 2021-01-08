Hyundai Otonom Araç Geliştirmek İçin Apple ile Görüşüyor!

Hyundai otonom araç geliştirmek için, Apple ile görüşme yaptıklarını açıkladı. İşte Hyundai ve Apple arasındaki görüşmenin detayları.

Gelecekte kendi kendine giden otomobillerin yollarda olacağına inanan şirketler, konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Otonom araç üretimine başlamak isteyen Hyundai, Apple ile görüşme yaptıklarını açıkladı. Ancak daha sonra ilginç bir şekilde yaptığı açıklamayı değiştirdi.

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Hyundai, Apple ile görüşen firmalardan sadece biri!

Kendi kendine giden otomobiller geliştirmek için Apple ile görüşme sağladıklarını belirten Hyundai, otonom araçlar hakkında çalışmalara devam ediyor. Başta Apple ile görüşme sağladıklarını açıklayan Hyundai, daha sonra Apple ile görüşen birkaç şirketten sadece biri olduğunu açıkladı. Yani yaptığı açıklamayı bir yerde değiştirdi diyebiliriz.

Daha sonra Kore medyası tarafından yapılan açıklamada Hyundai‘nin sadece arabanın bataryasını ve sürüş teknolojisini geliştirmek için Apple ile çalışacağını açıkladı. Görünüşe göre Apple‘ın bu konuda tecrübesi olduğunu düşünen şirketler Apple’ın kapısını çalıyor. Tabi Apple’ın bir otomobil firması ile birlikte çalışacağını düşündüğümüzde, birkaç yıl içerisinde otonom araçları yollarda görebilmemiz mümkün. Ancak Apple‘ın hangi şirketle çalışacağı şimdilik belli değil.

Hyundai ise yaptığı açıklamayı şimdiden geri çekti bile. Gereğinden fazla karışan durum görünüşe göre Hyundai’nin erken yaptığı açıklamalardan kaynaklanıyor. Karışıklığa sebebiyet veren Hyundai, sonunda olayı sonuca bağladı.

Otonom araçlara ilgi gösteren Hyundai, gelecekte General Motors ile yaptığı ortaklık sayesinde kendi kendine giden otomobiller ile ilgili ciddi gelişmeler kaydedecek. Ancak Apple ile bir ortaklık kurulacak mı belli değil. Bakalım Hyundai, Apple ile bir ortaklık içerisine girecek mi. Sizce Apple hangi otomobil firması ile anlaşma yapacak?

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