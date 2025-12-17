Apple’ın yeni iPad mini modeliyle ilgili söylentiler uzun süredir gündemdeyken, ortaya çıkan son sızıntı cihazın beklenenden çok daha güçlü bir işlemciyle gelebileceğini gösteriyor. Buna göre yeni iPad mini, iPhone Pro modellerinde kullanılan seriye ait bir çip ile donatılabilir.

Yeni iPad mini, iPhone Pro modelleriyle aynı işlemciyi kullanabilir

İddialara göre Apple, yeni iPad mini modelinde, şirketin iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde kullanacağı A20 Pro işlemcisini kullanmayı değerlendiriyor. Bu da kompakt iPad’in performans anlamında ciddi bir sıçrama yapabileceğine işaret ediyor.

Bilgiler, MacRumors’a konuşan bir kaynağa dayanıyor. Kaynağın aktardığına göre, Apple’ın daha önce yanlışlıkla internet sitesinde kısa süreliğine yayınladığı bir macOS kernel debug kiti incelendi. Bu kitte yer alan kod adları, yeni iPad mini’ye dair önemli ipuçları içeriyor.

Söz konusu dosyalar kısa sürede yayından kaldırılmış olsa da, sızıntıyı inceleyen kişiler Apple’ın henüz duyurulmamış bazı donanım planlarını ortaya çıkarmayı başardı.

Daha önceki söylentiler, yeni iPad mini’nin A19 Pro işlemciyle geleceğini öne sürüyordu. Bu işlemci, halihazırda iPhone 17 Pro modellerinde kullanılıyor. Ancak yeni sızıntı, Apple’ın planlarını değiştirerek cihazı A20 Pro ile test etmiş olabileceğini iddia ediyor.

A20 Pro henüz tanıtılmış bir işlemci değil. Bu çipin, gelecek yıl tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine güç vermesi bekleniyor. Eğer iPad mini 2026’nın sonbahar aylarında tanıtılırsa, Apple’ın bu işlemciyi tercih etmesi olası görülüyor.

Apple, geçmişte iPad mini serisinde farklı stratejiler izledi. Örneğin 2021 yılında iPhone 13 serisiyle birlikte tanıtılan A15 Bionic işlemci, aynı dönemde çıkan iPad mini modelinde de kullanılmıştı. Ancak bazı yıllarda iPad mini, güncel iPhone’lardan bir nesil geride kalan işlemcilerle güncellendi.

Bu nedenle hem A19 Pro hem de A20 Pro ihtimali hâlâ masada. Nihai kararın, cihazın çıkış takvimine göre şekilleneceği belirtiliyor.

Yeni iPad mini neler sunacak?

A20 Pro işlemcisinin, TSMC’nin 2nm üretim süreci ile geliştirileceği konuşuluyor. Bu da daha yüksek performans, daha iyi enerji verimliliği ve daha düşük ısınma değerleri anlamına geliyor.

İşlemcinin yanı sıra yeni iPad mini’nin OLED ekran ile gelmesi de güçlü bir ihtimal olarak gösteriliyor. Ayrıca yeniden tasarlanmış hoparlör sistemi, titreşim teknolojisi ve suya dayanıklılık gibi ek donanımsal yenilikler de söylentiler arasında yer alıyor.

Mevcut iPad mini modeli, Ekim 2024’te tanıtılmış ve A17 Pro işlemci ile Apple Intelligence desteği sunmuştu. Yeni neslin ise çok daha kapsamlı bir güncelleme alabileceği ifade ediliyor.

