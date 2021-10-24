Yeni GTA San Andreas, Xbox Game Pass’e Geliyor

Yenilenmiş GTA San Andreas oyunu çıktığı ilk gün Xbox Game Pass servisinde de yerini alacak. Bununla birlikte yenilenmiş GTA III de yakın bir tarihte Sony’nin PlayStation Now servisinde olacak.

Rockstar Games içerisinde GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas oyunlarının remastered versiyonlarının bulunduğu Grand Theft Auto: The Trilogy paketini 11 Kasım tarihinde oyunculara açacak. Rockstar ayrıca fazla dile getirmeden bu oyunlardan yalnızca GTA San Andreas’ın remastered sürümünü aynı gün Xbox Game Pass’e getiriyor. Ayrıca remastered GTA III de Aralık ayında PlayStation Now servisine gelecek.

Oyun paketinin duyurulduğu basın açıklamasında Rockstar Games, Xbox Game Pass abonelerinin Grand Theft Auto: San Andreas the Definitive Edition sürümüne 11 Kasım tarihinde erişebileceklerini söyledi. Aynı zamanda Grand Theft Auto III: The Definitive Edition da 7 Aralık tarihinde PlayStation Now’da olacak. Rockstar bu duyuruları basın açıklamasının sonuna fazla dillendirmeden eklemiş. Ayrıca GTA III’ün 20. yılı sebebiyle GTA Online üzerinde çeşitli etkinlik ve sürprizlerin olacağı da söylenmiş.

Grand Theft Auto: The Trilogy paketindeki oyunlar bir kaç yıllık aralıklarla çıkış yapmıştı. Paketteki en eski GTA oyunu GTA III 2001 yılında çıkmıştı. Vice City 2002 yılında ve San Andreas ise 2004 yılında çıkmıştı. Bu üç oyun da çıktığı dönemde oldukça ilgi çekmiş ve bir dönemin en sevdiği oyunlar haline gelerek tarihe ikonik oyunlar olarak geçmişlerdi. Bu üç oyundan ülkemizde belki de en çok Vice City sevilmişti. Ancak San Andreas da hikayesiyle dünya çapında oldukça büyük yankı bulmuştu. Hatta Los Santos bölgesi de son GTA oyunu GTA V oyununun da şehri oldu.

Grand Theft Auto: The Trilogy paketindeki remastered yani yenilenmiş oyunlar bir çok yeni nesil unsuru da beraberinde getiriyor. Rockstar tarafından paylaşılan videoda oyunların orjinalleri ve yenilenmiş halleri karşılaştırılmıştı. Ve yenilenmiş hallerinin daha iyi ışıklandırmaya, yüksek çözünürlüklü dokulara, daha keskin grafiklere, geliştirilmiş haritaya sahip olduğu görülüyor. Aynı zamanda bu oyunların kontrolleri de değiştirilerek Grand Theft Auto V oyunundaki kontrollere benzer hale getirilmiş.