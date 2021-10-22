Grand Theft Auto: The Trilogy Ön Siparişe Açıldı

Rockstar Games’in bir süredir söylentileri çıkan Grand Theft Auto remastered serisi resmiyet kazandı. Yeniden yapılmış GTA oyunları serisinin fiyatı, çıkış tarihi belli oldu. Bununla birlikte Rockstar tarafından bir de video paylaşıldı. Oyun paketi resmi mağazalarda ön siparişe açıldı.

Efsaneleşmiş bilgisayar oyunu serisi Grand Theft Auto veya kısaca GTA’nın eski oyunları geliştirici Rockstar Games tarafından yapılan açıklamayla yenilenerek yeniden piyasaya çıkıyor. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ismiyle çıkış yapacak oyun paketinin içerisinde üç adet eski GTA oyunu yer alıyor. GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas yenilenmiş grafikleriyle bu üçlü paketin içerisinde yer alıyor.

Rockstar’ın resmi oyun mağazasında oyun paketinin sayfası açıldı. Sayfada yer alan bilgilere göre yenilenmiş oyunlar dijital sürümünü alanlara 20 gün sonra açılacak. Yani 11 Kasım tarihinde dijitale açılacak. Fiziksel kopyaları da 6 Aralık’ta Avrupa’da, 7 Aralık’ta da ABD’de satışa çıkacak. PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ve Nintendo Switch cihazlarına çıkış yapacak oyun paketi, tüm cihazlarda 529 TL satış etiketine sahip. Yurt dışında da tam oyun fiyatı isteniyor. Yani 60 dolar olarak satılacak. Rockstar Games, ayrıca paketteki oyunların orjinal ve yenilenmiş hallerinin farklarını gösteren kısa da bir video paylaştı.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Coming November 11 for PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, and the Rockstar Games Launcher. Pre-Order Now: https://t.co/sVYRq0sqVe pic.twitter.com/rVGIXjOXfW — Rockstar Games (@RockstarGames) October 22, 2021

Paket içeriğindeki oyunlara baktığımızda üçü de efsaneleşmiş ve bir nesili fazlasıyla etkilemiş ve neredeyse 20 yıllık ikonik oyunlar. Oyunlar eski ve remastered versiyonları olsa da geçmişe saygı göstermek için durumu olan kimseler bu oyunu alabilir. Sonuçta kiminin çocukluğu kiminin de gençliği bu oyunların korsanlarıyla geçti. Bu oyunların şifrelerini ezberledi ve belki hala daha o şifreleri hatırlıyor. Kimi şehirde kaos çıkarıp, katliam yaptı, polisten kaçtı. Kimi de kırmızı ışıklarda bile durarak oynadı bu oyunları. Ama herkes sevdi. Ve bu oyunların bugün hala oyuncu olan ve belli bir yaşın üstündeki herkesin üstünde etkisi var. Eleştirirken bunu da göz önünde bulunduralım.

Paket için istenen fiyat tartışılabilir. Sonuçta tam fiyatlı bir oyun parası isteniyor. Ama paketin içerisinde 3 oyun mevcut. Yani oyun başına 20 dolar gibi de düşünülebilir. Ayrı alınabilse çok daha iyi olurdu tabi ki. Sonuçta özellikle de GTA III çok daha limitli bir kitleye ulaştı. İnsanların eski duygularını sömürmek için böyle bir iş de yapılıyor olabilir. Ama kimse bu oyunlara o zamanlar para ödemedi zaten. En azından oyunun yapımcısı Rockstar Games’e.

Sosyal medyada oyuncuların eleştirisi fiyat üzerine olduğu kadar gösterilen video da beğenilmemiş gibi gözüküyor. Bir çok oyuncu bir remake gibi tüm oyunun baştan yapılacağını ve grafiklerin günümüz şartlarında gözükeceğinin hayalini kuruyormuş. Videoda gösterilen grafiklerin yenilenmiş hali bile aslında eski gözüktüğü için oyunlar çok tepki çekiyor. Ve negatif karşılanıyor. Oyunların remake değil de remastered oldukları düşünüldüğünde aslında çok da kötü bir iş ortaya çıkmamış. O zaman için bile aşırı kötü gözüken yerler düzeltilmiş, yeni ışıklandırmalarla renkler daha canlı gözüküyor, karakterlere biraz daha poligon eklenmiş, dokuların çözünürlükleri arttırılmış, çizim mesafeleri arttırılmış, GTA V benzeri kontroller ve hedef alma eklenmiş ve daha bir çok şey ile detaylar ciddi şekilde arttırılmış gözüküyor. Rockstar ayrıca yeni oyunların aldığı güncellemeler ile ilgili şu ifadeleri kullanmış:

“hedefleme ve kilitlenmede geliştirmeler, güncellenmiş silah ve radyo istasyonları, oyunculara rotalarına hedef noktaları ekleyebilecekleri gelişmiş yön bulmaya sahip güncellenmiş mini harita, güncellenmiş başarımlar, kupalar ve çok daha fazlası. Nintendo Switch versiyonu da ayrıca Switch’e özel Gyro hedefleme, dokunmatik ekran kamera yakınlaştırma ve döndürme, menü seçenekleri gibi kontrollere sahip. PC versiyonunda ise NVIDIA DLSS desteği ve Rockstar Games Social Club aracılığıyla ek yeni başarımlar mevcut.”

Paketin internet sitesi oyunların Grove Street Games tarafından yeniden yapıldığını belirtiyor. Grove Street Games aynı zamanda bu oyunları mobil cihazlara da aktaran Florida stüdyosu. Bu oyunların mobil versiyonları da oldukça sorunsuzdu ve iyi iş çıkartılmıştı. Dolayısıyla bu stüdyodan bu işin de kötü çıkması beklenmiyor.

Oyunların PC sistem gereksinimleri de oldukça düşük görünüyor. Minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

MİNİMUM

İŞLETİM SİSTEMİ: Windows 10 64-bit

iŞLEMCİ: Intel® Core™ i5-6600K / AMD FX-6300

RAM: 8GB

GRAFİK KARTI: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

HAFIZA: 45GB

TAVSİYE EDİLEN

İŞLETİM SİSTEMİ: Windows 10 64-bit

İŞLEMCİ: Intel® Core™ i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16GB

GRAFİK KARTI: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

HAFIZA: 45GB