Cuma Raporu #229 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #229 zaman çizelgesi

00:00 : Giriş

07:40 : Eşe Dosta Yurtdışından Telefon Getirmek Bitiyor Mu?

18:13 : Aktif IMEI Süresi 7 Yıldan 1 Yıla İndirildi

55:03 : Dezenformasyon Yasası yürürlüğe girdi

01:32:07 : Xiaomi 12T Serisi Türkiye’de

01:42:25 : TOGG, TruGo Şarj İstasyonları İçin Shell ile Anlaştı / Trendyol ortaklığı

01:53:37 : USB 4 Sürüm 2.0 detayları belli oldu

01:56:11 : Apple iPad ve Apple TV ürünlerini yeniledi

01:59:12 : Starlink Uçaklar İçin Uydu İnternet Hizmetini Duyurdu

02:01:14 : YouTube Premium fiyatları güncellendi

02:04:08 : AMD, Radeon RX 7000 geliyor