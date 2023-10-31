Apple, yeni MacBook Pro modellerini ve 24 inç iMac’ini güncelledi. Bu güncelleme, iMac’in M1 çipine göre yüksek bir performans artışı sunan yeni M3 çipini içeriyor. Şirket, bu güncelleme ile yeni iMac’in Intel tabanlı bir önceki modele göre 2,5 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. Yeni iMac, Apple M3 yongası ile adeta bir hız canavarı oldu desek yalan olmaz.
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Ayrıca, bu güncellenmiş iMac modeli aynı 4,5K Retina ekrana, daha hızlı Wi-Fi 6E kablosuz bağlantı desteğine ve iPhone ile sorunsuz bir uyumluluğa sahip. Bellek kapasitesi de artırıldı ve iMac artık 24 GB’a kadar birleşik belleği destekliyor. Yeni nesil GPU ise donanımla hızlandırılmış ağ gölgelendirme ve ışın izleme gibi özellikleri destekliyor. Yeni iMac, Türkiye’de 49.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Bu serinin en tepe modeli olan 24 GB RAM ve 2 TB depolamalı sürümü ise 99.919 TL’den alıcılarını bekleyecek.
Yeni iMac özellikleri
- 24 inç büyüklüğünde 4480×2520 piksel çözünürlüğünde 4,5K Retina XDR ekran, inç başına 218 piksel, 500 nit’e kadar parlaklık, Geniş renk (P3), True Tone teknolojisi
- Apple M3 çip – 8 çekirdekli / 10 çekirdekli GPU’lu 4 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip 8 çekirdekli CPU, Donanımla hızlandırılmış ışın izleme, 16 çekirdekli Neural Engine, 100 GB/s bellek bant genişliği
- 8 GB birleşik RAM (24 GB’ye yapılandırılabilir)
- 256GB / 512GB (Yapılandırılabilir: 1TB veya 2TB)
- macOS Sonoma işletim sistemi
- Arkadan Aydınlatmalı Magic Keyboard / Touch ID’li Magic Keyboard, Şunlarla Yapılandırılabilir: Touch ID’li ve Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard, Magic Trackpad
- Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.3
- 1080p FaceTime HD kamera, hesaplamalı video özellikli gelişmiş görüntü sinyali işlemcisi
- Yüksek sinyal-gürültü oranı ve yönlü hüzmeleme özelliğine sahip stüdyo kalitesinde üç mikrofon dizisi, yüksek empedanslı kulaklıklar için gelişmiş desteğe sahip 3,5 mm kulaklık girişi, Force-Cancelling woofer’lara sahip yüksek kaliteli altı hoparlörlü ses sistemi, Geniş stereo ses, İsteğe bağlı – İki USB 3 bağlantı noktası (10 Gbps’ye kadar) ve Gigabit Ethernet
- Dahili hoparlörlerde Dolby Atmos ile müzik veya video oynatırken uzamsal ses desteği
- DisplayPort, Thunderbolt 3 (40 Gbps’ye kadar), USB 4 (40 Gbps’ye kadar), USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps’ye kadar)