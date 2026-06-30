Teknoloji dünyası, Apple ekosisteminde son yılların en büyük ve en kontrol edilemez veri sızıntısıyla çalkalanıyor. Apple’ın Hindistan’daki en büyük üretim ortaklarından biri olan Tata Electronics, fidyeci bir hacker grubunun (World Leaks) siber saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda, şirketin ticari sırlarını içeren 200.000’den fazla gizli belge karanlık ağa (dark web) sızdırıldı. Sızan dosyaların arasında, henüz tanıtılmamış olan iPhone 18 Pro modeline ait tüm parça listeleri, tedarikçi ilişkileri, iç mimari şemaları ve hatta fabrikadaki düşme testi videoları yer alıyor.

Tasarım İlk Kez Kanlı Canlı Göründü: Daha Küçük Dynamic Island

İnternete sızan ve laboratuvar ortamında çekilen düşme testi videoları, iPhone 18 Pro’nun tasarımını erken aşamada gözler önüne serdi. Reuters ve MacRumors gibi küresel kaynakların da doğruladığı bilgilere göre cihaz, genel hatlarıyla geleneksel çizgisini koruyor ancak çok kritik estetik ve yapısal güncellemeler barındırıyor:

Arka Gövde: Mevcut iki tonlu arka cam tasarımı yerini daha bütünsel ve pürüzsüz tek bir yüzeye bırakıyor. Gri renkli prototipte arka taraftaki Apple logosunun yansıtıcı (reflektif) bir kaplamaya sahip olduğu görülüyor.

Kamera Çıkıntısı: Üçlü kamera dizilimi korunsa da lenslerin gövdeden dışarıya olan çıkıntısı, yeni mekanik bileşenler sebebiyle belirgin şekilde artmış durumda.

Ekran ve Face ID: Sızdırılan BT taramaları (CT Scan) ve teknik çizimler, ekran üzerindeki Dynamic Island (Dinamik Ada) alanının küçüleceğini kesinleştirdi. Apple, Face ID sisteminin en önemli parçalarından biri olan kızılötesi (IR) sensörünü yana, muhtemelen ekranın altına taşımayı başarmış durumda.

Donanımda Mimari Devrim: A20 Pro ve WMCM Teknolojisi

Sızıntı, sadece dış tasarımı değil Apple’ın uzun süredir gizli tuttuğu donanımsal ortaklıkları ve mühendislik stratejilerini de ortaya çıkardı. iPhone 18 Pro serisinin kalbinde yer alacak olan ve TSMC’nin 2 nm üretim mimarisiyle banttan inecek A20 Pro işlemcisinin tüm detayları netleşti.

Apple, yıllardır işlemcilerinde kullandığı Package-on-Package (PoP) yani belleği (RAM) işlemcinin üzerine dikey olarak istifleme yöntemini bu nesille birlikte terk ediyor. Yeni belgeler, şirketin Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) adı verilen yeni bir paketleme teknolojisine geçtiğini gösteriyor. Bu yeni yapıda 12 GB kapasiteli DRAM bellekler, işlemcinin üzerine değil, tam yanına yatay olarak konumlandırılıyor. Bu radikal mimari değişiklik, işlemcinin çok daha serin çalışmasını ve veri transfer hızının katlanmasını sağlayacak. Ayrıca cihazın içinde, yoğun yapay zekâ işlemlerinde ısınmayı engellemek adına devasa bir buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi kullanılacağı da sızan iç görsellerde net bir şekilde gözler önüne serildi.

Apple Panikte: Sosyal Medyada Büyük Engelleme Dalgası

Genelde sızıntılar karşısında sessiz kalmayı tercih eden Apple, bu kez durumun ciddiyeti ve gerçek fabrika verilerinin sızması sebebiyle oldukça agresif bir tutum sergiliyor. Sızıntı videolarını X (Twitter) üzerinde ilk paylaşan ve aralarında ünlü duyumcuların da bulunduğu hesaplar, telif hakkı ihlalleri gerekçe gösterilerek hızla askıya alınmaya ve videolar internetten temizlenmeye başlandı.

Apple’ın siber güvenliği artırmak adına Tata Electronics ile kriz masası kurduğu ve sızıntının kaynağını araştırdığı bildirilirken, eylül ayında yapılması beklenen lansman öncesinde cihazın neredeyse tüm detaylarının bu denli net bir şekilde ortaya çıkması, şirketin pazarlama stratejilerine büyük bir darbe vurmuş durumda.