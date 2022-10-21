Cuma Raporu #229 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #229: IMEI süresi, Yurt dışı telefon konusu ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #229 zaman çizelgesi
00:00 : Giriş
07:40 : Eşe Dosta Yurtdışından Telefon Getirmek Bitiyor Mu?
18:13 : Aktif IMEI Süresi 7 Yıldan 1 Yıla İndirildi
55:03 : Dezenformasyon Yasası yürürlüğe girdi
01:32:07 : Xiaomi 12T Serisi Türkiye’de
01:42:25 : TOGG, TruGo Şarj İstasyonları İçin Shell ile Anlaştı / Trendyol ortaklığı
01:53:37 : USB 4 Sürüm 2.0 detayları belli oldu
01:56:11 : Apple iPad ve Apple TV ürünlerini yeniledi
01:59:12 : Starlink Uçaklar İçin Uydu İnternet Hizmetini Duyurdu
02:01:14 : YouTube Premium fiyatları güncellendi
02:04:08 : AMD, Radeon RX 7000 geliyor