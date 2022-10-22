Z790 AORUS MASTER kutu açılışı ve ön bakışı ile beraberiz. Bol bağlantıları ve 20 + 2 + 1 faz güç besleme sitemiyle Intel 13. Nesil serisi işlemcilere ev sahipliği yapacak olan Z790 anakartın detaylarına bakıyoruz.

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Not: Bu videodaki Z790 AORUS MASTER modeli inceleme örneği olarak Gigabyte Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Ürün hakkında detaylı bilgi için; http://www.gigabyte.com.tr/products/page/mb/Z790-AORUS-MASTER-rev-10/sp