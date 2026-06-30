Küresel Krizler Dev Otomotiv Üreticisini Vurdu: Toyota Satışlarında Büyük Düşüş!

Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi unvanını üst üste altı yıldır elinde bulunduran Japonya merkezli Toyota, küresel pazarlarda son yılların en zorlu dönemlerinden birini geçiriyor. Şirketin paylaştığı Mayıs 2026 dönemine ait resmi finansal raporlar ve pazar verileri, küresel satışların ve üretimin üst üste dördüncü ayda da düşüş serisini sürdürdüğünü net bir şekilde gözler önüne serdi.

Düşüşün Arkasındaki İki Büyük Neden: Hürmüz Boğazı ve Çin Pazarı

Toyota’nın satış grafiklerini aşağı çeken ve markayı maliyet kıskacına alan iki majör kriz bulunuyor:

Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu Krizi: Bölgede tırmanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı lojistik koridorunun kapanma noktasına gelmesi ve gemilere yönelik saldırılar, Toyota’nın en güçlü olduğu ihracat pazarlarından birini felç etti. Yılda yaklaşık 500 bin ila 600 bin aracı Orta Doğu’ya gönderen şirket, bu operasyonlarının neredeyse yarısının aksadığını bildirdi. Ayrıca artan petrol ve ham madde fiyatları da maliyetleri fırlattı.

Çin’deki Yerli Elektrikli Araç Rekabeti: Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de, BYD ve Geely gibi yerel üreticilerin agresif fiyat politikaları ve gelişmiş yapay zekalı elektrikli araçları (EV), Toyota gibi geleneksel üreticilerin pazar payını hızla eritiyor.

Rakamlarla Mayıs 2026 Tablosu

Küresel finans kaynakları ve Bloomberg tarafından analiz edilen veriler, Toyota’nın karşı karşıya kaldığı düşüşün boyutunu sayısal olarak ortaya koyuyor:

Küresel Satışlar: Küçük oto iştiraki Daihatsu dâhil edildiğinde şirketin dünya çapındaki satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 (Daihatsu hariç yüzde 7,2) azalarak 885.207 adede geriledi.

Küresel Üretim: Fabrikalardaki çalışma günlerinin azalması ve tedarik zinciri aksamaları nedeniyle dünya genelindeki üretim hacmi de yüzde 5,8 gerileyerek 857.765 adet olarak kayıtlara geçti.

Bölgesel Çöküş: Mayıs ayında Toyota’nın satışları Orta Doğu pazarında yüzde 38,6, Çin pazarında ise yüzde 31,7 gibi dramatik bir düşüş kaydetti. ABD pazarı ise yüzde 0,6’lık çok hafif bir gerilemeyle nispeten stabil kalmayı başardı.

Tek Parlayan Yıldız: Japonya İç Pazarı

Küresel operasyonlardaki bu kan kaybına karşın, Toyota’nın kendi evi olan Japonya’da işler yolunda gidiyor. Şirketin Japonya iç pazarındaki satışları, özellikle yenilenen RAV4 ve tamamen elektrikli bZ4X modellerine olan yoğun yerel talebin desteğiyle yüzde 11,1 oranında artarak 118.381 adede ulaştı. Benzer şekilde Hindistan pazarında uygulanan vergi indirimleri de markanın bu bölgede yüzde 15,3 büyümesini sağladı.

Kar Beklentileri Aşağı Yönlü Revize Edildi

Yaşanan bu dört aylık kesintisiz düşüş dalgası, Toyota’nın geleceğe yönelik kârlılık hedeflerini de gölgeledi. Şirket, Mart 2027’de sona erecek olan mali yıl için faaliyet kârı beklentisini, artan hammadde maliyetleri ve lojistik riskler nedeniyle bir önceki dönemin (3,8 trilyon Yen) altında kalarak 3 trilyon Yen (yaklaşık 18,8 milyar Dolar) seviyesine çekeceğini yatırımcılarına duyurdu.