Apple, yeni MacBook Pro modellerini ve 24 inç iMac’ini güncelledi. Bu güncelleme, iMac’in M1 çipine göre yüksek bir performans artışı sunan yeni M3 çipini içeriyor. Şirket, bu güncelleme ile yeni iMac’in Intel tabanlı bir önceki modele göre 2,5 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. Yeni iMac, Apple M3 yongası ile adeta bir hız canavarı oldu desek yalan olmaz.

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Ayrıca, bu güncellenmiş iMac modeli aynı 4,5K Retina ekrana, daha hızlı Wi-Fi 6E kablosuz bağlantı desteğine ve iPhone ile sorunsuz bir uyumluluğa sahip. Bellek kapasitesi de artırıldı ve iMac artık 24 GB’a kadar birleşik belleği destekliyor. Yeni nesil GPU ise donanımla hızlandırılmış ağ gölgelendirme ve ışın izleme gibi özellikleri destekliyor. Yeni iMac, Türkiye’de 49.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Bu serinin en tepe modeli olan 24 GB RAM ve 2 TB depolamalı sürümü ise 99.919 TL’den alıcılarını bekleyecek.

Yeni iMac özellikleri