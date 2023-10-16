Apple’ın, yeni iPad modellerini tanıtmak için hazırlık yaptığı haberleri dolaşıyor. Tanıtımın yarın gerçekleşebileceği söylense de, analistler bu iddiaya şüpheli yaklaşıyor. Apple kimseye haber vermeden böyle bir şey yapmış olabilir mi? Yeni iPad etkinliği için geri sayım başladı mı? İşte cevaplar!

Apple Yeni iPad Modellerini Tanıtmaya Hazırlanıyor! Etkinlik Dibimizde!

Son aylarda sürekli tartışılan iPad modelleri için 2023’ün sonlarına doğru bir lansman olacağına dair söylentiler vardı, hatta bazı modellerin 2024 başlarında OLED ekranla geleceği iddia ediliyordu. Ancak, yeni bir rapora göre Apple, iPad serisindeki güncellemeleri birkaç gün içinde yapmayı planlıyor olabilir.

Geçtiğimiz Cumartesi günü bir internet sitesine konuşan “Apple’ın medya planlarına aşina” kaynaklar, Apple’ın iPad ile ilgili “seçkin medya personeli” ile brifingler düzenlemeyi düşündüğünü belirtti. Ayrıca, bu duyurunun 17 Ekim, yani yarın, gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Ancak, bu güncellemelerin daha çok modellerin performansını artıracak küçük değişiklikler içereceği belirtiliyor. Örneğin, iPad Air’in M2 çipini alması veya iPad mini’nin A16 Bionic işlemcisine geçişi gibi değişiklikler gündemde.

Bu yeni etkinlikte iPad Air 6 ve iPad Mini 7 modellerini görmemiz olası. iPad Air 6’nın M2 işlemci güncellemesine kavuşması beklenirken, iPad Mini 7’nin A16 Bionic’e kavuşacağı ve aynı zamanda ekrandaki Jelly Scrolling adı verilen sorunun düzeltileceği söyleniyor. Bununla birlikte, yeni iPad Pro’ların tanıtımı öncesi 3. Nesil Apple Pencil’ı da görebiliriz.

Eğer böyle bir etkinlik gerçekleşirse, muhtemelen Apple’ın web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek bir video formatında olacaktır. Ancak, henüz Apple Park’ta fiziksel bir etkinlik düzenleneceği yönünde herhangi bir belirgin işaret yok.

Bu iddia her ne kadar iPad meraklıları için heyecan verici olsa da, bu tür söylentilere her zaman şüpheyle yaklaşmak önemli. Bu iddialar, henüz kesinleşmemiş ve Apple’ın ürün döngüsü hakkında pek de bilgi sahibi olmayan kaynaklara dayanıyor. Bazı önemli Apple analistleri, bu ay içinde bir iPad lansmanının gerçekleşeceği konusunda şüpheli görünüyorlar.

Sonuç olarak, yeni iPad modellerinin tanıtımı hakkında kesin bilgilere henüz ulaşılamadı ve iddiaların ne kadar doğru olduğu belirsizliğini koruyor. Teknoloji dünyası ise gelecek günlerde yaşanabilecek bir duyuruyu heyecanla beklemeye devam edecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPad etkinliği nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!