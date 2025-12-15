MKE ALPAY, Türkiye’nin sınır güvenliği ve askeri harekât kabiliyetleri açısından kritik bir eşiği temsil ediyor. Mayınlı ve yüksek riskli bölgelerde güvenli geçiş artık nasıl sağlanacak, sahadaki birlikler bu tehditleri ne kadar sürede aşabilecek? MKE ALPAY için paylaşılan yeni bilgiler, bu sorulara güçlü yanıtlar veriyor.

MKE ALPAY sahada aktif göreve başladı!

MKE ALPAY, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından tamamen yerli imkânlarla geliştirilen Mayınlı Arazilerde Geçit Açma Sistemi olarak tanımlanıyor. Sınır bölgelerinde aktif kullanıma alınan ALPAY, özellikle gömülü mayınlar ve el yapımı patlayıcıların yoğun olduğu alanlarda birliklerin ilerleyişini güvenli hâle getirmeyi amaçlıyor.

Sistem, operasyonel sahada zaman kaybını en aza indirerek doğrudan sonuç üretmeye odaklanıyor. ALPAY en dikkat çekici yönlerinden biri, treyler üzerine entegre edilebilen modüler yapısı. Bu sayede ALPAY, zırhlı araçlar, tanklar ya da askeri lojistik kamyonlarıyla kolayca taşınabiliyor. Ön cephede görev yapan birlikler için bu esneklik, zorlu arazi koşullarında dahi sistemin hızlı şekilde konuşlandırılabilmesi anlamına geliyor.

Konumlandırma sonrası ALPAY, 200 metre menzile sahip roket sistemiyle patlayıcı hat yükünü hedeflenen alana fırlatıyor. Roketin taşıdığı yükün infilakıyla yaklaşık 400 kilogram askeri sınıf C4 patlayıcı devreye giriyor. Bu yüksek patlama gücü sayesinde ALPAY, toprağın bir metre derinliğine kadar gömülü mayınları etkisiz hâle getirebiliyor.

Ortaya çıkan etkiyle MKE ALPAY, yaklaşık 10 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda bir güvenli koridor oluşturuyor. Bu da yaklaşık 1.000 metrekarelik bir alanın saniyeler içinde geçişe uygun hâle gelmesi anlamına geliyor. MKE tarafından açıklanan yüzde 99’luk güvenilirlik oranı, ALPAY’ı mayın temizleme operasyonlarında son derece kritik bir noktaya taşıyor.

