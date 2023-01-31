Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple önümüzdeki yıl yeni bir iPad mini piyasaya sürecek ve seri üretim ilk çeyrekte başlayacak. Kuo, attığı bir dizi tweet’te önümüzdeki dokuz ila 12 ay içinde yeni bir iPad’in piyasaya sürülmeyebileceğini, zira “iPad mini yenilemesinin seri üretime 24’ün ilk çeyreğinde başlamasının daha muhtemel olduğunu” söyledi.

Kuo Aralık ayında güncellenmiş iPad mini’nin seri sevkiyatının 2023’ün sonlarına doğru ya da 2024’ün ilk yarısında başlamasını beklediğini söylemişti, dolayısıyla son tweetleri analistin artık bu yılın sonundan önce piyasaya sürüleceğine inanmadığını gösteriyor.

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Kuo, konuyla ilgili önceki düşüncelerinde yeni iPad mini’nin ana satış noktasının yeni bir işlemci olacağını söylemiş ve cihazın yalnızca teknik özelliklerinde bir artış olacağını öne sürmüştü.

Eylül 2021’de piyasaya sürülen mevcut iPad mini, 8,3 inç ekran, A15 Bionic çip, USB-C bağlantı noktası, Touch ID güç düğmesi ve hücresel modellerde 5G desteği sunuyor.

Daha önce Koreli bir sızıntıcıdan gelen güvenilir olmayan bir söylenti, iPad mini’nin yeni nesil versiyonunun maksimum 120Hz yenileme hızına olanak tanıyan ProMotion ekran teknolojisine sahip olacağını öne sürmüştü.

Ekran analisti Ross Young da Apple’ın halihazırda bir iPad mini 7 üzerinde çalıştığına inanıyor, ancak tabletin ProMotion teknolojisine sahip olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Kuo’nun son tahminleri arasında, Apple tarafından 2024 yılında piyasaya sürüleceğine inandığı karbon fiber destek ayağına sahip katlanabilir bir iPad’e atıfta bulunuldu.

Yeni iPad Mini 7’nin tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği ve tabletin teknik özellikleri hakkında bazı bilgiler alır almaz sizi bilgilendireceğiz. Apple’ın yeni iPad Mini için tam olarak ne planladığını görmek için sabırsızlanıyoruz.