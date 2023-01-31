Vivo X90 serisinin küresel lansmanından kısa bir süre önce, DxOMark amiral gemisinin kamera sistemini analiz etti. Vivo, 1 inç sensörlü, OIS ve lazer otomatik odaklamalı 50 MP f/1.8 ana kamera, 1/2 inç sensörlü 48 MP f/2.0 ultra geniş kamera, çift zoomlu 50 MP f/2.4 telefoto kamera ve 3.5x zoom ve 1/2 inç sensörlü 64 MP f/3.5 periskop telefoto kameraya sahip.

Bu güçlü donanıma rağmen 140 puanlık DxOMark skoru, Google Pixel 7 ile aynı seviyede, liderlik tablosunda onuncu sırada yer aldı. Amiral gemisinin en büyük zayıflığı, nispeten uzun deklanşör gecikmesi ile birleştiğinde belirleyici anın kaçırılmasını sağlayabilen nispeten yavaş otomatik odaklama özelliğidir. DxOMark ayrıca HDR işlemede de zayıflıklar buldu. Özellikle yüksek kontrast oranına sahip sahnelerde, aşağıda gömülü görüntünün gösterdiği gibi göze hoş görünmeyen işleme hataları da mevcut.

Ancak, yüksek kaliteli donanım bu zayıf noktalar dışında işe yarıyor. Vivo X90 Pro+’nın kameraları düşük ışıkta bile düşük gürültülü, ayrıntılı fotoğraflar ve videolar sunar, pozlama genellikle doğru seçilir ve telefoto kameralar yüksek çözünürlüklü fotoğrafları yüksek ayrıntılarla kaydeder. Özellikle 1 inç sensörlü ana kamera, düşük ışıkta ve hatta yapay ışıkta bile ikna edici fotoğraflar üretiyor.

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Vivo X90 Pro+, bir nesnenin yakından fotoğrafı çekildiğinde otomatik olarak makro moduna geçse de cihaz nesneye Apple iPhone 14 Pro Max veya Huawei Mate 50 Pro kadar yaklaşamıyor.