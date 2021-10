Grand Theft Auto: The Trilogy Ön Siparişe Açıldı

Rockstar Games’in bir süredir söylentileri çıkan Grand Theft Auto remastered serisi resmiyet kazandı. Yeniden yapılmış GTA oyunları serisinin fiyatı, çıkış tarihi belli oldu. Bununla birlikte Rockstar tarafından bir de video paylaşıldı. Oyun paketi resmi mağazalarda ön siparişe açıldı.

Efsaneleşmiş bilgisayar oyunu serisi Grand Theft Auto veya kısaca GTA’nın eski oyunları geliştirici Rockstar Games tarafından yapılan açıklamayla yenilenerek yeniden piyasaya çıkıyor. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ismiyle çıkış yapacak oyun paketinin içerisinde üç adet eski GTA oyunu yer alıyor. GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas yenilenmiş grafikleriyle bu üçlü paketin içerisinde yer alıyor.

Rockstar’ın resmi oyun mağazasında oyun paketinin sayfası açıldı. Sayfada yer alan bilgilere göre yenilenmiş oyunlar dijital sürümünü alanlara 20 gün sonra açılacak. Yani 11 Kasım tarihinde dijitale açılacak. Fiziksel kopyaları da 6 Aralık’ta Avrupa’da, 7 Aralık’ta da ABD’de satışa çıkacak. PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ve Nintendo Switch cihazlarına çıkış yapacak oyun paketi, tüm cihazlarda 529 TL satış etiketine sahip. Yurt dışında da tam oyun fiyatı isteniyor. Yani 60 dolar olarak satılacak. Rockstar Games, ayrıca paketteki oyunların orjinal ve yenilenmiş hallerinin farklarını gösteren kısa da bir video paylaştı.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Coming November 11 for PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, and the Rockstar Games Launcher. Pre-Order Now: https://t.co/sVYRq0sqVe pic.twitter.com/rVGIXjOXfW

— Rockstar Games (@RockstarGames) October 22, 2021