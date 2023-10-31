Apple, bugün Apple M3, M3 Pro ve M3 Max adlı üç yeni çip tanıtarak Mac bilgisayarlarının performansını önemli ölçüde artıran ve yeni yetenekler sunan bu çığır açan teknolojileri duyurdu. Bu çipler, 3-nanometre işlem teknolojisi kullanılarak üretildi ve daha fazla transistörün daha küçük bir alana sığdırılmasını sağlayarak hız ve verimliliği artırıyor. Bu yeni M3 serisi, Mac için Apple’ın silikon gelişimini açıkça gösteriyor.

İçindekiler Apple M3 özellikleri ile çok can yakacak

Apple M3 özellikleri ile çok can yakacak

M3 çip ailesi, Apple’ın grafik mimarisinde tarihi bir sıçramayı temsil eden yeni nesil bir GPU’ya sahip. Bu GPU, daha hızlı ve verimli olmanın yanı sıra donanım hızlandırmalı ışın izleme ve ağ gölgeleme gibi yeni işleme özelliklerini Mac’e getiriyor. Render hızları M1 çip ailesine göre 2,5 kat daha hızlı.

M3, M3 Pro ve M3 Max aynı zamanda CPU’da da büyük iyileştirmeler sunuyor. Performans çekirdekleri M1 çip ailesine göre yüzde 30 daha hızlı, verimlilik çekirdekleri ise yüzde 50 daha hızlıdır. Ayrıca, yeni bir medya motoru AV1 kod çözme desteği sunar ve yüksek kaliteli video deneyimlerini geliştirir.

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Bu yeni çip ailesi, Apple’ın silikon hızındaki hızını sürdürerek MacBook Pro ve iMac gibi cihazlara büyük geliştirmeler ve yeni özellikler getiriyor.

Ayrıca, M3 ailesi, birleşik bellek mimarisi ile yüksek bant genişliği, düşük gecikme süresi ve güç verimliliği sağlar. Bu, daha büyük iş akışlarını mümkün kılar. Ayrıca, 128 GB’a kadar bellek desteği sunar.

M3 ailesi ayrıca güçlü bir Nöral Motor içerir, bu sayede makine öğrenimi iş akışlarını hızlandırır. Aynı zamanda popüler video kodeklerini donanım hızlandırma özelliğine sahip.

Son olarak, M3 Max, 92 milyar transistörle, 40 çekirdekli bir GPU ve 128 GB’a kadar birleşik bellek desteği ile profesyonel performansı yükseltir. Bu, en yüksek çözünürlüklü içeriği bile hızlı ve akıcı bir şekilde işlemenizi sağlar. Profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış bir MacBook Pro ile endüstri lideri pil ömrü sunar.